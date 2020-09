Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Dieser Film ist aus dem Schwarz der Dunkelheit geschnitten. Eine ewige Nacht durchdringt die Bilder, die lediglich von schmalen Lichthöfen punktuell beleuchtet werden, sodass eine fast abstrakte Textur aus Licht und Dunkelheit sowie den präzisen Grenzlinien dazwischen entsteht.

Langsam und beschwerlich bewegt sich zu Beginn von Pedro Costas preisgekröntem Film "Vitalina Varela" eine Gruppe von Menschen entlang einer Friedhofsmauer. Sie durchschreiten eine unheimliche Schattenwelt aus engen, verwinkelten Gassen und maroden, geduckten Häusern mit rohem Verputz und kahlen Wänden. Schwere Blechtüren verschließen notdürftig die ärmlichen Behausungen des Lissaboner Slums, der von Einwanderern der Kapverdischen Inseln bewohnt wird.

Eine eigenwillige, nur von fernem Gemurmel erfüllte Stille liegt über dem Ort, der in einer bedächtigen Langsamkeit gefangen scheint, als wäre er ein düsteres Gefängnis oder ein Totenreich, durch das sich geschwächte Körper schleppen. Eine identifizierbare Außenwelt jenseits dieser Trostlosigkeit gibt es scheinbar nicht.

Dieses Schattenreich der Vergessenen und Verlassenen wird eines Tages von der Titelheldin Vitalina Varela betreten, die von den Kapverden anreist, um ihren verstorbenen Ehemann Joaquim zu betrauern, den sie Jahrzehnte lang nicht gesehen hat. In einer Mischung aus Schmerz und Desillusionierung beklagt sie die Vergeblichkeit ihrer verlorenen Liebe, von der nichts bleibt außer dem Gefühl, verraten worden zu sein.

In schwermütigen Monologen erinnert sie sich an den Beginn ihrer Beziehung und an die glückliche Hoffnung ihrer gemeinsamen Anfänge, als sie in der Heimat mit dem Bau eines Hauses begannen; bis Joaquim in die Fremde aufbrach, um sich als Tagelöhner zu verdingen.

"Hier in Portugal gibt es nichts für dich", wird Vitalina bei ihrer Ankunft am Flughafen beschieden, was wie ein fernes, aber aktuelles Echo auf die Situation von Immigranten klingt. In ihren großen Augen sammeln sich Trauer und Schmerz. Mit stechendem Blick durchdringen diese das gegenwärtige Dunkel hin zu einer lichteren Vergangenheit.

Vitalinas hoffnungsloser Begleiter in schwerer Zeit ist der kranke Priester des Slums, der unter Schuldgefühlen leidet und Selbstgespräche führt, während er sich durch die Gassen schleppt. In der Dun-kelheit hätten die Menschen den Glauben verloren. "Unsere Heimat ist im Himmel", beklagt er die bitteren Erfahrungen der Fremde.

In kunstvoll gestalteten, statischen Bildern und langen Einstellungen inszeniert Pedro Costa auf eindringliche Weise die Fremde als Gefängnis und verleiht diesem Topos zugleich eine überzeitliche, mythische Dimension. Aus Schatten seien die Menschen gemacht, sagt der Priester einmal über die flüchtigen Bedingungen der menschlichen Existenz, die in Costas singulärer filmischer Vision einem kaputten, löchrigen Hausdach gleicht, auf das ein gewaltiger Gewitter-regen fällt.

Nur einmal, ganz am Schluss, wird es hell und farbig und freundlich in Costas traurigem Filmpoem: Eine Erinnerungssequenz zeigt Vitalina und Joaquim als junges Paar in der alten Heimat, wie sie gemeinsam ein Haus bauen.

