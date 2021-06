Ein Foto aus Vor-Corona-Zeiten: Rolf Ableiter (Mitte) bei einem Livekonzert mit der Band Field Commander C. – The Songs of Leonard Cohen. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Für sein neues Album, das vor wenigen Wochen erschienen ist und den Titel "Wenn es einmal Zeit wird" trägt, hat der gebürtige Landauer und in Rülzheim aufgewachsene Künstler Rolf Ableiter einmal mehr zahlreiche Musiker aus der Rhein-Neckar-Region, der Kurpfalz und Pfalz ins Boot geholt. Wie zuvor schon bei seinem Projekt "Field Commander C. – The Songs of Leonard Cohen", mit dem er in der ganzen Republik Erfolge feierte. Das daraus resultierende Livealbum mit DVD ist erste Sahne und zeigt die vielköpfige Formation in Höchstform.

Zum festen Stamm seiner Band gehören neben den beiden Musikern Joerg Dudys (Gitarre) und Bassist "Umbo" Umschaden aus Ketsch auch die Mannheimer Sängerin Ina Diehr (festes Mitglied bei den Dicken Kindern) sowie die gebürtige Pfälzerin Esther Oberle (Vocals). Ebenso der in Heidelberg geborene Claus Bubik (Bass, Gesang), Marcel Millot (Drums, Percussion) oder der in der Region durch verschiedene Bandprojekte bekannte Klaus Eichberger (Orgel, Rhodes, Piano). Nikos Mavridis (Violine) kam eigens aus Athen zu den Konzerten, und Patrick Damiani (Madoline) reiste aus Luxemburg an.

Bei der neuen Soloplatte – dem ersten, deutschsprachigen Album des 55-jährigen Künstlers – war neben Gitarrist Dudys auch Bassmann Umschaden am Start. Umschaden hat zudem den Text zum Stück "Immer zu früh" beigesteuert. Das Album wurde in der Rekordzeit von zwei Tagen im Karlsdorfer Kangaroo-Tonstudio von Thomas Mark live eingespielt. "Dieses Konzeptalbum bedeutet mir sehr viel", betont Rolf Ableiter, für den der schnelle Aufnahmeprozess im früheren Studio von Edo und Vilko Zanki Neuland war.

Unterstützung erfuhr der Sänger und Gitarrist weiterhin von langjährigen, musikalischen Weggefährten und Freunden, die teilweise auch zur Formation Field Commander C oder der Edo-Zanki-Band gehören oder gehörten. Auch Klaus Marquardt an der Violine (den man auch von der Formation Wendrson kennt) und Hiroko Tamaki aus Bad Liebenzell sind im festen Lineup. An der Viola glänzte Natascha Strom und Jochen Kefer am Cello. Schließlich war der Mainzer Torsten Kamps für die Orchester- und Streicherarrangements verantwortlich. Die bekannte Songwriterin Eva Croissant spielte bei "Tag im März" Cello und hat das Lied zusammen mit Rolf Ableiter eingesungen.

Hintergrund Steckbrief Name: Rolf Ableiter und Band Field Commander C. Gründung: ungefähr 1988 Musikstil: Singer/Songwriter, [+] Lesen Sie mehr Steckbrief Name: Rolf Ableiter und Band Field Commander C. Gründung: ungefähr 1988 Musikstil: Singer/Songwriter, Liedermacher Aktuelle Besetzung (Solo-Album): Rolf Ableiter (Gesang, Gitarre), Klaus Eichberger (Rhodes, Orgel, Piano), Joerg Dudys (E-Gitarren), Hans "Umbo" Umschaden (Bass), Marcel Millot (Drums, Percussion), Eva Croissant (Cello, Gesang), Klaus Marquardt (Geige), Hiroko Tamaki (Geige), Natascha Strom (Viola), Jochen Kefer (Cello), Torsten Kamps (Orchester, Streicherarrangements) Aktuelles Album: "Wenn es einmal Zeit wird" (2021) Album mit Field Commander C.: "The Songs of Leonard Cohen", Live (CD/DVD, 2019) Vorbilder: Leonard Cohen Livekonzerte: mit Field Commander C. geplant November und Dezember 2021, Frühjahr 2022 Kontakt: info@rolfableiter.de Homepage: www.rolfableiter.de

[-] Weniger anzeigen

Im Titelstück heißt es: "Der Wind weht warm durch mein Haus. Er kennt meine Lieder, kommt immer wieder. Er streicht dann ganz zart meine Haut. Er trocknet den Regen und klopft an die Läden, klingt wie leiser Applaus". Das Album des heute im Badischen lebenden Musikers, Produzenten und Filmemachers Rolf Ableiter beinhaltet neun Songs, weist eine melancholische Grundstimmung auf und steht in der Tradition der großen deutschen Liedermacher Hannes Wader, Reinhard Mey oder Klaus Hoffmann. Ein "Singer/Songwriter-Pop-Album", sei es, so Ableiter, der einen musikalischen Blick zurück wirft und mit seiner sonoren, klaren Stimme viel Autobiografisches erzählt, zumal bei ihm im Vorjahr die Zeichen auf Veränderung und Neubeginn standen.

Nach den Livekonzerten 2019 wurden zahlreiche weitere Termine anberaumt, doch im Frühjahr 2020 wurde aus den bekannten Gründen der Stecker gezogen. Seither ist auch und gerade in der Kulturszene nichts mehr, wie es war. "Es ist tatsächlich viel passiert in jüngster Zeit. Auch für mich persönlich und in meinem Leben", sagt Ableiter. In den Stücken, die "Immer mehr", "Am Ende des Weges" oder "Wann kommst du" heißen, verarbeitet der Songpoet die Themen Liebe, Schmerz, Hoffnung oder Trauer ganz im Stile seines großen Helden und Melancholikers Leonard Cohen. Sanfte, streichergetränkte Gitarrenmusik mit tiefgründigen Texten, die berühren und aufwühlen, Vergangenes und Gewesenes beinhalten. Die Lieder entstanden mehrheitlich im Vorjahr, das Stück "Die Schaukel" hatte Ableiter allerdings schon 1982 geschrieben.

Wann es solo oder mit Band wieder Konzerte gibt, steht im Moment noch in den Sternen. "Geplant sind welche im November und Dezember", hofft Ableiter auf bessere Zeiten.

Info: Das in jeder Hinsicht berührende Album mit jeder Menge Tiefgang (Ableiter: "Eine Reise zu mir selbst"), das im Juni auch auf Vinyl erscheint, kann man auf www.rolfableiter.de erwerben sowie bei Amazon oder Apple i-Tunes downloaden.