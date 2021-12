Walldorf. (RNZ) Das belgische Musikmagazin Rootstime bezeichnete sie als entweder verrückt oder genial, die Neue Zürcher Zeitung attestiert ihnen Weltklasse. Sicher ist, dass diese vier Herren mit ihrer Blues-Rock-Mischung alles andere als stromlinienförmig daherkommen. Ihre Musik ist schräg, manchmal fragil, dreckig und explosiv.

Bei über 500 Auftritten in Clubs und auf internationalen Festivals haben sich Dynamit Daze eine begeisternde Souveränität erspielt, festgehalten auf dem aktuellen Tonträger "Phone Call From The Dive". Das neue Album wurde live aufgenommen, belegt ihren Ruf als eine der besten Live-Bands Deutschlands und wurde prompt in der Sparte "Blues und Artverwandtes” für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Für die Musikzeitschrift Wasserprawda war es gar das Album des Jahres. Den German Blues Award für die beste Band räumten Dynamite Daze gleich auch noch ab.

Der Kopf der Gruppe, Theuderich Metzger, prägt mit seiner polarisierenden Stimme und seinem unkonventionellen Mundharmonika-Spiel den Sound. Metzger wurde in einem Taxi in Bruchsal geboren. Im zarten Alter von 16 Jahren zog er aus und tourte mit in Deutschland stationierten US-amerikanischen Bluesmusikern durch Europa. In den 1980er Jahren lernte er Louisiana Red kennen. Mit der US-Blueslegende spielte er bis zu deren Tod 2012 zusammen. Bekannt wurde er auch durch seine Zusammenarbeit mit Aron Burton und den Boogaloo Kings.

Mit Bassist Matthias Scherer, frisch gebackener Absolvent der Mannheimer Popakademie, dem Heidelberger Martin "Professor" Czemmel, den Blues-Freunde noch als Gitarrist bei Maisha Grant oder Luther Allison kennen, und dem Schlagzeuger Grawe Grawenbauer steht Deutschlands wohl extravaganteste Blues-Rock-Band.

Info: Walldorf, Dienstag, 28. Dezember, 20 Uhr, Café Art. Karten für 14 Euro unter Telefon 0 62 27 / 30 682.