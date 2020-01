Los Angeles (dpa) - Nicole Kidman in knallrot und schulterfrei, Elton John mit rosaroter Sonnenbrille, Jennifer Lopez mit riesiger gold-grüner Schleife auf ihrem Dress: Sie waren unter den vielen Stars, die zu der 77. Verleihung der Golden Globes über den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills flanierten.

Zu den ersten Golden-Globe-Gewinnern gehörte Russell Crowe (55). Der australische Schauspieler nutzte seine Dankesrede für einen eindringlichen Appell zur weltweiten Klimapolitik. "Die Tragödie in Australien basiert auf dem Klimawandel", ließ Crowe von Laudatorin Jennifer Aniston verlesen. Sie erklärte, er sei wegen der Buschbrände bei seiner Familie in Australien geblieben.

"Wir müssen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse handeln, weltweit unsere Arbeitskraft auf erneuerbare Energien umstellen und unseren Planeten als den einzigartigen und wunderbaren Ort respektieren lernen, der er ist", zitierte Aniston ihn weiter.

Crowe gewann den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie oder einem Fernsehfilm für "The Loudest Voice". Darin spielt er Roger Ailes, Produzent des rechtskonservativen Fernsehsenders Fox News.

Bei den Regisseuren setzte sich Sam Mendes mit dem Kriegsfilm "1917" unter anderem gegen Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker") und Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood") durch. Mendes hat bereits eine Globe-Trophäe, mit der er im Jahr 2000 für "American Beauty" zum besten Regisseur gekürt wurde.

Über ihren fünften Golden Globe konnte sich Laura Dern (52) freuen. Für ihre Rolle als gerissene Anwältin in dem Netflix-Scheidungsdrama "Marriage Story" wurde sie zur besten Nebendarstellerin gekürt. Dern setzte sich dabei unter anderem gegen Jennifer Lopez ("Hustlers") und Margot Robbie ("Bombshell") durch.

Zu den Gewinnern gehört auch Elton John (72), der einen Golden Globe für den besten Filmsong bekommen hat. Der Verband der Auslandspresse würdigte das Lied "I'm Gonna Love Me Again" aus dem Film "Rocketman". Der britische Pop-Star teilt sich den Preis mit Songschreiber Bernie Taupin.

Als "bester nicht-englischsprachiger Film" wurde "Parasite" von Bong Joon Ho (50) ausgezeichnet. Das sozialkritische Thriller-Drama hatte im vorigen Jahr auf dem Filmfestival in Cannes als erster südkoreanischer Film die Goldene Palme gewonnen.

Die Goldenen Weltkugeln, nach den Oscars Hollywoods höchste Auszeichnung, werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen.