Von Olaf Neumann

Tom Morello ist Mitbegründer so erfolgreicher Bands wie Rage Against The Machine, Audioslave und Prophets of Rage und spielt regelmäßig mit Bruce Springsteen. Jetzt veröffentlicht der Gitarrist, Songschreiber, Sänger und Aktivist ein Album, auf dem neben "The Boss" auch Eddie Vedder von Pearl Jam, Damian Marley und Country-Star Chris Stapleton zu hören sind.

Ihre neue Platte "The Atlas Underground Fire" war für Sie eine Rettungsinsel in einer schwierigen Zeit. Wie hat sie Ihnen geholfen, neue künstlerische Wege zu finden?

Tom Morello: Ich habe zwar zu Hause ein Studio, aber während des Lockdowns konnte ich damit nichts anfangen. Aber dann erzählte Kanye West in einem Interview, er habe den Gesang einiger seiner Hits mit der Voice-Memo-App seines Smartphones aufgenommen. Wenn das gut genug ist für eine Kanye-Platte, dann konnte ich vielleicht auch ein paar Gitarrenriffs mit meinem Mobiltelefon aufnehmen.

Wie haben die Handyaufnahmen geklungen?

Tatsächlich großartig und ich dachte, ich kann jetzt alle meine hochwertigen Mikrofone wegwerfen. Ich habe einfach die Riffs für "Highway To Hell" oder die Songs mit Bring Me The Horizon und Damian Marley in mein Smartphone mit Plug-in-Mikro gerockt. Am Ende sind sie in ihrer reinsten Form aufs Album gekommen. Es war völlig intuitiv.

Sie arbeiteten diesmal mit so unterschiedlichen Künstlern wie Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Mike Posner, Chris Stapleton oder Damian Marley zusammen. Was verbindet Sie alle miteinander?

Wir wollten neue Arten von Hybriden kreieren. Meine Marshall-Riffs und verrückten Gitarrensoli wurden von diesen Leuten jeweils in eine andere Richtung gebracht. Die künstlerische Vision stammt von mir, aber ich wusste nicht, wohin sich die einzelnen Stücke entwickeln würden.

Sie vertreten normalerweise sehr kritische Positionen, aber in Ihren neuen Songs steckt auch viel Hoffnung und Sie verbreiten eine gute Stimmung. Wie kommt das?

Musik muss authentisch sein, um zu überzeugen. Während des Lockdowns mit all der Angst und Furcht wollte ich, dass meine Texte und die der Mitwirkenden das widerspiegeln, was wir wirklich fühlten. Dieses Projekt weist in Richtung Hoffnung, aber es gibt auch dunkle Songs wie "The War Inside" oder "Naraka" mit dem Rapper Mike Posner. Das ist das Hindi-Wort für Hölle. Zwischen dem Beginn und dem Ende unserer Zusammenarbeit hat Mike den Mount Everest bestiegen. Seinen Rap-Gesang nahm er irgendwo im Himalaja auf, was ziemlich abgefahren ist.

Sama Abdulhadi ist die erste bekannte Techno-DJane aus Palästina. Wie war die Zusammenarbeit mit ihr?

Sama Abdulhadi arbeitete während des Israel-Gaza-Konflikts im Mai an dem Lied "On The Shore Of Eternity". Als sie es mixte, schlugen Bomben um sie herum ein. "On The Shore Of Eternity" handelt von dem arabischen Herrscher Saladin, Sultan von Ägypten und Syrien. Er eroberte 1187 Jerusalem, die Stadt "am Ufer der Ewigkeit".

Wie muss man sich den Schreibprozess mit den anderen vorstellen?

Ich wollte, dass die Lieder ihre eigenen authentischen Momente finden. Zum Beispiel "Night Witch" mit der coolen Künstlerin phem. Sie hatte zuerst einen Trennungssong geschrieben, den wir dann in einen historischen Kontext gestellt haben. Die Nachthexen waren Soldatinnen der Roten Armee während des Zweiten Weltkriegs, die die Nazis bombardiert haben. Sie flogen in Gleitern und ihr Sound glich dem eines Hexenbesens. Sie haben voller Stolz viele Faschisten in die Luft gejagt.

Sie haben AC/DCs Klassiker "Highway To Hell" neu interpretiert. Was interessiert Sie als innovativer Gitarrist an solch einem abgenudelten Gassenhauer?

Bruce Springsteen, Eddie Vedder und ich haben eine gemeinsame Geschichte, was diesen Song angeht. Als ich 2014 mit der E Street Band auf Tour war, haben wir im australischen Perth gespielt, wo der legendäre AC/DC-Sänger Bon Scott lebte und beerdigt wurde. Dort gibt es einen buchstäblichen "Highway To Hell", also eine so benannte Straßenstrecke. Ich habe Bon Scotts Grab besucht, um ihm Respekt zu zollen. Zurück im Hotel sprach ich mit Bruce über eine Möglichkeit, wie sich die Welten der E Street Band und AC/DCs überlappen könnten.

Mit welchem Ergebnis?

Daraufhin fingen wir an, "Highway To Hell” bei unseren Soundchecks zu proben, bis wir schließlich in Melbourne in diesem gigantischen Fußballstadion spielen sollten. Zufällig war auch Eddie Vedder in der Stadt und im Publikum. Ich sagte zu Bruce: Wie wäre es, wenn wir die Show heute Abend mit Eddie Vedder und der inoffiziellen australischen Nationalhymne "Highway To Hell" eröffneten? Gesagt, getan. Die Leute haben fast ihren Verstand verloren! Einer der verrücktesten Momente in der Geschichte des Rock and Roll.

Gibt es Überlegungen hinsichtlich einer längerfristigen Zukunft der "Supergroup" Morello, Springsteen & Vedder?

Hahaha! Nein, wir haben unseren Frieden mit "Highway To Hell" geschlossen. Das soll es für jetzt sein. Aber was für ein Moment war das auf der Bühne! Und auch auf diese Aufnahme bin ich sehr stolz.

Hat "Highway To Hell” für Sie als politischen Songwriter eine tiefere Bedeutung?

Es ist ein Lied der Befreiung und des Trotzes. Und einer der eingängigsten Rocksongs aller Zeiten. AC/DC war nie eine besonders politische Band, sondern immer eine rebellische Truppe. Und "Highway To Hell" ist einer der rebellischsten Songs überhaupt.

Gegen wen oder was rebellieren Sie eigentlich?

Rassimus gegen Einwanderer, Zerstörung der Umwelt, unsaubere Politik der Weltmächte – es gibt viel, wogegen man rebellieren kann. Die Hauptaussage meiner Musik ist über 22 Alben hinweg gleich geblieben. Sie lautet: Die Welt wird sich nicht von selbst verändern; es liegt an dir. Und die Menschen, die die Welt auf fortschrittliche, radikale oder sogar revolutionäre Weise verändert haben, sind nicht anders als diejenigen, die dieses Interview gerade jetzt lesen. Niemand hat mehr Mut, Macht, Geld und Einfluss als ganz normale Menschen, die an ihrem Ort aufstehen und für mehr Gerechtigkeit und Frieden kämpfen.

Info: "Tom Morello: The Atlas Underground Fire" erscheint am 15. Oktober.