Heidelberg. (RNZ) Die Gala der Preistragenden des 25. internationalen Solo-Tanz-Theater-Festivals Stuttgart und die Premiere der Choreografie "Point of view" von Jai Gonzales stehen auf dem Spielplan des UnterwegsTheaters. Zeitgenössischer Tanz in seiner Urform, reduziert auf den Kern von Körpersprache und Ausdruck, das sind die Herausforderungen, die das Solo an junge Choreografinnen und Choreografen stellt. Die Preisträger des diesjährigen Internationalen Solo-Tanz-Theater-Festivals Stuttgart präsentieren am 14. November ein Programm, das für das Publikum Überraschungen birgt und Entdeckungen für die Szene von morgen verspricht. Die künstlerische Palette reicht von Tanztheater über abstrakte Choreografie hin zu interdisziplinären Recherchen.

Die Preisträger stammen aus den USA, Brasilien, Südafrika, Spanien, Frankreich und der Slovakei. Mit dabei ist Arnau Pérez de la Fuente (Spanien), der für sein Solo "Single" den 1. Preis Choreografie gewann.

"Point of view" heißt das neue Stück von UnterwegsTheater-Mitbegründerin und Choreografin Jai Gonzales, das am 18. November Premiere feiert. Jai Gonzales geht es in ihrer Arbeit um die Standpunkte, die aus dem Gesichtswinkel des jeweiligen Tänzers/Betrachters "wohl stimmen" – und dennoch nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit zeigen. Die Vielstimmigkeit zu orchestrieren, ihr einen Klang zu verschaffen, der mehr ist als die Summe der Einzelstimmen, ist Ziel der peruanischen Choreografin.

Die Tänzerinnen und Tänzer gehören schon viele Jahre zum Ensemble: der griechische Tänzer Stavros Apostolatos, die Australierin Tiana Lara Hogan, die Russin Sada Mamedova, der Japaner Shota Inoue, der Spanier Andrés García und (ganz neu) die Griechin Anastasia Brouzioti. Für Licht und Produktion ist Bernhard Fauser verantwortlich.

Info: Heidelberg, Sonntag, 14. November, 20 Uhr, Tanzgala; Donnerstag, 18., bis Sonntag, 21. November, 20 Uhr, Tanzpremiere, Hebelhalle UnterwegsTheater. Karten in den RNZ-Geschäftsstellen; je 23 Euro.