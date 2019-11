Von Peter Wiest

Mannheim. Also gut. Wenn das so ist und vor allem, wenn das so klingt, dann kann Weihnachten kommen. Gerne auch bereits im November. Denn das, was Till Brönner musikalisch ablieferte bei seinem Auftritt im Rosengarten, war zwar nicht unbedingt „Better than Christmas“, wie der Titel der bis Anfang Dezember durch neun Städte führenden Tournee verheißt. Aber schlechter war es auch nicht. Und sowohl von der Stimmung als auch vom Feeling passt es total zum Fest der Feste. Oder zumindest zu dem, was der Star-Trompeter selbst an Weihnachten vorhat, wie er dem Publikum im Rosengarten erzählte: Nämlich gar nichts – außer zurücklehnen und entspannen.

Entspannter geht es denn auch kaum als bei einem Brönner-Konzert. Was er dabei spielt, ist fast schon zweitrangig. Dass es im Rosengarten jetzt zum größten Teil Auszüge sind aus dem bereits 2007 veröffentlichten „Better than Christmas“-Album, das bisher noch nie live aufgeführt wurde – auch gut. Wie auf dem Album geht es dabei nicht nur um das klassische Weihnachtsrepertoire, sondern auch um Jazz-Standards fast jeglicher Couleur. Allesamt natürlich in der ureigenen und unnachahmlichen Brönner’schen Interpretation und mit dem ihm eigenen musikalischen Charisma vorgetragen. Locker, leicht, entspannt – und über die Maßen wohlklingend.

Da heißt es in der Tat zurücklehnen und genießen. Mal laut, mal leise rieselt sie, die Brönner’sche Trompete. Dabei aber immer so, dass sie die Gehörnerven auf wundersam angenehme Art streichelt und berührt.

Er ist einfach cool, dieser ganz eigene Sound, den Brönner entwickelt hat und der sein Spiel prägt und so einzigartig macht. Sein Instrument ist meilenweit entfernt von der Fanfare, die die Trompete ja ursprünglich war. Stattdessen steckt es voller ausgeprägter Melodik und Rhythmik, dabei manchmal zart schwebend über dem Publikum, dann jedoch auch durchaus etwas lauter und freier, mit allen Höhen und Tiefen – immer jedoch innerhalb der Grenzen des guten Geschmacks bleibend.

Virtuosität versteht sich dabei von selbst. Schließlich ist es ja Jazz, der hier gespielt wird. Sowohl von Brönner selbst als auch von den sieben absolut fantastischen Musikern, die er mit in den Rosengarten gebracht hat. Wenn er sich etwa einen Battle liefert mit dem Saxofonisten Mark Wyand, geht ein Raunen durch das Publikum und es gibt Szenenapplaus. Genau wie bei den beeindruckenden Schlagzeug-Soli von David Haynes, der es versteht, das Schlaginstrument zum Melodieinstrument zu machen. Einfach verrückt, was dieser Mann drauf hat! Und auch Gitarrist Bruno Müller darf hie und da glänzen mit dem einen oder anderen stets stark blues-orientierten Solo, versteht es ansonsten jedoch, sehr geschickt, aus dem Hintergrund für den guten Ton zu sorgen.

Den beherrscht auch Frank McComb, der überwiegend für die Gesangs-Parts zuständig ist und dessen Stimme unter die Haut geht. Wobei allerdings dann doch die Grenze zwischen Jazz-Standard mit swingender Melodie auf der einen und schierem Schmusesong auf der anderen Seite ein bisschen verschwimmt. Richtig kitschig wird es dann glücklicherweise doch nicht – denn gleich danach gibt es wieder Jazz pur oder sogar auch mal leichte Anleihen beim Rock.

So wird die weihnachtliche „Silent Night“ zur „Silent Summer Night“ mit Samba-Klängen; so wird aus den „Notes on Snow“ ein Zwiegespräch zwischen Trompete und Saxofon; so gleitet ein „Nature Boy“ elegant und smooth durch alle Gefilde des Jazz und mündet in einer mitreißenden Version des Klassikers „Moon River“, wie man sie so noch nicht gehört hat.

Am Ende wäre es fast nicht aufgefallen, dass dies ein musikalischer Vorweihnachtsabend war. Weihnachten ist ja auch, was man daraus macht, mag da der eine oder andere im Publikum gedacht haben. Und an Heiligabend zu den Klängen von „Better than Christmas“ unterm Baum sitzen – das hätte doch was …