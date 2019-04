Von Heribert Vogt

Heidelberg. Wie bei einem großen Sportfest die Wettkämpfe verschiedener Disziplinen häufig parallel stattfinden, so sind auch in der Theaterarena des Heidelberger Stückemarkts die Wettbewerbe um die fünf Preise miteinander verschränkt. Den Startschuss für den theatralen Fünfkampf bildet der Deutschsprachige Autorenwettbewerb am Samstag und Sonntag des Auftaktwochenendes. Aber schon am Sonntagabend tritt das erste der drei für den Nachspielpreis nominierten Gastspiele hinzu. Und am Montag steigt der erste Kandidat für den Jugendstückepreis ein.

Bis zum folgenden Donnerstag sind dann alle nominierten Stücke für den Nachspiel- und den Jugendstückepreis aufgeführt, bevor am Freitag der Gewinner des Mülheimer Kinderstückepreises als Austauschgastspiel gezeigt wird. Am folgenden Samstag geht schließlich der Internationale Autorenwettbewerb - in diesem Jahr mit drei Stücken aus dem Gastland Türkei - an den Start. Das Finale mit der großen Preisverleihung findet dann am Sonntagabend, 5. Mai, im Alten Saal des Heidelberger Theaters statt.

Autorenpreis

Das Stückemarkt-Team des Heidelberger Theaters hat aus 96 Einsendungen sechs Theaterautoren ausgewählt. Deren noch nicht uraufgeführte Stücke werden am 27. und 28. April beim Deutschsprachigen Autorenwettbewerb in Lesungen vorgestellt. Daraufhin entscheidet die Jury über die Vergabe. Dieser Preis wird durch die Manfred Lautenschläger-Stiftung gestiftet und ist mit 10.000 Euro dotiert. Außerdem wird die Heidelberger Premiere eines der nominierten Stücke das Festival im kommenden Jahr eröffnen - als Uraufführung oder Zweitaufführung.

Am heutigen Freitagabend hat zum Auftakt des diesjährigen Stückemarkts "Drift" von Ulrike Syha im Zwinger 1 Premiere (Gewinnerin des Autorenpreises 2018).

Am morgigen Samstag werden im Alten Saal des Theaters zunächst drei Stücke für den Autorenpreis präsentiert:

> 13.30 Uhr: "Ein Berg, viele" von Magdalena Schrefel.

> 14.30 Uhr: "Werther in love" von Daniel Ratthei.

> 16.00 Uhr: "Bookpink" von Caren Jeß.

Und am Sonntag folgen die übrigen drei Stücke:

> 13.30 Uhr: "Das weiße Dorf" von Teresa Dopler.

> 14.30 Uhr: "Honig" von Nadja Wieser.

> 16.00 Uhr: "Der Reichskanzler von Atlantis" von Björn SC Deigner.

Internationaler Autorenpreis

Der Internationale Autorenpreis wird vom Land Baden-Württemberg gestiftet und ist mit 5000 Euro dotiert. Er wird von der Stückemarkt-Jury an einen der nominierten Theaterautoren des Gastlandes Türkei vergeben. Diese drei Kandidaten werden am Samstag, 4. Mai, im Alten Saal vorgestellt.

> 13.30 Uhr: "Das Feuer in mir" von Halil Babür.

> 14.30 Uhr: "Gefüllte Weinblätter mit Ruß" von Fatma Onat.

> 16 Uhr: "Der Gast" von Ömer Kaçar.

Jugendstückepreis

Als Pendant zum Kinderstückepreis der Mülheimer Theatertage NRW vergibt der Heidelberger Stückemarkt den Jugendstückepreis an eines der drei eingeladenen Jugendtheatergastspiele. Den Gewinner ermittelt die Jury mit einer Schar von theaterinteressierten Jugendlichen ab 14 Jahren. Der Preis ist mit 6000 Euro dotiert und wird durch das Heidelberger Unternehmer-Ehepaar Bettina Schies und Klaus Korte gestiftet. Außerdem wird das Siegerstück im Rahmenprogramm der Mülheimer Theatertage NRW 2020 gezeigt. Im Gegenzug präsentiert der Heidelberger Stückemarkt den Gewinner des Mülheimer Kinderstückepreises aus dem Vorjahr (3. Mai, Zwinger 1: "In dir schläft ein Tier", ab 9; Junges Staatstheater Berlin). Für den Heidelberger Jugendstückepreis sind nun nominiert:

> Montag, 29. April: "Every heart is built around a memory" (ab 12) von Markolf Naujoks (Staatstheater Kassel).

> Dienstag, 30. April: "Iason" (ab 13) von Kristo Šagor (Staatstheater Braunschweig).

> Donnerstag, 2. Mai: "Nathan" (ab 15) von Oliver Frljic nach Gotthold Ephraim Lessing (Schauspiel Hannover).

Nachspielpreis

Dieser nicht dotierte Preis geht an eine Inszenierung, die ein zeitgenössisches Theaterstück nach seiner Uraufführung ein weiteres Mal zeigt. Die Theaterkritikerin Mounia Meiborg ("Süddeutsche Zeitung") hat dafür drei überregionale Inszenierungen ausgewählt. Der von der Stückemarkt-Jury vergebene Preis ist verbunden mit einer Gastspieleinladung ins Rahmenprogramm der Autorentheatertage am Deutschen Theater Berlin. Nominiert sind:

> Sonntag, 28. April: "Der Zorn der Wälder" von Alexander Eisenach (Staatstheater Nürnberg).

> Dienstag, 30. April: "Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der Stern hat gesprochen, der Stern hat auch was gesagt" von Miroslava Svolikova (Hessisches Landestheater Marburg).

> Mittwoch, 1. Mai: "paradies spielen. (abendland. ein abgesang)" von Thomas Köck (Hans Otto Theater Potsdam).

Publikumspreis

Alle Stücke des Internationalen wie auch des Deutschsprachigen Autorenwettbewerbs stehen zur Wahl für den Publikumspreis. Durch schriftliche Abstimmung nach jeder Stücklesung hat das Publikum die Möglichkeit, einen Gewinner zu wählen. Dieser erhält mit der Ehrung ein Preisgeld von 2500 Euro, das vom Freundeskreis des Theaters Heidelberg gestiftet wird.