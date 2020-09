Von Matthias Roth

Schwetzingen. Alle wünschen sich die Normalität der Vor-Corona-Zeit zurück, nicht zuletzt die Theater. Aber jeder weiß auch: Diese Normalität wird noch eine Weile brauchen. Die Macher des Barockfestivals des Heidelberger Theaters "Winter in Schwetzingen", die Operndirektoren Thomas Böckstiegel und Ulrike Schumann haben ein Hygienekonzept entwickelt, "das es unter den jetzigen Corona-Bedingungen möglich macht, zu spielen. Dazu gehört auch, dass einige Konzerte zwei Mal am Tag gespielt werden, um 16 und um 19.30 Uhr", sagen beide übereinstimmend. Aber niemand kann heute genau wissen, wie es im Dezember wirklich aussieht: Man wird versuchen, durch kleine Korrekturen nachzubessern, wenn dies nötig ist.

Das Programm sieht jedenfalls fast aus wie gewohnt und bietet insgesamt 25 Veranstaltungen. Darunter sind elf Aufführungen der Musiktheaterproduktion "Was frag’ ich nach der Welt!" (Premiere am 11. November) mit Musik aus dem Altbachischen Archiv. Diese kreist um eine Hochzeitskantate von Johann Christoph Bach dem Älteren, einem Onkel von Johann Sebastian Bach.

"Eine richtige Oper war unter den derzeitigen Bedingungen nicht zu realisieren", so Böckstiegel, und Schumann fügt hinzu: "Das Altbachische Archiv ist aber ein wahrer Schatz früh- und hochbarocker Musik, die viel zu selten gespielt wird." Clemens Flick leitet diesen Abend musikalisch, der von Claudia Isabel Martin (Regie) und Veronika Kaleja (Bühne und Kostüme) in Szene gesetzt wird. Es singen Katarina Morfa, Dora Rubart-Pavlíková, João Terleira und Edward Grint. Es spielt das Barockensemble des Philharmonischen Orchesters Heidelberg.

Der Countertenor Philipp Mathmann gastiert mit einem Programm in Schwetzingen, das Arien zweier berühmter Kastraten präsentiert: Farinelli und Caffarelli. Auch deutsche Komponisten wie Hasse, Händel oder Graun schrieben für die beiden, und das Ensemble I Porporini unter dem Dirigenten Gerd Amelung wird Philipp Mathmann, der auch Arzt ist, dabei begleiten (19. Dezember).

Ein frühbarockes Opern-Pasticcio nach Johann Philipp Krieger bringt die Berliner Lautten Compagney unter Wolfgang Katschner mit: Hanna Zumsande (Sopran) und Cornelius Uhle (Bariton) entführen dabei unter dem Titel "Lieben und geliebet werden" in die Welt des deutschen Frühbarock (9. Januar).

Das Ensemble "Barock-Kultuhrwerk"unter Clemens Flick und die beiden Countertenöre Rupert Enticknap und Benjamin Lyko widmen sich am 16. Januar den Zwölf Liebesgesängen von David Pohle nach Texten von Paul Fleming, die wohl seit 370 Jahren nicht mehr aufgeführt wurden.

Besondere Konzerte gibt es jedes Jahr auch beim "Winter in Schwetzingen" zu Weihnachten: Das beliebte Weihnachtskonzert des Philharmonischen Barock-Orchesters Heidelberg unter Konzertmeister Thierry Stöckel findet vier Mal an zwei Tagen statt: am 22. und 23. Dezember. Wie alle anderen Veranstaltungen unterliegen auch diese den Corona-Bestimmungen und werden den Rahmen von ca. 90 Minuten nicht überschreiten. Auch der Bachchor unter der Leitung von Ira Hochman trägt mit "Adventus 1618 – eine historische Vesper zum Christfest" zum Rahmenthema bei.

Wie in den Vorjahren ist auch in diesem Winter ein Shuttle-Service vorgesehen, der an den bekannten Haltestellen jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn startet. Allerdings muss man sich in diesem Jahr vorher an der Theaterkasse anmelden, da die Plätze coronabedingt limitiert sind. Aktuelle Informationen gibt es jeweils im Internet.

Info: Vorverkauf ab 26. September. Detailliertes Programm und aktuelle Informationen im Internet unter www.winter-in-schwetzingen.de