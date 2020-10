Von Stefan Otto

Mannheim. "Und morgen die ganze Welt", lautet eine berüchtigte Zeile aus einem Lied, das zu Zeiten der NS-Herrschaft von der Hitlerjugend und dem Reichsarbeitsdienst gesungen wurde. Genauso lautet nun auch der Titel eines spannenden Spielfilms, der vom Kampf der Antifa gegen Rechtsradikale erzählt und in Mannheim gedreht wurde. Ab Donnerstag ist er in den Kinos zu sehen.

"Denn heute gehört uns Deutschland / Und morgen die ganze Welt", heißen die beiden hurrapatriotischen Verse im Zusammenhang, die im Film das Feindbild der antifaschistischen Jugend kennzeichnen. Damit den "Faschos" nicht Deutschland gehört und schon gar nicht die ganze Welt, haben Alfa, Batte, Lenor und andere sich zur Gruppe und Wohngemeinschaft P31 zusammengefunden. Wir begegnen ihnen mit den Augen von Luisa (Mala Emde), die ihre Ideale teilt und neu zu ihnen stößt.

Ihr Weg beginnt auf der Jungbuschbrücke und führt auch bald ins Herz des Viertels, die Beilstraße, in der das P31 sich befindet. Im Film sieht es so aus, als schlösse sich unmittelbar an das Wohngebäude der Club Peer23 an, in dem gedreht wurde und die Antifa-Gang feiert. Tatsächlich sieht Mannheim nirgendwo linker und alternativer aus als hier.

Luisas Initiation und die erste offene Konfrontation der Linksalternativen und der Rechtsextremen findet dann jedoch nicht hier, sondern vor dem Stadthaus N1 am Paradeplatz statt. Dort demonstriert eine Partei namens "Liste 14", deren Erscheinungsbild an das der AfD angelehnt ist. Das P31 wirft Farbeier und Torten, gemäß den Vorgaben, die Luisas Freundin Batte (Luisa Céline-Gaffron) ausgegeben hat: ein bisschen Verstöraktionen, ein bisschen Lärm, aber bitte friedlich gegen "diese Arschlöcher" protestieren. "Gewaltfreier Widerstand gegen Nazis? Das ist absoluter Schwachsinn!" findet dagegen der charismatische Alfa (Noah Saavedra), der denn auch eingreift, als ein Kahlkopf auf Luisa losgeht. Mit einer Eisenstange und einem gezielten Schlag verhilft er ihr zur Flucht ins benachbarte Parkhaus N2.

Der Kampf Skinhead gegen Luisa, der auch Züge sexueller Gewalt trägt, und das Handy, das die Aktivistin in diesem Zuge erbeutet, setzen die Geschichte von Regisseurin Julia von Heinz und ihres Mannes John Quester dann richtig in Gang. P31-Mitstreiter Lenor (Tonio Schneider), der den PIN knackt, entdeckt einen Hinweis auf eine Aktion im Örtchen Hemsdorf und weiß: "Da protestieren jedes Wochenende ’besorgte Bürger’, seit dort eine Frau niedergestochen wurde." Ein Erzählstrang, der in der Region an das pfälzische Kandel erinnert, das 2018 nach dem Mord an einer jugendlichen Einwohnerin zum Schauplatz rechtspopulistischer Demonstrationen wurde.

"Am Arsch der Welt" sei das, meint Alfa und macht sich dennoch mit Lenor und Luisa in das fiktive Hemsdorf auf beziehungsweise ins oberbayerische Altomünster, wo die entsprechenden Szenen gedreht wurden. "Und morgen die ganze Welt" wird darüber fast schon zum Abenteuerfilm, wenn die Mannheimer Antifaschisten auf einem Parkplatz gemeinschaftlich gegen die Rechten vorgehen, sich auch von Rückschlägen nicht kleinkriegen lassen, Sprengstoff in die Hände bekommen und sich gezielt auf Größen der Neonazi-Szene "einschießen".

"Mannheim hat eine starke linke Tradition und leider auch eine starke AfD in einigen Bezirken", meint Julia von Heinz. "Als wir drehten, war dort gerade Wahlkampf. Wir haben das, was wir gefilmt haben, hautnah miterlebt." Die Bonner Regisseurin ("Ich bin dann mal weg", "Katharina Luther"), heute 44 und am Ammersee zu Hause, war in jüngeren Jahren selbst in antifaschistischen Initiativen und der linken Szene aktiv, stammt aus einer adligen Familie und hat 2008 mit "Standesgemäß" auch einen preisgekrönten Dokumentarfilm über junge Frauen aus adligen Häusern gedreht.

Dass Jurastudentin Luisa ebenso aus diesen Kreisen kommt, verleiht ihrem Spielfilm eine weitere Ebene, die über die Jagd, die im familiären Umfeld abgehalten wird, zudem geschickt in Luisas Entwicklungsprozess eingebunden ist. Das Jagdgewehr, so verspricht schon die allererste Szene von "Und morgen die ganze Welt", wird sie irgendwann wieder fortschleudern.