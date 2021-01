Von Marco Krefting

Ein Fisch aus Gold, ein phallusförmiges Amulett oder ein Signalhorn mit Flechtmuster und Tiermotive: Diese drei und noch 61 weitere Objekte nutzt Kulturwissenschaftler Stefan Laube, um nichts weniger zu tun, als "an ihnen eine Geschichte der Zivilisation zu schreiben". So formuliert es der Autor in der Einleitung zu seinem neuen Buch "Der Mensch und seine Dinge".