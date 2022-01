Von Arnold Werner-Jensen

Region. Der Musikkritiker Matthias Roth geht Ende Dezember in den wohlverdienten Ruhestand. Das ist ein Anlass, seine fast vier Jahrzehnte währende Tätigkeit im Feuilleton der RNZ zu würdigen, aber auch, um sich grundsätzliche Gedanken über das Wesen von Musikkritik zu machen.

Matthias Roth hat als Mitglied der Feuilleton-Redaktion das Musikleben der Stadt Heidelberg seit 1986 kommentierend begleitet. Befähigt hat ihn dazu auch sein Studium der Musikwissenschaft am hiesigen Seminar der Universität. Sein journalistisches Handwerk hat er uner anderen in der Lokalredaktion Schwetzingen erworben. Dass man sich als kritischer Beobachter in der musikalischen Öffentlichkeit nicht nur Freunde macht, liegt allerdings auf der Hand – ein Kritiker kann nicht nur loben, sondern muss auch auf Schwächen und Fehler aufmerksam machen, sonst hätte er seinen Beruf verfehlt.

Kritik kann man auf unterschiedliche Weise äußern: entweder scharf und besserwisserisch oder konstruktiv und wertschätzend; Matthias Roth gehörte immer zur positiven Seite. Dabei halfen ihm seine Fähigkeit zu differenziertem sprachlichen Ausdruck und seine stetig wachsende Hörerfahrung. Seine Interessen waren stets breit gestreut und erstrecken sich auch auf Bildende Kunst und Literatur. Neben seiner Kritikertätigkeit verfasste er selber Bücher: etwa über den Schülerkreis Wolfgang Fortners oder über das Heidelberger Musikleben "Vom Minnesang bis zum Hip-hop".

Was eigentlich sind die Aufgaben der Musikkritik, welche sind ihre besonderen Voraussetzungen? Zunächst geht es um Berichterstattung über öffentliche Musikereignisse, um ihre Dokumentation, also um ein Festhalten objektiver Fakten: mitwirkende Personen, Inhalte, Ort und Zeit – die Umstände, unter denen ein Konzert stattfindet. Etwa so: Pianist XY gab in der Alten Aula einen Soloabend mit Werken von Chopin. So weit die Berichterstattung, danach aber beginnt die eigentliche Kritik, und hier sind die Grenzen zwischen Objektivität und Subjektivität fließend.

Zwar heißt es oft: "Die Zeitung meint....", in Wirklichkeit aber hat doch nur ein einzelner Rezensent seine (begründete) persönliche Meinung geäußert. Er stützt sich dabei auf Werkkenntnis und Hörerfahrung, unterliegt aber wie jeder Hörer seinem eigenen Geschmack und (auch) seiner momentanen Stimmungslage. Kritiker vermeiden deshalb gern das Wörtchen "ich", obwohl eine Rezension immer das Produkt einer Einzelperson ist.

Man kann es auch anders sagen: Zur musikalischen Interpretation gibt es zwar einige objektive Primär-Kriterien, etwa falsche oder richtige Töne. Doch die einer Interpretation zugrunde liegende Notenschrift ist insgesamt bekanntlich unzureichend und vieldeutig, sodass man sich auf sie nur bedingt berufen kann. Beispielsweise: "Allegro" heißt übersetzt zwar "lebhaft", und "Forte" meint "laut", aber wie schnell ist eigentlich "lebhaft", und wie laut ist "Forte"?

Die Realisierung der notierten Vorgaben hängt von vielen Umständen ab: vom Saal, von der Zahl der Hörer, vom verfügbaren Instrument, vom Befinden des Künstlers... Die komplexe Mischung von objektiven und subjektiven Merkmalen einer Interpretation kann also unterschiedliche, manchmal sogar kontroverse Wertungen hervorbringen. Musikkritik ist außerdem immer auch Machtausübung, denn sie kann mit positiven oder negativen Wertungen Karrieren befördern oder beschädigen. Sie trägt also ein hohes Maß an Verantwortung, die vom Rezensenten bisweilen als Last empfunden werden kann.

Im Wirken von Matthias Roth konnte man immer dieses Verantwortungsbewusstsein spüren, auch in seinen Beiträgen, die er für diverse Fachzeitschriften schrieb. Hervorzuheben ist besonders seine Aufgeschlossenheit gegenüber der Musik unserer Zeit, die von Teilen des Publikums bekanntlich nicht sehr geschätzt wird. Roth war als Musikkritiker zweifellos ein prägender fester Bestandteil des Heidelberger Musiklebens; ihm gebühren Dank und Anerkennung.

Info: Der Verfasser war Hochschullehrer und ist Musiker, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge. Er hat lange Jahre als freier Mitarbeiter Musikkritiken für das "Darmstädter Echo" geschrieben.