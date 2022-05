Mannheim. (RNZ) Wenige Wochen vor Beginn des sechsten Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Mannheimer Maimarktgelände liegen die Kartenvorverkäufe noch weit hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück. Das teilten die Veranstalter am heutigen Donnerstag mit. Allerdings sind die Macher optimistisch, dass die Verkäufe bis Juni noch anziehen. Wichtig sei dabei vor allem die Botschaft: Das Festival wird ohne Corona Einschränkungen stattfinden.

Die Veranstalter empfehlen zum jetzigen Zeitpunkt trotzdem das weitere Tragen einer Maske und Selbsttests sowie kostenlose Bürgertests. Zudem gibt es ein Lüftungskonzept für das Palastzelt, wozu auch gehört, dass die CO₂-Werte überwacht werden.

Eine schlechte Nachricht ist: "August Burns Red" hat aus finanziellen Gründen ihre gesamte Europa-Tour abgesagt und damit auch den geplanten Auftritt beim "Delta Bash Festival" am Samstag, 18. Juni. Es wird keinen Ersatz geben. Die anderen Bands werden eine längere Spielzeit bekommen und der neue Zeitplan soll in Kürze folgen.

Die gute Nachricht: Die weiteren Acts des "Süd:Süd Fest" am Freitag, 3. Juni, von OG Keemo steht nun fest. Mit dabei sind OG Keemo, Kwam E. & Tom Hengst, Gianni Suave, Ramzey und Blithboi. Auch hier soll der Zeitplan bald folgen.

Den Auftakt des Zeltfestivals bildet der Auftritt von Clueso am Mittwoch, 25. Mai, gefolgt von 13 weiteren Terminen. Auch der irische Superstar Dermot Kennedy oder die Internetsensation Marc Rebillet aus den USA werden ins Zelt kommen. Ein besonderes Highlight sollen dieses Jahr auch mehrere Tagesfestivals sein.

Die angesagtesten Newcomer aus der deutschen Popwelt wie Provinz, Jeremias, Schmyt sind unter anderem auf der Premiere des "DASDING-Festivals" am Samstag, 28. Mai zu sehen. Beim "Punk in Drublic" einen Tag später am Sonntag, 29. Mai, treten Punk-Rock-Legenden wie NOFX, Pennywise oder Me First and the Gimme Gimmes auf. Dazu gibt es Bier von insgesamt sechs verschiedenen Brauereien.

