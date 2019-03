Hamburg (dpa) - «Don't try to be Tina, try to feel Tina!» - das war der Ratschlag, den Tina Turner (79) Hauptdarstellerin Kristina Love mit auf den Weg gegeben hat - und den sie sich offensichtlich zu Herzen genommen hat.

Mit unglaublicher Energie und Leidenschaft überzeugt die 29-jährige Amerikanerin in der Rolle der Tina Turner - dem Weltstar mit der gewaltigen Stimme und der sensationellen Bühnenpräsenz. Zur Deutschland-Premiere des neuen Musicals «Tina - Das Tina Turner Musical» am Sonntagabend im Operettenhaus auf der Hamburger Reeperbahn kam auch Tina Turner selbst.

Schon bei der Medienpremiere am Samstagabend zeigte sich der Weltstar sichtlich gerührt und bezeichnete Kristina Love als «Tina Number 2». «Sie hat das wirklich toll gemacht», meinte die Sängerin, die am Ende der Show in einem schwarzen Glitzer-Hosenanzug die Bühne betrat.

Das Musical hatte vor einem Jahr Weltpremiere im Londoner West End gefeiert. Es ist eine Eigenproduktion von Stage Entertainment, die gemeinsam mit Tina Turner entwickelt und als einziges Musical von ihr autorisiert wurde. «Es war mir von Anfang an sehr wichtig, meine ganze Geschichte authentisch auf die Bühne zu bringen», sagte Tina Turner, die auch die Hauptdarstellerin persönlich ausgewählt hat.

Autorin des Stücks ist Katori Hall, der es zusammen mit der Regisseurin Phyllida Lloyd («Mamma Mia») gelingt, das Leben von Tina Turner mit all seinen Höhen und Tiefen authentisch und mit viel Empathie auf die Bühne zu bringen: Vom jungen Mädchen Anna Mae Bullock, das in Nutbush, Tennessee, aufwächst, gerne im Kirchenchor singt und sehr unter der Trennung seiner Eltern leidet. Über die ersten Erfolge als junge Frau mit ihrem späteren Ehemann Ike Turner, der sie jedoch nicht nur fördert, sondern auch ausnutzt und misshandelt. Bis zum gefeierten Weltstar, der mit 45 Jahren in den 1980er Jahren eine Solokarriere startet.

Clou der Inszenierung ist die Art und Weise, wie die großen Welthits von Tina Turner - angefangen von «A Fool in Love» über «Proud Mary» bis «What's Love Got to Do with It» - mit ihrer Lebensgeschichte verknüpft werden. So findet Tina nach ihrem Erfolg mit «River Deep, Mountain High» und einem totalen Zusammenbruch endlich die Kraft, ihren gewalttätigen Ehemann Ike nach 16 Jahren zu verlassen, während dieser nur lakonisch feststellt: «Das wird kein Hit!». Am Ende gesteht sie ihrem Manager Erwin Bach (Simon Mehlich) endlich ihre Liebe («Ich brauch' Dich»), bevor sie vor 188.000 Menschen im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro «Simply The Best» singt.

Eine große Herausforderung war es dabei, einige Songs auf Deutsch zu übersetzen, damit die Zuschauer nicht allzu sehr aus der Handlung gerissen werden. Das ist an manchen Stellen gut gelungen: So wurde aus «Better be good to Me» «Sei gut zu mir», an anderen Stellen weniger: «Regen fällt wie Blei» für «I Can't Stand The Rain».

Absolutes Highlight der Show ist jedoch Hauptdarstellerin Kristina Love. Bewundernswert, wie die 29-jährige Amerikanerin es schafft, ihrer Figur emotionale Tiefe zu geben. Überzeugend spielt sie die Entwicklung Tina Turners vom willigen Opfer bis zur selbstbewussten Frau - und interpretiert Tinas Songs mit ihrer Wahnsinnsstimme auf ihre eigene Art. Mandela Wee Wee, der ihren Ehemann Ike Turner spielt, hat es da schwer, gegen diese Powerfrau anzukommen.