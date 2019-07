Von Volker Oesterreich

Zwingenberg. Auch er war ein Popstar! Und was für einer! Dass Mozarts Popularität über die Jahrhunderte anhält, unterstreich der Bühnenbildner bei den Schlossfestspielen Zwingenberg mit so einfachen wie wirkungsvollen Mitteln. Für die Szenerie hat er sechs Stellwände gestaltet. Sie lassen sich während "Figaros Hochzeit" zu einem Paravant im Boudoire der Gräfin zusammenschieben, einzelne Figuren können sich dahinter verstecken oder listig an den Seiten vorbeilugen. Drei von ihnen repräsentieren mit ihrem Rokokodekor die Mozart-Ära, während die Pop-Art der drei anderen auf das Hier und Heute verweisen. Was für eine geschickte Bildsprache, derer sich Roland Bayer da bedient.

Er verfügt über genauso viel Esprit wie der Sänger-Regisseur Matias Tosi, der sich selbst die Titelrolle verpasst hat, aber in keiner Szene seine Kolleginnen oder Kollegen zu übertrumpfen versucht. Tosi verzichtet auf jedwede Rampensau-Allüren, obwohl sein Figaro vom Librettisten Lorenzo da Ponte und vom Komponisten Mozart so konzipiert ist, dass er sich in den Vordergrund drängen könnte. Doch genau das tut der Argentinier nicht, er punktet ausschließlich mit darstellerischem Witz und dem Facettenreichtum seines Bass-Baritons. Damit unterstreicht er sein demokratisches Verständnis als Inszenator.

Mit dieser Haltung wird Matias Tosi dem Geist der Mozart-Oper mehr als gerecht. Entstanden kurz vor der Französischen Revolution, wurde sie von den Zeitgenossen aufgrund ihres feudalismuskritischen Gehalts wie Sprengstoff in komödiantisch-burlesker Verpackung begriffen. Tempi passati, heute wirkt "Figaros Hochzeit" kaum noch wegen der politischen Subversion des Werks, sondern allein durch seine erotische Pikanterie und durch die musikalische Überwältigungstaktik. Arien-Ohrwürmer reihen sich Duett-Ohrürmer oder chorische Ohrwurm-Delikatessen.

Das Publikum gabelt sie auf, als handelte es sich um lauter süße Sacher-Stückchen mit Schlagobers. Häufiger Zwischenapplaus ist der Dank für diese Abfolge klangschöner Kalorienbomben. Anders ausgedrückt: Wenn der lila gewandete, vom Zwingenberger Ex-Intendanten Karsten Huschke einstudierte Chor zwischen den Zuschauerreihen in parodistischer Manier "Wir singen und danken dem gütigen Herrn" anstimmt, dann übersetzen die Besucher diese Huldigung auf ihre Weise: Sie beklatschen und feiern ein kerniges Team. Was will man mehr?!

Musikalisch und sängerisch beweisen das Orchester und das Ensemble ein beachtlich hohes Niveau. Sollten während der Premiere Talentscouts im Zwingenberger Schlosshof hoch über dem Neckar gesessen haben, sie dürften sich etliche Namen für künftige Engagements an größeren oder ganz großen Häusern notiert haben.

Am Pult ist Rainer Roos auf seine Weise ein kluger Sachwalter der drei großen Postulate, nach der die Französische Revolution verlangte: Liberté, Égalité, Fraternité lautet auch die Devise des Chefdirigenten, der in Personalunion zugleich Intendant der Festspiele ist, denn oben auf der Orchesterempore herrschen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zum Zweck der Gesamtwirkung des Abends. Roos ist in seiner Taktgebung ein Ästhet, kein Autokrat - und so kommt es, dass selbst feinste Pianissimi des Cembalos auch in den hintersten Reihen ihre Poesie entfalten können.

Und noch etwas wird an diesem Abend überdeutlich: Mozart war nicht nur ein Womanizer, er vermittelte mit "Figaros Hochzeit" auch die augenzwinkernde Botschaft, dass alle Macht den Frauen gehört, denn sie triumphieren ein übers andere Mal über die Testosteron-Fraktion.

Xenia von Randow glänzt bravourös als Figaros Braut Susanna; Sarah Alexandra Hudarew und Maria Meßmer meistern die Partien der Marzelline und der Barbarina; Sonja Maria Westermann unterstreicht stimmschön die Eifersucht der Gräfin; Kai Preußler mimt und singt gekonnt den gräflichen Casanova-Tollpatsch; Eva Marti ist ein quirlig-charmanter Cherubino; und Werner Pürling labt sich mit Gartenschlauch und Gärtnerdress an der Komödiantik seiner Doppelrolle als Bartolo und Gärtner.

Schade, dass diese Produktion nur noch heute und am Sonntagabend gegeben wird! Man muss sich sputen.

