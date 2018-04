Von Bettina Greve

Am Ende laufen alle Fäden bei Sarah zusammen. Sie ist eine 40-jährige, ehrgeizige Anwältin in Montreal, eine Getriebene, die alles für ihre Karriere tut, nach schwerer Erkrankung jedoch aus ihrem Job gemobbt wird und neu anfangen muss.

Die französische Schauspielerin und Regisseurin Laetitia Colombani («Wahnsinnig verliebt») ist unter die Schriftstellerinnen gegangen. Mit «Der Zopf» legt sie ihren ersten Roman vor. Er hat es Angaben ihres deutschen Verlags zufolge vergangenes Jahr schon bis auf den ersten Platz der französischen Bestsellerliste geschafft und erscheint nun in übersetzter Fassung in 28 Ländern.

Colombani erzählt parallel die teils erschütternden Geschichten dreier wagemutiger Frauen, die gezwungen sind, um Selbstbestimmung und individuelles Glück zu kämpfen, wenn sie nicht untergehen wollen. Neben der Kanadierin Sarah sind das die Inderin Smita, eine Analphabetin und wagemutige Streiterin für bessere Chancen für sich und ihre kleine Tochter, und die Italienerin Guilia, die in Palermo den Familienbetrieb, eine Perückenmanufaktur, vor der Pleite retten will. Alle drei stecken auf ihre Weise mitten in einer existenziellen Krise, sie wissen aber nichts voneinander, leben in vollkommen unterschiedlichen Welten - und doch gibt es da etwas, das sie wie ein geflochtener Zopf verbindet. Die titelgebende Metapher (im Original: «La tresse») passt.

Die Geschichten dreier Wege der Emanzipation sind rein fiktiv, wirken aber außerordentlich authentisch, weil sich die Autorin bestens in den Lebenswelten ihrer Protagonistinnen einzufühlen vermag. Tatsächlich habe sie alle Länder, von denen sie erzählt, selbst bereist, und sich mit indischen Verhältnissen ebenso wie mit der sizilianischen Tradition des Perückenmachens auseinandergesetzt. Eine ihrer Freundinnen im realen Leben sei zudem an Krebs erkrankt und habe ihr Haar verloren, gibt Colombani in einem Interview mit ihrer Lektorin an. Generell seien die starken, mutigen und «unglaublich belastbaren» Frauen aus ihrem Umfeld Quelle ihrer Inspiration.

Abwechselnd widmet die Autorin ihren Amazonen einen jeweils eigenen Erzählstrang. Dass sie sich dabei perfekt aufs Cliffhanging versteht, dürfte ihren Erfahrungen beim Film geschuldet sein. Ihre Sprache ist ohne Pathos und bildhaft. Das lässt über den einen oder anderen sprachlich abgenutzt und altbacken wirkenden Vergleich, den sie zieht, hinwegsehen, «flink wie eine Ameisenarmee» zum Beispiel. Derbe Ausdrücke wie «kotzen» oder «vögeln» hätten vielleicht auch nicht nötig getan.

Nach 282 Seiten leben Sarah, Smita und Guilia ein anderes Leben als zu Beginn. Sie haben sich von der Annahme verabschiedet, dass nur das Bestehende Sicherheit gibt, dass es sich lohnt, die Angst vor Veränderung zu überwinden und das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Ein Mutmacherbuch - nicht nur für Frauen.