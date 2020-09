Von Sibylle Peine

Jim Knopf und der Lokomotivführer, Kater Mikesch, Urmel aus dem Eis, kleiner König Kalle Wirsch - Generationen von Kindern sind mit den Figuren der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen. Noch heute können sie das Lummerland-Lied singen, sprechen vielsagend von "Mupfel" und wissen genau, was ein "Scheinriese" ist. Die liebevollen Bühnenbilder der Augsburger Puppenkiste haben sich in die Erinnerung eingebrannt. Unvergessen etwa ist die berühmte Plastikfolie, mit der in den Geschichten das Meer simuliert wurde. Puppen und Tricks wurden hier noch aus ganz handfesten Materialien gestaltet - Holz, Pappmaché und Folie mussten genügen.