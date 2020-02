Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Regierungen wanken, Gesellschaften kippen, und auf den Straßen vieler südamerikanischer Metropolen kocht die Wut. Das Theater reagiert darauf wie ein Seismograf. In Venezuela genauso wie in Kolumbien. Besonders eindrücklich zeigte sich das beim iberoamerikanischen ¡Adelante!-Festival, als kurz nacheinander Ensembles aus beiden Staaten die Bühnen des gastgebenden Heidelberger Theaters eroberten. Beide verdeutlichten in ganz unterschiedlicher Weise, wie sehr sich die explosive Stimmung einer Nation im gesellschaftlichen Nukleus der Familie zu spiegeln vermag.

Der venezolanische Machtkampf zwischen Maduro und Guaidó, die grassierende Hyperinflation und die gewaltigen Versorgungsengpässe treiben die notleidenden Menschen in großen Scharen außer Landes. Das wird in David Desolas Familienstück "Unser aller Vater" (El Padre de todos nostros) zwar nicht direkt ausgesprochen, aber dennoch wirkt die Missbrauchsthematik und die Konfrontation zwischen altem Kommunismus und und dem herbeigesehnten Geldsegen des Coca-Cola-Kapitalismus wie ein Reflex auf die gerade in Venezuela stattfindenden Erosionsprozesse (vgl. auch unsere gestrige Ausgabe).

Der Autor Guillermo Diaz Yuma hat seine Dialoge in der Manier konventioneller Kammerspiele gestaltet, er versteht es aber auch, den Familienzwist satirisch zuzuspitzen – speziell dann, wenn die in einer Keksdose verwahrte Asche des verstorbenen Patriarchen in der Meeresbrandung entsorgt wird. Sie wird weggespült, aber die Krise hält an. Das spürte jeder im frisch sanierten Zwinger 1

Noch explosiver reagierte das kolumbianische Teatro Petra mit Fabio Rubiano Orjuelas Familien-Katastrophe "Mauern fliegen in die Luft" (Cuando estallan las paredes) auf die fragilen Machtstrukturen des Landes, das über viele Jahre zwischen Regierungstruppen, Farc-Rebellen und Drogen-Kartellen aufgerieben wurde. Der mühsam erreichte Friedensvertrag ist längst wieder passé. Die Theaterleute aus Caracas halten nichts vom plumpen Realismus, sie arbeiten lieber mit symbolisch aufgeladenen, postmodernen Erzählsplittern über die Abgründe einer Familie, die sich in ihrem elitären Habitus in koloniale Zeiten zurückzusehnen scheint. Ihre aufwändigen Kostüme, die von Hernán García im historisierenden Stil entworfen wurden, verdeutlichen, wie sehr sich diese Machtmenschen an vergangene Zeiten klammern. Entsprechend schroff kanzeln sie das Hauspersonal ab. Die gestelzten Familientyrannen sind alles andere als vorbildlich: Patriarchale Selbstherrlichkeit, Neurosen, Alkoholismus, Bulimie und ein paar schwulschwüle Sehnsüchte haben sie fest im Griff. Die Mutter kichert im Suff, die magersüchtige Tochter kotzt, was der Magen nur so hergibt. Immer wenn sie sich erbricht, klickern unzählige kleine Kiesel auf die Bühne.

Schlimmer noch: Diese Familie ist nicht nur die Keimzelle des Terrors, sondern auch dessen Zielscheibe. Die Gewalt der Straße erobert das traute Heim in Gestalt eines Hausmädchens, das sich erst sexuell hörig macht, in Wirklichkeit aber eine Attentäterin ist. Die Sippe fliegt nicht nur einmal in die Luft, gebombt wird in variationsreichen Wiederholungsschleifen. Immer wieder geben die Familienmitglieder ihre Löffel ab – und erwachen nach einem lauten Wumms prompt zu neuem postkolonialen Leben. Wenn dabei das Tafelsilber zu Boden fällt, wird die Slapstick-Schraube ganz fest angezogen.

Fabio Rubiano Orjuela, der Kopf des Teatro Petra, hat in seiner Inszenierung die Rolle eines zwielichtigen Arztes übernommen. Heilen kann der Mediziner die Krankheit der Zeit nicht. Im Gegenteil, er wird selbst zum Opfer der krassen Verhältnisse, die mit grellen Symbolismen verdeutlicht werden. Dazu gehören nicht nur die wiederholten Explosionen und der Dauer-Brechreiz der Tochter, sondern auch weißer Schleim, der als Sperma-Ersatz aus einem toten Fisch auf eine nackte Männerbrust gespritzt wird. So arbeitete zwar schon die Off-Theater-Avantgarde während der 1980er Jahre, aber bei ¡Adelante! wirken diese Theater-Mittel wie neu, weil sie zeigen, wie überhitzt die südamerikanischen Krisenherde sind.