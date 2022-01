Von Stefan Otto

Mannheim. Fünf Jahre lang führte Jan-Philipp Possmann das Mannheimer Künstlerhaus Zeitraumexit. Nach seinem Weggang wird wieder, wie in alten Tagen, ein dreiköpfiges Team die Geschicke des Hauses leiten. Zwei neue Namen stehen bereits fest: Frank Degler und Isa Ihle. In einem Pressegespräch stellten sich die beiden nun vor.

Possmanns ehemals volle Stelle wird so künftig auf mehrere Köpfe verteilt, sie übernehmen jeweils fest umrissene Verantwortungsbereiche. Frank Degler, der seine Arbeit im Januar offiziell aufgenommen hat, wird sich um die Bereiche Soziokultur und Kulturmanagement kümmern; Isa Ihle, die bereits seit 2020 an Bord ist, kümmert sich um die Finanzen und die Verwaltung. Spätestens im Sommer soll die Doppelspitze um eine künstlerische Leitungsposition zum Trio erweitert werden. Wer sie einnehmen soll, steht noch nicht fest. "Durch die eindeutige Abgrenzung von Zuständigkeiten ergibt sich eine neue Klarheit, die für ein Haus dieser Größe inzwischen notwendig geworden ist", erläutert Ihle.

Die 29-jährige Politikwissenschaftlerin war dem Haus schon über Jahre als ehrenamtliche Mitarbeiterin verbunden, bevor sie ihre Stelle in der Finanzverwaltung antrat. Er freue sich, mit ihr eine Kollegin im Team zu haben, die die internen Abläufe sehr gut kenne, betonte der neu berufene Frank Degler. Er arbeitete zuvor als Referent für Politische und Kulturelle Bildung am Mannheimer Jugendkulturzentrum forum. Der 49-jährige Karlsruher, der nach eigenen Angaben eine "Pendelexistenz" führt, möchte wie Ihle an bestehende Zeitraumexit-Reihen anknüpfen, vergangene Kooperationen wieder aufleben lassen und aktuellen Schwerpunkten treu bleiben. Dafür will er "Netzwerke und Kooperationen weiter auszubauen", etwa mit der Mannheimer Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, dem Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen oder dem Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg.

Mit der Entwicklung weiterer neuer Formate und Ideen möchte sich das neue Leitungsteam jedoch bewusst noch Zeit lassen, bis die offene Stelle der Künstlerischen Leitung wieder besetzt ist. Bereits beschlossene Sache ist der Fortbestand des Performance-Festivals "Wunder der Prärie", das 2023 in eine neue Runde gehen wird. Das Medienkunst-Festivals "B-Seite" und des Theaterfestivals "Schwindelfrei" sollen ebenfalls Fixpunkte bleiben, desgleichen die sogenannten "#Takeheart-Residenzen" für Künstler.

Am 26. Februar startet das internationale Comic-Projekt "Movements und Moments", das Geschichten aus dem globalen Süden über die politische Emanzipation von Frauen und Trans-Menschen vermitteln möchte. Geplant ist dazu eine Ausstellung, zu der die peruanische Zeichnerin Trilce Garcia Cosavalente ein Wandbild im Hof an der Hafenstraße gestalten wird. Am 18. und 19. März soll beim Symposium "Erinnerung für alle" über neue Formen des Erinnerns und Sammelns diskutiert werden.

Frank Degler möchte die Kaprow-Bar im Untergeschoss des Zeitraumexit mit einem "niederschwelligen Angebot mit künstlerischen Anspruch" und eigenen Veranstaltungsformaten ausstatten. Er hofft darauf, demnächst einen festen Öffnungstag einrichten zu können, an dem sie wieder besucht werden kann.

Zeitraumexit, im Jahr 2001 als Performance-Bühne gegründet, versteht sich heute als Ort für erweiterte Kunst, die hier produziert und gefördert wird, sowie als ein soziokulturelles Zentrum, das mitten im Mannheimer Stadtteil Jungbusch gesellschaftlich relevante Themen aufgreift und mit Kunstprojekten und Vermittlungsangeboten in die Nachbarschaft hinein wirkt. Das Künstlerhaus habe sich "gewandelt, vergrößert und weiterentwickelt", so Degler. "Es ist eine Menge passiert."