Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. 2015 gründete der Heidelberger Regisseur und Schauspieler Florian Kaiser die Wanderbühne Theater Carnivore. Seitdem tourt die muntere Gruppe um Kaiser mit einem ehemaligen Feuerwehrwagen durch die Region, die letzten beiden Jahre jedoch ziemlich ausgebremst durch Covid-19. Aber jetzt ist die Wanderbühne wieder am Start und hebt mit dem Stücke "Schwerelos" auch gleich ins Weltall ab. Geschrieben hat die dystopische Science-Fiction-Komödie der Heidelberger Autor Marcus Imbsweiler, der sich den aktuellen Fragen der Klimakatastrophe stellt – mit komödiantischem Einschlag.

Die grundsätzliche Frage heißt: Für welchen Lebensraum würden Sie sich im Falle einer größeren Katastrophe entscheiden – für die Erde oder das Weltall? Für Erol Flynn, dargestellt von Florian Kaiser, der als Putzkraft zum Bodenpersonal eines Raumschiffes gehört, liegt die Antwort sonnenklar auf der Hand. Bis er auf die Raumfahrttechnikerin Sylvie Bartuschek, gespielt von Kerstin Kiefer, trifft, die der Erde den Rücken kehrt. Sie kapert das Raumshuttle ihres Vorgesetzten und fliegt damit alleine ins All. Das denkt sie zumindest. Doch Flynn schiebt gerade eine Putzschicht und ist dummerweise mit an Bord.

Daraus ergeben sich eine Reihe von Verwicklungen, bis zum Schluss jeder Zuschauer vor der Anfangsfrage steht: Erde oder All? Technik, Natur und Umwelt spielen in dem Zwei-Personen-Stück ebenso eine Rolle, wie die menschliche Sehnsucht nach Liebe und Verbindung.

Info: Die Wanderbühne Theater Carnivore feiert am Sonntag, 5. Juni, um 20 Uhr die Premiere von "Schwerelos" im Heidelberger Dezernat 16, der ehemaligen Feuerwache, Emil-Meier-Str. 16. Weitere Vorstellungen finden im Freien statt: Freitag, 10. Juni, 20 Uhr auf dem Weingut Domäne Bergstraße, Darmstädter Str. 133, 64646 Heppenheim; am Samstag, 18. Juni, um 20 Uhr auf dem Bio-Weingut Rummel, Halle am California-Wingert, Walsheimer Str. 51, 76829 Landau-Nußdorf, und vom 15. bis 17. Juli sowie vom 5. bis 7. August, um 19.30 Uhr im Heidelberger Stift Neuburg. Karten gibt es im Internet unter www.wanderbuehne.com