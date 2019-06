Jürgen Habermas bei der Verleihung des Heidelberger Karl-Jaspers-Preises 1995 in der Neuen Aula. Nun würdigte ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als "Stimme der kritischen Vernunft, die weit über Deutschland hinaus in der ganzen Welt Gehör gefunden hat". Kulturstaatsministerin Monika Grütters nannte den Philosophen einen so kritischen wie streitbaren öffentlichen Intellektuellen. Archivfoto: Kresin

Von Heribert Vogt

Heidelberg. Gerade in einem Zeitalter, in dem Nationalismus und Demokratiefeindlichkeit stark auf dem Vormarsch sind, zeigt sich das Werk des Philosophen Jürgen Habermas als besonders aktuell. Etwa bei der Heidelberger Verleihung des Karl Jaspers-Preises an ihn 1995 lautete die Begründung: "Sein philosophisch-wissenschaftliches Werk hat sich bewusst in den Dienst der Beförderung des demokratischen Rechtsstaats und der Humanität gestellt." Zu der damaligen Feierstunde mit Rektor Peter Ulmer für die Universität und Oberbürgermeisterin Beate Weber für die Stadt Heidelberg kehrte Habermas an die Ruperto Carola zurück.

Heidelberger Philosophie

Denn durch Vermittlung von Hans-Georg Gadamer wurde er 1961, im Alter von 32 Jahren, an der Universität Heidelberg außerordentlicher Professor für Philosophie und lehrte hier bis 1964. So beeinflusste auch die große Heidelberger Philosophie-Tradition von Hegel über Jaspers bis Gadamer die wissenschaftliche Laufbahn von Jürgen Habermas, der heute 90 Jahre alt wird und zu den bedeutendsten Philosophen zählt.

Zum Jaspers-Preis 1995 hieß es weiter: "Jürgen Habermas hat durch seine Theorie der gewaltfreien menschlichen Kommunikation einen weltweit gewürdigten Beitrag zur sozial- und rechtsphilosophischen Klärung der Grundlagen der modernen Industriegesellschaft geleistet. Sein streitbares Engagement im politischen Geschehen der Bundesrepublik Deutschland orientiert sich an den Idealen der europäischen Aufklärung."

Bei der Heidelberger Ehrung vor fast 25 Jahren war Habermas schon eine Zelebrität von globaler Strahlkraft, vor allem in Zusammenhang mit der Frankfurter Schule und der Kritischen Theorie. Nach Gadamers Tod 2002 war der gebürtige Düsseldorfer Habermas wohl der herausragende deutsche Philosoph der Ge-genwart. Nun spielt auch der Karlsruher Peter Sloterdijk eine wichtige Rolle.

Auch in den USA erfreute sich Habermas bereits seit den 1970er Jahren großer Beliebtheit. Im Jahr 1978 erschien dort die erste bedeutende Abhandlung über Habermas von Thomas A. McCarthy ("The Critical Theory of Jürgen Habermas"). Seit den 1990er Jahren gab es einen Anstieg an Veröffentlichungen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten des Denkens von Habermas beschäftigten. Seine zahlreichen USA-Aufenthalte als Gastprofessor führten ihn mit wichtigen Vertretern der amerikanischen Gegenwartsphilosophie zusammen, etwa mit Richard Rorty, Ronald Dworkin, John Rawls oder Noam Chomsky.

Theodor W. Adorno (vorn rechts) mit Max Horkheimer (links) und Jürgen Habermas (ganz rechts) 1964 auf dem 15. Soziologentag in Heidelberg, bei dem der Sozialwissenschaftler Max Weber im Mittelpunkt stand. Foto: Jeremy J. Shapiro

In Italien wurde Habermas in den 1970er Jahren als Vertreter der Kritischen Theorie wahrgenommen, anschließend verlagerte sich das Interesse auf seine Diskurstheorie der Moral. In Frankreich kam es in den 1980er und 1990er Jahren zu Kontroversen mit Jean-François Lyotard und Jacques Derrida als Vertretern der Postmoderne, bevor sich das Interesse verstärkt auf Habermas als Rechts- und Staatsphilosoph richtete.

Ähnliches trifft auch in Lateinamerika zu. Dort wurden seine auf der Diskurstheorie basierenden Konzepte eine Art dritter Weg zwischen den konservativen Richtungen und den Positionen linksrevolutionärer Strömungen. Generell wird heute insbesondere das spätere Werk von Jürgen Habermas rezipiert, das er nach seiner Theorie des kommunikativen Handelns veröffentlichte. Seine Arbeiten wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt.

Vor der Heidelberger Station hatte Habermas seine Assistentenzeit bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno am Frankfurter Institut für Sozialforschung absolviert. 1964, im Jahr seiner Rückkehr vom Neckar an den Main, nahm Habermas auf dem Heidelberger Schloss am berühmten 15. Deutschen Soziologentag teil (siehe Hintergrundkasten). An der Universität Frankfurt wurde er damals auf Horkheimers Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie berufen. Während der Jahre 1967/68 war er dann ein geistiger Anreger der Studentenbewegung, in deren Frankfurter Szene er eine exponierte Position innehatte.

Der Name Habermas war über Jahrzehnte mit einem hohen Nachrichtenwert verbunden. Denn stets aufs Neue mischte er sich als öffentlicher Intellektueller streitbar in aktuelle Debatten ein, um die deutsche Mentalitätsgeschichte mitzuprägen. Studentenbewegung, Historikerstreit, Wiedervereinigung, Nato-Einsatz, Terrorismus, Stammzellforschung, Irakkrieg, Bankenkrise oder Europa sind einige Schlagworte für seine Einlassungen. Im Hintergrund stehen stets ein positives Menschenbild und der Glaube an die Kraft der Vernunft. Noch vor fünf Jahren warb er in Princeton (USA) für das "europäische Experiment" einer transnationalen Demokratie.

Hintergrund Jürgen Habermas über den 15. Soziologentag 1964 in Heidelberg Als eine folgenreiche Initialzündung für die politische Kultur der Bundesrepublik hat der Philosoph Jürgen Habermas den 15. Soziologentag bezeichnet, der vom 28. bis 30. April 1964 in Heidelberg auf dem Schloss stattfand und bei dem der große Heidelberger Sozialwissenschaftler Max Weber im Zentrum [+] Lesen Sie mehr Jürgen Habermas über den 15. Soziologentag 1964 in Heidelberg Als eine folgenreiche Initialzündung für die politische Kultur der Bundesrepublik hat der Philosoph Jürgen Habermas den 15. Soziologentag bezeichnet, der vom 28. bis 30. April 1964 in Heidelberg auf dem Schloss stattfand und bei dem der große Heidelberger Sozialwissenschaftler Max Weber im Zentrum stand. Über den Kongress mit dem Leitthema "Max Weber und die Soziologie heute", zu dem der Frankfurter Sozialphilosoph Max Horkheimer und der Heidelberger Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich eingeladen hatten, führt Habermas aus: Damals "ist Max Weber gewissermaßen als Klassiker installiert worden. Wie dem auch sei, dieses Zusammentreffen von Heroen des Faches wie Talcott Parsons, Raymond Aron und Herbert Marcuse, die die Hauptvorträge hielten, war, inmitten der vollständig versammelten deutschen Soziologie, ohnehin ein Ereignis von hohem intellektuellen Rang". Dort war Max Weber jedoch zunächst von den Exponenten der Frankfurter Schule Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas kritisiert worden. hv

Zwar wohnt Habermas heute am Starnberger See nahe München, aber seine wichtigsten Werke entstanden in Frankfurt. Promoviert hatte er in Bonn mit einer Arbeit über den Philosophen Schelling (1775-1854). Habilitiert wurde er 1961 in Marburg - seine damalige Schrift "Strukturwandel der Öffentlichkeit" gilt immer noch als bahnbrechend. Während der 1970er Jahre war er Direktor eines Max-Planck-Instituts in Starnberg, bevor er 1983 erneut an den Main zurückkehrte. In seinem Hauptwerk "Theorie des kommunikativen Handelns" (1981) entwirft Habermas eine Art Handlungsleitfaden für die moderne Gesellschaft. Seiner Theorie zufolge liegen die Norm setzenden Grundlagen einer Gesellschaft in der Sprache. Als Verständigungsmittel ermögliche sie erst soziales Handeln.

Große internationale Preise

Habermas’ Weltruhm verhinderte nicht, dass auch er - ähnlich wie die etwas älteren Schriftsteller Günter Grass und Martin Walser - in die Nähe des Hitler-Regimes gerückt wurde. Er konnte einem Buch, das den damals 14-jährigen "Jungvolkführer" kritisierte, erfolgreich entgegentreten. Der Philosoph mit einer angeborenen Gaumenspalte ist seit 1955 mit Ute Wesselhoeft verheiratet und hat drei Kinder: Tilmann Habermas (Jahrgang 1956) ist seit 2002 Professor für Psychoanalyse an der Universität Frankfurt, Rebekka Habermas (geboren 1959) arbeitet seit 2000 als Professorin für Geschichte an der Universität Göttingen, und Judith Habermas (Jahrgang 1967) ist im Kölner DuMont Verlag tätig.

Habermas sagt über sich selbst, vor allem habe er "ein Leben für die Wissenschaft" gelebt. Und der Philosoph ist auch noch mit 90 Jahren produktiv: Am 30. September erscheint im Suhrkamp Verlag der Doppel-Titel "Auch eine Geschichte der Philosophie" (Band 1: "Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen"; Band 2: "Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen".

In der Verlagsankündigung heißt es nun: "Das neue Buch von Jürgen Habermas ist aber nicht nur eine Geschichte der Philosophie. Es ist auch eine Reflexion über die Aufgabe einer Philosophie, die an der vernünftigen Freiheit kommunikativ vergesellschafteter Subjekte festhält: Sie soll darüber aufklären, "was unsere wachsenden wissenschaftlichen Kenntnisse von der Welt für uns bedeuten - für uns als Menschen, als moderne Zeitgenossen und als individuelle Personen".

Wie die mit Heidelberg verbundenen Wissenschaftler Karl Jaspers, Alexander Mitscherlich sowie Jan und Aleida Assmann hat er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten (2001). Unter den zahlreichen Auszeichnungen befinden sich auch große internationale Ehrungen - wie der dänische Sonning-Preis (1987), der spanische Prinz-von-Asturien-Preis (2003) oder der japanische Kyoto-Preis (2004). Noch 2018 erhielt Habermas den Großen Deutsch-Französischen Medienpreis, und 2006 wurde ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels nach ihm benannt: (59390) Habermas.