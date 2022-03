Weinheim. (me) Als sich Marduk vor 30 Jahren gründeten, wollten die Schweden, wie sie selbst sagten, die "blasphemischste und satanischste Band aller Zeiten" werden. 14 Alben später mischen die Schwarzmetaller mit ihrem brachialen Sound noch immer die Bühnen auf. Zusammen mit den noch unverwüstlicheren polnischen Kollegen von Vader kommen die Jungs um "Evil" Morgan Steinmeyer Hakansson auf ihrer "United Titans Tour" ins Café Central.

Beide Bands sind in der Szene feste Größen. Die Death-Metal-Combo Vader ist sogar noch länger im Geschäft. In Polen war die Formation Vorreiter in der Metal-Szene. Später spielte sie unter anderem im Vorprogramm für Metallica und Six Feet Under. Von der Urformation von 1983 ist allerdings nur noch Sänger und Gitarrist Piotr Wiwczarek übrig. Was die Zuhörer erwartet: blanker Horror, Death und Black Metal alter Schule mit Thrash-Elementen, volles Brett auf die die Ohren. Fans von Slayer werden sich mit Sicherheit wohlfühlen.

Info: Weinheim, Samstag, 12. März, 18.30 Uhr, Café Central. Restkarten für 37,70 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.