Heidelberg. Seit 2015 fährt der Regisseur und Schauspieler Florian Kaiser mit seiner Wanderbühne Theater Carnivore übers Land. Mit seinem Team spielt er auf Weingütern und in außergewöhnlichen Landschaften der hiesigen Region. Sein Organisationsbüro hat er mitten in die Heidelberger Altstadt verlegt, während sich Lager und Probebühne des Theatermanns in Mannheim befinden. Jetzt liegt sein aktuelles Projekt "Heidelberger AutorInnen schreiben für die Wanderbühne", das vom Land Baden-Württemberg und der UNESCO City of Literature Heidelberg gefördert wird, auf Eis. Im Interview mit Nora Abdel Rahman erzählt der Künstler, was er plant und wie er die Corona-Krise meistert.

Wie steht es um Ihre Wanderbühne, Herr Kaiser? Haben Sie eine Strategie, die Corona-Krise gut zu überstehen?

Für eine Strategie überblicke ich die Lage nicht gut genug. Unsere Sommertournee haben wir aber jetzt schon um ein ganzes Jahr auf den Mai 2021 verschoben, weil die Produktion, an der wir bis vor kurzem gearbeitet haben, sehr aufwendig ist. Alternativ bereiten wir kleine Formate vor, die unkompliziert angeboten werden können, sobald dies wieder möglich ist. Dafür brauchen wir aber eine einigermaßen stabile Verkaufssituation mit ausreichend Vorlauf.

Das heißt, Sie wandern nicht ins Internet mit Ihrer mobilen Bühne?

Es gibt für Theater keine Alternative zum Theater – Online-Videos sind kein Theater. Was wir jetzt erleben, diese Ausnahmesituation, kommt mir oft wie Science-Fiction vor. Ich frage mich oft: Sehen so unsere Städte aus, wenn der Online-Handel den Einzelhandel und Streaming-Angebote die Kinos verdrängt haben? So leer? Theater ist eine soziale Kunstform. Es braucht mindestens zwei oder drei, die in seinem Namen versammelt sind. Eine Erfahrung mit anderen Menschen zu teilen, kann verbinden. Das soll glücklich machen, habe ich gehört.

Jetzt hätten Sie mit "Liebe oder Leben", einem Stück der Heidelberger Autorin Ingeborg von Zadow, Premiere gefeiert. Was geschieht mit diesem Projekt?

Wir haben die Produktion in Absprache mit unseren Fördergeldgebern, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Heidelberg, unterbrochen – nicht abgebrochen. Frau von Zadow erlebt gerade, dass mindestens zwei Uraufführungen ihrer Werke verschoben werden müssen, darunter eine Oper, die im April am Theater Dortmund herausgekommen wäre. Das ist sehr hart.

Wie können Sie in der Krise Ihr Team motivieren, das aus freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern besteht?

Mein Team ist hoch motiviert! Daraus ergeben sich für mich lange To-Do-Listen. Ich empfinde das als eine Mischung aus Geborgenheit, Hausaufgaben und Gottesdienst. Wir entwickeln gemeinsames Körper- und Schauspieltraining – natürlich über Video. Es gibt viele gute Ideen für kleine Produktionen und Kooperationen. Wir hoffen, dass uns Fördergelder für Produktionen zugänglich gemacht werden, auch wenn vorherige Projekte jetzt wegen der Pandemie nicht fertig geworden sind. Das würde uns sehr helfen.

Eine Wanderbühne verweist immer auch auf den Ursprung des Theaters. Wie sind Sie zu diesem mobilen Konzept gekommen?

Als ich ungefähr 14 Jahre alt war, habe ich den Molière-Film von Mnouchkine gesehen. Darin gibt es eine Szene, in der eine Wagenbühne vom Wind weggetragen wird. Ich glaube diese Szene hat sich in meinem Hirn eingebrannt. In Literatur und Film taucht immer wieder das Motiv der Wanderbühne auf: Im Hamlet etwa die fahrenden Schauspieler oder bei Goethe der Anfang vom Faust – "die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen und jedermann erwartet sich ein Fest" – natürlich auch in seinem "Wilhelm Meister". Immer steht die Wanderbühne für Freiheit oder Wahrheit und auch für die Schnittstelle mit einer anderen Welt. Das ist das dionysische Motiv, das unsere Wanderbühne im Namen trägt: Theater Carnivore, nach einem Beinamen von Dionysos: Verzehrer des rohen Fleisches. Das klingt jetzt vielleicht etwas abstoßend und weit hergeholt, verweist aber auf den Karneval und die daraus entstandenen Komödientraditionen, wie die Commedia dell‘arte. Wir stehen für ein Volkstheater im besten Sinn.

Was sind das für Orte und Landschaften, die sie mit Ihrer Wanderbühne bespielen?

Vor allem spielen wir auf landwirtschaftlichen Betrieben. Auf dem Ziegenkäsehof in Nußloch fand vor fünf Jahren unsere erste Premiere statt. Wir spielen viel auf Weingütern und Marktplätzen, waren aber auch schon mehrfach bei dem Mannheimer Bildhauer Rüdiger Krenkel zu Gast. Mit dem Stück "Fast Faust" von Albert Frank wurden wir vom Faustmuseum Knittlingen eingeladen.

Ein Wanderbühnenpublikum erlebt Theater anders. Worin sehen Sie den Unterschied?

Eine Wanderbühnenvorstellung unter freiem Himmel ist ein Naturerlebnis. Meistens kann man durch Wein und Häppchen auch kulinarisch das Terroir erfahren. Wir bringen aber auch Theater an einen Ort, der nicht dafür etabliert ist. Es gibt noch keine Sehgewohnheiten, und das bedeutet Freiheit.