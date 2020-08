Von Peter Wiest

Heidelberg. Kaum zu glauben, aber wahr: Er hat fast zwei Monate lang jeden Abend beziehungsweise jede Nacht in Heidelberg stundenlang auf der Bühne gestanden und gesungen, zudem auch noch Gitarre und Saxofon gespielt. Das alles liegt mittlerweile allerdings 57 Jahre zurück. Nicht viele Heidelberger werden sich daran noch erinnern. Fakt jedoch ist: Im Sommer 1963 trat Van Morrison mit den "Monarchs" aus Belfast im damals angesagtesten Club der Region auf, dem "Odeon-Keller" im vorderen Teil der Hauptstraße. Und er hatte gut zu tun: Musik machte er dort jeden Abend von 20 bis 3 Uhr morgens; samstags und sonntags sogar zusätzlich auch noch nachmittags.

Im Publikum waren damals neben deutschen Fans auch zahlreiche GI’s, die in Heidelberg und Umgebung wohnten. Und durch sie, so heißt es zumindest, entdeckte der junge irische Sänger den "richtigen" Rhythm ’n’ Blues und den Soul und entwickelte seine bis heute in seinen Songs und besonders auch in seiner Stimme zum Ausdruck kommende ganz persönliche Variante dieser Musik. Genau 57 Jahre ist es heute denn auch auf den Tag genau her, dass es eine große Party gab im Odeon-Keller zum 18. Geburtstag von Van Morrison. Hoch hergegangen sein soll es damals, in vielerlei Hinsicht – so sagt man zumindest. Dass allerdings "Van the Man", wie ihn seine Fans seit langem nennen, mehr als fünfeinhalb Jahrzehnte später seinen 75. als einer der ganz großen Namen der internationalen Musik-Szene feiern würde, hatte wohl seinerzeit keiner auf dem Schirm.

Was nach der Zeit im Odeon-Keller geschah, ist längst ein Stück Rockmusik-Geschichte. 1964 kehrte Morrison nach Irland zurück und gründete die Band "Them", mit der er auf Anhieb eine Reihe von Hits hatte wie "Gloria" oder "It’s all over now Baby Blue" und aufstieg in die oberste Liga der Szene. Dennoch verließ er die Gruppe bald wieder und startete schon 1967 seine Solo-Karriere. Dies ebenfalls wieder auf Anhieb mit Erfolg, zunächst mit Singles wie "Brown Eyed Girl", danach mit mittlerweile schon legendären Alben wie "Astral Weeks", "Moondance", "Tupelo Honey" oder "Hard Nose the Highway", die alle Ende der 1960er und in den 70er Jahren veröffentlicht wurden. Weitere folgten. Bis heute sind es 41 geworden – Ende nicht absehbar. Gerade in den letzten Jahren scheint der Sänger wieder großen Appetit auf Neues bekommen zu haben. Erst vor einigen Monaten veröffentlichte er sein Spätwerk "Three Chords and the Truth".

Bereits 1993 wurde Van Morrison in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, was ihm jedoch anscheinend nicht wirklich etwas bedeutete, da er zur Feier nicht persönlich erschien. Ganz anders dann jedoch 2015, als ihn Königin Elisabeth II in den Adelsstand erhob. Seitdem ist er offiziell "Sir Van".

Geprägt sind Morrisons Songs allesamt von dieser unverkennbaren Stimme und seiner archetypischen Mischung aus Nuschelgesang und kraftvollen, sonoren, irgendwie seltsam spannungsgeladenen und auch leicht nebulösen Tönen, mit denen er locker und leicht durch Lieder wandelt. Die meisten davon hat er sich selbst auf den Leib geschrieben. Seine Titel kommen dabei noch immer am besten live rüber bei Konzerten, die gekennzeichnet sind von Morrisons nonchalanter Bühnen-Präsenz. Wenn er fast regungslos, ja sogar immer irgendwie mürrisch wirkend am Mikrofon steht und mit dem Publikum den ganzen Abend über nicht mehr als maximal drei Sätze wechselt, dann entfaltet das eine eigene Magie. Dabei gibt’s dann ein volles Musikprogramm wie etwa vor zwei Jahren bei einem herrlichen Konzert im Schwetzinger Schlossgarten: Auftakt auf die Sekunde genau um 20 Uhr; Ende der Vorstellung war dann um punkt 21.30 Uhr. Danach frenetischer Applaus.

Wie sehr Van Morrison diese Live-Auftritte auch selbst nach wie vor braucht, lässt sich einem persönlichen Statement entnehmen, das er vor wenigen Tagen auf seiner Homepage veröffentlicht hat. Dabei beklagt er, dass Konzerte in Zeiten von Corona nur noch mit eingeschränkter Besucherzahl möglich seien. Er fordert die Branche unter dem Stichwort "Save Live Music" dazu auf, sich gegen dieses Verbot und die dahinter stehende "Pseudo-Wissenschaft", wie er es nennt, kollektiv zu wehren, damit schnellstmöglich wieder Veranstaltungen mit voller Zuschauerzahl möglich werden.

Bis dahin wird "Van the Man" allerdings trotzdem auch das eine oder andere Konzert nach den derzeitigen Regeln geben, "damit wenigstens meine Musiker Arbeit haben", wie er sagt. In England tritt er schon vier Tage nach seinem 75. Geburtstag wieder bei einem Open Air in Newcastle auf. Bis er wieder nach Deutschland kommen wird, dauert es allerdings noch etwas länger: Am 15. Juli ist er im nächsten Jahr bei den "jazzopen" in Stuttgart auf dem Schlossplatz dabei.