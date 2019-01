Von Stefan Otto

Mannheim. "Soul Classics in Symphony" heißt seine jüngste CD. Und genauso nennt er seine Tournee, die nun in Mannheim ihren Auftakt genommen hat. Der belgische Sänger Helmut Lotti und sein Golden Symphonic Orchestra boten jedoch keineswegs nur Soul und Artverwandtes, sondern plünderten in einer wilden Mischung die verschiedensten Musikstücke und Stile des 20. Jahrhunderts.

Er sei, erklärte der 49-Jährige, der sich vor einem Jahrzehnt seines gewohnten Toupets entledigt hat, in den Mozartsaal im Rosengarten gekommen, um hier alles zu spielen außer Mozart. Klassik, etwa "’O sole mio" oder Puccinis "Nessun dorma", stand freilich ebenso auf dem Programm wie Soul, Blues, Rock oder Funk. Am Ende hörte sich alles nach Helmut Lotti an.

Das 21-köpfige Golden Symphonic Orchestra, eigentlich eine Big Band unter der Leitung von Wim Bohets, produzierte einen satten Sound, dem Lottis gleichermaßen kraftvolle, dreieinhalb Oktaven umfassende Stimme bestens entsprach. An dieser Stimme gibt es gar nichts zu meckern. Nicht allen Songs steht sie freilich gleich gut. Lotti schnappt sich in der Regel altbekannte Musikstücke, die im Radio rauf und runter laufen, und adaptiert sie, indem er sie noch gefälliger macht. Er kappt die Spitzen, nimmt ihnen ein wenig ihrer Farbe und bietet gleichsam bereinigte Versionen zu Tode gehörter Lieder. Dies gelingt ihm selbst bei "Easy" von den Commodores, einem Titel, den man glatter kaum schleifen kann, als er im Original schon ist. Bei Lotti ist er nun erst recht rundgelutscht wie ein süßer Hustenbonbon.

Ein Helmut-Lotti-Konzert ist gedacht und gemacht für Besucher, die von Musik nichts anderes als umschmeichelt werden wollen. "Für mich ist Musik nicht heilig, sie ist dazu da, gesungen zu werden", erklärte der Entertainer in Mannheim und nahm sich neben zwei gelungenen Uptempo-Eigenkompositionen soulige Motown- und andere Klassiker vor, die er zusammen mit Wim Bohets in reiche, geradezu fette Arrangements gesteckt hatte. Was dabei an Ausdruck verloren ging, vermochte Lottis ausdrucksstarker Gesang oftmals irgendwie wettzumachen, dennoch packten seine Neuinterpretationen die alten Titel gleichsam in konfektionierte Anzüge, die sie doch recht gleichförmig erscheinen ließen. Lotti, in der ersten Hälfte im blauen Anzug, nach der Pause im Frack, lieferte anstelle von Authentizität nur den aufpolierten Abglanz tief empfundener Musik, Soul, aber leider ohne Seele.

Auf der Bühne illustrierte der Flame die Lyrics wie ein Schlagersänger, der mit den Händen nachzeichnet, wovon er singt. Sein Konzert war vor allem Show und konnte in den besten Momenten tatsächlich eine Ahnung davon vermitteln, wie Elvis in Las Vegas sich angehört haben muss. Ein Elvis-Medley im Zugabenteil, vom "Jailhouse Rock" bis "Love Me Tender", traf dann auch voll ins Herz des Publikums, das die Karriere des "Kings" bis zu dessen Tod 1977 noch mitverfolgt haben dürfte.