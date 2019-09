Von Thomas Burmeister

Warum gibt es nur vergleichsweise wenige Krimis aus Israel? Als Dror Mishani 2011 seinen ersten Detektivroman veröffentlichte (auf Deutsch «Vermisst», 2013), legte er seinem Inspektor Avi Avraham diese Antwort in den Mund: «Es gibt bei uns keine Serienmörder, keine Entführungen und so gut wie keine Sexualstraftäter, die auf der Straße über Frauen herfallen.»

Schon damals war rasch klar, dass diese Behauptung in die Abteilung «große Irrtümer von Detektiven» gehörte. Drei Avraham-Krimis später hat Literaturprofessor Mishani - er lehrt Geschichte der Kriminalliteratur an der Universität Tel Aviv - einen Thriller vorgelegt, der es an gnadenloser Mordlust mit jedem Skandinavien-Schocker aufnehmen kann.

Monatelang hielt sich Mishanis «Drei» 2018 auf dem Spitzenplatz der israelischen Bestsellerliste. «Es gibt einen Hype rings um "Drei" als wäre das die sechste Staffel von "Game of Thrones"», konstatierte die Zeitung «Yedioth Ahronot» und fügte hinzu: «Dieser Hype ist wohlverdient.» Die «Haaretz Book Review» sah jedoch nicht die für israelische Krimis wohl ungewohnte Kaltblütigkeit der Morde als Grund für die Begeisterung der Leser, sondern viel eher die literarische Qualität des Buches: «Das Werk "Drei" ist geschrieben wie ein Stück von Shakespeare.»

Ist das dann überhaupt noch ein Krimi oder eher eine Art Gesellschaftsdrama, in man viel über das Leben in Tel Aviv erfährt und in dem halt auch getötet wird? Erklärungsversuche bergen hier das Problem, dass man leicht zu viel verraten und den unerwarteten Schluss vorwegnehmen könnte, was schade wäre. Die Idee zu dem Buch kam Mishani, wie er im Diogenes-Verlagsinterview berichtete, quasi aus heiterem Himmel bei einer Flugreise: «Ein Roman rund um ein Verbrechen, in drei Teilen, mit drei weiblichen Hauptfiguren und drei ganz unterschiedlichen Lesererfahrungen.»

Geschrieben hat er sein Werk weitestgehend aus der Perspektive der Frauen, die alle demselben Mann begegnen. Orna sucht Trost, vielleicht gar eine neue Liebe auf einer Dating-Plattform für Geschiedene. Emilia sucht die Hilfe eines mitfühlenden Anwalts, als ihr Strafverfolgung und Abschiebung nach Lettland drohen. Und Ella sucht ein wenig Abwechslung vom Familienleben mit Mann und drei Kindern - jedenfalls scheint es lange so.

Drei Frauen und ein Mann. Ein gerüttelt Maß an emotionaler Grausamkeit. Und diesmal weit und breit kein Inspektor Avraham. Auch ohne ihn schafft es Mishani, die Spannung bis zum Finale aufrecht zu halten. Brauchte er eine Pause von seinem Detektiv, soll der nun gar Vergangenheit sein? Nein, sagt Mishani. Er habe einfach mal ein literarisches Abenteuer und zugleich ein literarisches Experiment gebraucht. Soviel steht fest: Es ist gelungen.