Von Rainer Köhl

Heidelberg. "Turgenjew und die Musik", so hieß ein interdisziplinäres Seminar des Musikwissenschaftlichen Seminars und des Slavischen Instituts der Universität Heidelberg im letzten Semester: Der Grundstein war gelegt für eine Reihe von Veranstaltungen anlässlich des 200. Geburtstags des russischen Schriftstellers, der auch in Heidelberg mehrfach besuchte und Hotel Schrieder logierte. Begonnen wurde nun mit der Eröffnung einer Ausstellung im Universitätsmuseum, das die Beziehungen von Iwan Turgenjew zur europäischen Musikkultur präsentiert.

Dorothea Redepenning vom Musikwissenschaftlichen Seminar dankte den Leihgebern der Exponate, vor allem Joachim Draheim sowie Emilia-Tatjana Tischner von der Turgenjew-Gesellschaft Baden-Baden. Das Konzept der Ausstellung haben Studierende erarbeitet, und diese gaben auch eine Einführung ins Thema der Ausstellung.

Dabei war zu erfahren, dass Turgenjew ein echter Netzwerker war, der viele Auslandsreisen unternahm und zahllose Künstler kennenlernte, Komponisten, Maler, Schriftsteller. Die damals namhafte Sängerin und Komponistin Pauline Viardot wurde besonders prägend für ihn, und so begann eine lebenslange Freundschaft zwischen den beiden.

Musik spielte für Turgenjew eine wichtige Rolle in seinen literarischen Werken, und der Russe beschreibt auch Musik ausgesprochen kunstvoll. In der frühen Erzählung "Die Sänger" bis hin zu der späten Dichtung "Das Lied der triumphierenden Liebe". Aber auch seine eigenen Gedichte wurden gerne vertont. Der Franzose Ernest Chausson nahm ein solches zur Vorlage zu seinem berühmten "Poème" für Violine und Orchester.

Der polyglotte Turgenjew schrieb nicht nur russisch, sondern auch französisch, beides gab es in den Liedern von Pauline Viardot (1821-1910) zu hören, die Larissa Wäspy (Sopran) und Ira Maria Witoschynskyj (Klavier) zuvor im Musikwissenschaftlichen Seminars zu Gehör brachten. So lieblich und anmutig wie die Gedichte waren auch die Vertonungen und deren Interpretation. Darunter "Die Meise" (im russischen Original) und "Chanson de la pluie". Und auch Vertonungen von weiteren Autoren sang das Duo. Darunter "Aime-moi", ein schwungvoller Walzer, dem die Sopranistin neckischen Ausdruck gab oder das nicht minder gewitzt und aufgeweckt interpretierte "Nixe Binsefuß" (Mörike) oder die innige lyrisch Rellstab-Vertonung "Verlangen". Einen hübschen Sopran ließ Larissa Wäspy dabei hören.

Zu den in der Ausstellung gezeigten Exponaten gehören zwei Originalbriefe, darunter ein in deutscher Sprache verfasstes Schreiben Turgenjews. Daneben sind Drucke alter Notenausgaben, vieles von Viardot sowie Reproduktionen von Ölgemälden und Gouachen zu sehen. Auch Turgenjews Beziehungen zur Stadt Heidelberg, die er mehrmals besucht hat, werden beleuchtet.

Verknüpft mit der Ausstellung ist eine interdisziplinäre Konferenz "Iwan Turgenjew und die europäische Musikkultur", die von 31. Mai bis 2. Juni im Internationalen Wissenschaftsforum Heidelberg stattfindet. Zum Rahmenprogramm dieser Veranstaltung gehören zwei Konzerte, die am 31. Mai sowie am 2. Juni stattfinden. Eine begleitende Filmreihe ist vom 7. Mai an im Karlstorkino - Medienforum Heidelberg zu sehen.

Info: Die Ausstellung läuft bis 20. Oktober im Universitätsmuseum, Grabengasse 1. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr.