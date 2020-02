Beim Schlussapplaus nach der Uraufführung der „Flauta Mágica“ in Santiago de Chile hielten sich alle Beteiligten der Produktion ein Auge zu: Zeichen der Solidarität mit den Demonstrierenden, von denen viele durch Gummigeschosse der Polizei am Auge verletzt wurden. Die Koproduktion des Heidelberger Theaters mit dem Festival „Santiago a Mil“ eröffnet am heutigen Samstag das Festival „¡Adelante!“ im Heidelberger Marguerre-Saal und ist danach noch vier Mal in Heidelberg zu sehen. Foto: Matthias Roth

Von Matthias Roth

Heidelberg. Man sollte keine falschen Erwartungen hegen: Das ist nicht "Die Zauberflöte" von Schikaneder und Mozart, sondern "La Flauta Mágica" von Guillermo Calderón und Julieta Venegas (Texte) sowie Horacio Salinas (Komposition). Das nur vorweg, denn es wäre ein Fehler, dieses neue Stück dauernd mit dem Original abzugleichen. Und doch hat diese Produktion, die in europäisch-chilenischer Zusammenarbeit entstand, mit dem berühmten Opern-Dauerbrenner, der zum deutschen Schulstoff gehört, irgendwie zu tun. Sie greift thematische Motive heraus, kombiniert sie mit deutschen Märchen der Brüder Grimm und setzt diese neu in Musik, lateinamerikanische zumal, garniert mit ein paar bekannten Opern-Splittern (nicht alle stammen von Mozart), Popsongs (Madonnas "Like a Virgin" etwa) oder Volksliedern ("Stille Nacht").

Im Mittelpunkt der hier erzählten Geschichte steht Pamina, ein zu Beginn gänzlich bandagiertes Riesenbaby, das in einer Klinik liegt und mehrfach missbraucht wurde, wie man in Rückblenden erfährt, von Monostatos/Sarastro genauso wie von der Königin. Schließlich trifft Tamino auf sie, verliebt sich und heiratet sie. Das Ganze wird im Verlauf immer märchenhafter und der Original-"Zauberflöte" immer ähnlicher. Zumindest in den Kostümen, im Licht und im Bühnenglitter (Matthias Koch, Magdalena Schön, Helen Stein und Ralph Kabrhel).

Der chilenische Autor Guillermo Calderón interessiert sich in seinem Stück für die schwer zu beantwortende Frage, woher die große Feindschaft zwischen Königin der Nacht und Sarastro kommt und was in Paminas Kindheit vorgefallen sein muss. Die Mexikanerin Marina Villegas spielt die von Anfang an in ihrer Existenz bedrohte Wuchtbrumme mit bisweilen nervender Fistelstimme mit einer schauspielerischen Kraft, die umwerfend ist: Sie bleibt trotz des oft grausigen Geschehens (Grimms Märchen sind ja bekanntermaßen nicht von Pappe) die Siegerin der Herzen auf der ganzen Linie in dieser Produktion, die sich erst vom Ende her einigermaßen erklärt.

Denn die Verwirrung ist hier Konzept, wie auch schon bei Mozarts Singspiel, das aus der Tradition des Wiener Kasperl- und Zaubertheaters kommt. An dieser Schraube dreht nicht nur Calderón, sondern erst recht der in Deutschland aufgewachsenen chilenische Regisseur mit portugiesischen Wurzeln, Antú Romero Nunes.

Das beginnt schon mit den Rollenbesetzungen: Papagena wird von Jonah Quast als Krankenpfleger gespielt, und Sheila Eckardt gibt einen punkigen Tamino. Mariananda Schempp, die aus Peru stammt, brilliert als Karikatur des chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera und stellt einen pädophilen Sarastro/Monostatos dar: Eine Paraderolle, bei der es gut ist zu wissen, dass Piñera, eher klein gewachsen, oft viel zu große Anzüge trägt.

Das südamerikanische Theater, besonders das chilenische, nimmt derzeit sehr starken und oft direkten Bezug auf die politische Situation auf dem Kontinent (vgl. Wochenend-Magazin dieser Ausgabe). Dass Papageno (Friedrich Witte) als Polizist auftritt, wurde denn auch bei der öffentlichen Generalprobe in Santiago prompt mit Pfiffen im Publikum quittiert.

Bis zuletzt habe der Regisseur an dem Stück gefeilt, das vorgibt "eine deutsche Geschichte" zu erzählen, das aber direkt Bezug nimmt zur Gegenwart in Südamerika und besonders in Santiago, wo die Freitags-Demonstrationen eine starke Belastung für die Stadt sind: Dass der Polizist Papageno auf die Bühne kommt und in seinen Helm kotzt, hat vielleicht mit dem Reizgas zu tun, das er gerade versprühen musste.

Die Königin, die ihre Tochter Pamina mit Süßigkeiten und Spielzeug raffiniert dazu bringt, Männer abzuschlachten, ist die opernhafteste Figur im Ensemble: Mané Pérez aus Uruguay bietet gutes sängerisches Format für diese Rolle und bezaubert mit eindringlichen Songs.

Wie überhaupt das runde Dutzend bemerkenswerter Lieder und Duette zwischen Salsa, Samba und Tango, auch zwischen Madonna, Puccini und Mozart, hervorragend arrangiert ist und tatsächlich bezaubert. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler setzen sie mit vokalem Geschick hinreißend um.

Das kann sich wirklich hören lassen, und Regisseur Nunes vermischt das gruslige Geschehen der Märchen virtuos mit der guten Laune der Musik, die von fünf Musikern und dem Komponisten an der Perkussion mit viel tänzerischem Schwung realisiert wird. Wie gesagt: Es ist nicht leicht, die Mozart’sche Oper in diesem Stück wiederzuerkennen, und doch bildet sie unzweifelhaft die Basis dessen, was hier theatralisch verhandelt wird. Und man entdeckt auch andere Verweise, etwa wenn Tamino zur Ukulele ein Ständchen singt für seine Angebetete: Wer dächte da nicht an Don Giovanni?

Also: Das Stück ist seltsam, gruselig, verwirrend – aber auch bezaubernd. Wie im Original (wo man auch nicht alle Zusammenhänge versteht) begeistert es schließlich durch die Musik und die Darsteller. Als Theaterabend ein Volltreffer, als erste Koproduktion mit dieser Spannweite zwischen diversen Nationen und Kontinenten eine logistische Höchstleistung. In Chile wurde der Abend gefeiert.

Info: Theater Heidelberg am 1., 4., 6., 8. und 9. Februar. Die Premiere ist ausverkauft, für die anderen Vorstellungen gibt es noch Restkarten.