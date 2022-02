Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Er kommt zurück in eine Stadt, die in Trümmern liegt, in seiner ehemaligen Wohnung leben Fremde, seine Frau liegt mit einem anderen im Bett. Er hat Furchtbares erlebt und will eigentlich nur noch schlafen. Oder sich das Leben nehmen. Wolfgang Borchert hat dem Kriegsheimkehrer Beckmann in seinem Stück "Draußen vor der Tür" nicht einmal einen Vornamen gegeben, denn der 25-Jährige steht für alle, die schwer traumatisiert überlebt haben, und nun nicht wissen, wie dieses Leben weitergehen soll. Mirjam Loibl hat das "Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will", so der Untertitel bei Borchert, jetzt im Heidelberger Zwinger1 auf die Bühne gebracht. Ein ziemlicher Brocken. Dass das Debüt der jungen Regisseurin gelungen ist, zeigte nach 60 Minuten der begeisterte Applaus des Premierenpublikums.

Maximilian Hartinger hat die Bühne mit dicken grauen Filzmatten ausgelegt und darauf zwei gesichtslose Riesen gestellt, ebenfalls aus grauem Filz. In dieser Tristesse agieren Beckmann (Jonah Moritz Quast) sowie Esra Schreier, Christina Rubruck, Marco Albrecht und Olaf Weißenberg, die alle mehrere Rollen spielen. An ihnen arbeitet sich Beckmann ab, auf Verständnis trifft er bei niemand. Er hat nämlich nicht nur einen "kleinen Knacks", wie die Tochter des Oberst festzustellen meint, er hat ein massives Trauma mit Tics, Zitteranfällen, Sprachschwierigkeiten und Albträumen.

Jonah Moritz Quast spielt diese Hauptrolle mit großer Intensität und bringt Beckmanns völlig aus dem Ruder gelaufene Gefühlswelt dem Publikum sehr nahe. Im Russlandfeldzug hatte er die "Verantwortung" für 20 Männer, elf sind gefallen. Die Verantwortung für diese Toten versucht Beckmann nun zurückzugeben. Der Oberst (Olaf Weißenberg), den er deswegen aufsucht, lehnt dieses Ansinnen ebenso ab wie Gott. Den gibt Marco Albrecht als müden alten Mann. "Ich kann es nicht ändern, Ihr habt Euch von mir abgewandt", klagt er ziemlich larmoyant.

Als Kabarettdirektor darf Marco Albrecht dann unter Beweis stellen, dass er auch komisch kann. Er fordert von Beckmann, der ihn zwecks Broterwerbs aufsucht, "heitere Gelassenheit und positive Erbauung" ein und erinnert an Goethe und Schiller. Mit dem Statement "Die Wahrheit will ohnehin niemand" bestätigt er einmal mehr, was Beckmann längst weiß. Doch nicht nur die Männer sind bei Wolfgang Borchert Empathie frei bis zur absoluten Gleichgültigkeit. Auch die Frauen sind gefühlskalt und herzlos. So erzählt ihm Frau Kramer – als kleinbürgerliche Mitläuferin eindrucksvoll gespielt von Christina Rubruck – recht leutselig, dass sich seine Eltern umgebracht hätten, weil der Vater ein aktiver Nazi gewesen sei und man ihm nach dem Krieg Pension und Wohnung genommen habe. So hätten sich die beiden selbst "entnazifiziert" und schade sei es dabei höchstens um das verschwendete Gas. Im Übrigen sei das jetzt ihre Wohnung, seine Eltern könne er auf dem Ohlsdorfer Friedhof besuchen.

Nur der Andere versucht immer wieder, Beckmann ein bisschen Mut zu machen. Diese innere Stimme hält ihn davon ab, den Tod in der Elbe zu suchen, und er weckt ihn aus seinen Albträumen. Esra Schreier spielt Beckmanns Alter Ego leise und intensiv, doch diese Stimme der Zuversicht findet wenig Resonanz in einer zerstörten Stadt, wo die Überlebenden nur eines wollen: vergessen. So ist Beckmann weiter seinen Erinnerungen ausgeliefert, die ungefiltert auf ihn einstürzen. Nur der Tod lädt ihn ein: "Meine Tür steht immer offen". Ob Beckmann sie durchschreiten wird, bleibt offen.

Wolfgang Borcherts "Draußen vor der Tür" ist 1947 erschienen, und das Stück hat nichts von seiner Aktualität verloren. Die Kriegsheimkehrer von heute kommen aus Vietnam oder Afghanistan, und die Frage nach der "Verantwortung" ist weiter offen. Ein großes Lob für Regisseurin, Schauspieler und das ganze Team, die dieses sperrige Thema so eindrucksvoll umgesetzt haben.

Info: Weitere Termine und Karten unter www.theaterheidelberg.de