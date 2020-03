Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Der Erde und ihren Bewohnern steht das Wasser bis zum Hals, und Untergangsszenarien sind derzeit sehr angesagt. Stichwort: Klimawandel. Da kommt ein Stück wie "Die Flut", das jetzt im Kinder- und Jugendtheater Heidelberg, im Zwinger3, Premiere hatte, gerade recht. Die Uraufführung liegt zwar bereits 30 Jahre zurück. Aber Regisseurin Ulrike Günther zeigt in ihrer temperamentvollen Inszenierung, dass Umweltverschmutzung und Erderwärmung jungen Menschen heute deutlich stärker unter den Nägeln brennen als in den 1990-er Jahren (Stichwort: Fridays for Future). Dass "Die Flut" vor allem stark an die biblische Geschichte von Noah und seiner Arche erinnert, ist ohnehin klar.

Annika Lohmann, die Bühne und Kostüme verantwortet, spart nicht mit Neonfarben. Sie steckt die drei Darsteller – Johanna Dähler als Martha sowie Tochter Rebecca (Magdalena Wabitsch) und Sohn Tony (Marco Sykora) in grellorange und quietschgrüne Oberteile, die bestens mit dem auf der Bühne aufgetürmten Plastikschrott harmonieren. Junge Zuschauer begreifen so ziemlich fix, dass es da wohl einen Zusammenhang gibt.

Die Erde ist vom Untergang bedroht, und der kommt von oben in sintflutartigen Regenfällen. Rebecca versucht, ihre Familie vor den Wassermassen zu retten, doch ihre Mutter Martha zeigt sich zunächst wenig einsichtig, da sie völlig auf ihren nächsten Karrieresprung fixiert ist. Tony, der ziemlich unbedarfte kleine Bruder, wird so zum Spielball zwischen Mutter und Schwester. Schließlich landen doch alle drei im Rettungsboot. Aber nach dem Regen kommen der Sturm und schließlich sengende Sonne. Über einen ganz altmodischen Overhead-Projektor und eine nostalgische Windmaschine steuern die Schauspieler diese Naturgewalten. Das ist optisch sehr eindrucksvoll und bietet dem Auge Ruhezonen im turbulenten Bühnenchaos.

Zum Schluss ist nach 60 kurzweiligen Minuten die Welt zwar nicht gerettet, doch die Geschwister haben ihre Insel gefunden: in einem als Schattenriss projizierten Wald. Das letzte Wort hat aber Martha: "Ich teile nicht", schreit sie ins Publikum. Gelernt hat sie offenbar nichts.

Dem Premierenpublikum gefiel, was es auf der Bühne sah und hörte, es spendete begeisterten Beifall für die sehr engagierten Darsteller und die gelungene Inszenierung. Für Jugendliche ab elf Jahren ist "Die Flut" eine gute Gelegenheit, untereinander und mit Erwachsenen ins Gespräch zu kommen. Was von dem ganzen Plastikschrott brauche ich wirklich? Was werfe ich über Bord?

Info: Die nächsten Vorstellungen sind am 4., 10. und 11. März, jeweils um 9.30 und um 11.30 Uhr im Zwinger3. Weitere Termine und Karten unter www.theaterheidelberg.de