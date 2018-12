Von Rüdiger Busch

Lassen Sie die Toten ruhen, Herr Kommissar. Hernach wecken Sie noch schlafende Hunde. Und glauben Sie mir: Das sind Hunde, die wollen sie nicht wecken." Die drohenden Worte von Unterweltgröße Johann Marlow müssten Gereon Rath eigentlich eine Warnung sein. Um seine Ermittlungen abzubrechen, ist er aber schon viel zu weit vorgedrungen in einen Sumpf aus Verbrechen, Erpressung und Korruption. Und außerdem ist Rath von seinem neuen Fall persönlich betroffen: Es geht um den Jahre zurückliegenden Mord am Vater seiner Frau Charlotte. Schlicht und einfach "Marlow" hat Volker Kutscher den siebten Band der Serie um den im Berlin der 30er Jahre ermittelnden Kommissar Gereon Rath betitelt.

Der geheimnisumwobene Verbrecher nimmt in der Buchreihe eine zentrale Rolle ein, und viele Fragen über ihn, die sich die Stammleser schon lange stellen, werden nun beantwortet; etwa die, was es mit seinem treuen chinesischen Chauffeur und Begleiter eigentlich auf sich hat. Neben der fiktiven Figur des Johann Marlow rücken im neuen Buch aber auch historische Gestalten verstärkt in den Fokus - ein Erfolgsgeheimnis der Serie, deren erster Teil gerade als "Babylon Berlin" in er ARD zu sehen war. Die nächste Staffel ist bereits in Arbeit.

Im Sumpf der NS-Zeit

Während in der Fernsehserie bislang nur die Vorboten der bevorstehenden Katastrophe zu erkennen sind, befinden sich Gereon und Charlotte Rath im neuen Buch mittendrin im "Dritten Reich". Sie müssen mit den neuen Machthabern irgendwie zurechtkommen: Während Charlotte aus ihrer tiefen Ablehnung der Nazis - zumindest im privaten Kreis - keinen Hehl macht, geht ihr Mann zunächst davon aus, dass es sich bei Hitler und Konsorten nur um eine vorübergehende Erscheinung handelt. Wie man sich doch täuschen kann.

Charlotte ist persönlich betroffen, denn die Karriere der hoffnungsfrohen jungen Frau, die sich von der Stenotypistin bei der Polizei zur studierten Juristin entwickelt hat, steckt in der Sackgasse. Im neuen Deutschland darf eine Frau nicht mehr als Anwältin arbeiten, deshalb schlägt sie sich als Privatdetektivin durch. Genauso schlimm treffen sie die Veränderungen im persönlichen Bereich: Ihr einstiger "Goldjunge", Pflegesohn Fritze, hat nur noch die Hitlerjugend im Kopf.

Beispielhaft schildert der Historiker Kutscher am Beispiel der Raths, wie der Siegeszug der Nazis Freunde trennte und Familien spaltete. Während die Eltern zu Hause über das neue Deutschland diskutieren und streiten, marschiert Pflegesohn Fritz mit seinen Kameraden: "Die schlimmer werdenden Zustände in diesem Land setzten ihrer Ehe mehr zu als alles andere."

Mit den Nazis arrangiert hat sich Unterweltgröße Johann Marlow. Statt mit Drogen und Prostitution möchte er nun auf "ehrliche" Weise sein Geld verdienen: Er ist der SS beigetreten und nutzt seine Kontakte zu Reichsminister Herrmann Göring dazu, ausreisewilligen Juden ihr Hab und Gut gegen einen Spottpreis abzukaufen. Die engen Verbindungen zwischen dem Politiker und dem Verbrecher bleiben aber auch Görings innerparteilichen Gegnern nicht verborgen, die ihn damit erpressen möchten.

Hier kreuzten sich dann einmal mehr die Wege Marlows mit denen von Gereon Rath: Als ein SA-Mann bei einem Verkehrsunfall stirbt, stößt der Kommissar auf Ungereimtheiten. Sein Ex-Kollege Böhm, der inzwischen als Privatdetektiv arbeitet, entdeckt Parallelen zu einem alten ungeklärten Fall - zu einer Gasexplosion, bei der Charlottes Vater starb. War es damals doch ein Mord? Und was hat es mit der Geheimakte auf sich, die der tote SA-Mann bei sich trug?

Seine Ermittlungen führen Rat bis nach Nürnberg und auf den Reichsparteitag der NSDAP. Meisterhaft schildert Kutscher die Gefühle seines Protagonisten bei Hitlers Auftritt: "Wie von einer unsichtbaren Macht wurde er getrieben, den rechten Arm zu heben - schließlich hoben alle um ihn herum den Arm zum Deutschen Gruß. Er verstand die Welt nicht mehr und hatte sich noch nie im Leben selbst so gehasst."

Während dem Kommissar die Gefährlichkeit der Nazi-Bewegung spätestens jetzt klar ist, ahnt er noch nicht, wer hinter den beiden ungeklärten Todesfällen steckt. Doch die Antwort darauf findet er erst nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt. Im Babylon Berlin.

Info: Volker Kutscher: "Marlow". Kriminalroman. Piper-Verlag, München 2018. 528 Seiten, 24 Euro.