Von Axel Knönagel

Berlin (dpa) – In einem kleinen Ort in Österreich spielt sich ein gefährliches Psychodrama ab. Die Wiener Autorin Michaela Kastel nutzt in ihrem zweiten Roman «Worüber wir schweigen» die vermeintliche heile Welt als Schauplatz für ein Drama, das von Freundschaft und Liebe, vor allem aber von Misstrauen und Betrug bestimmt wird.