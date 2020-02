Von Benjamin Auber

Heidelberg. Eine Großaufnahme blickt Lou ganz tief ins Gesicht. Seine Augen schauen in die Leere, hat er doch im Krieg um die im Südatlantik gelegenen Falklandinseln (Malwinen) 1982 einem argentinischen Soldaten in den Kopf geschossen. Kurz nach den Ereignissen hat Lou im britschen BBC-Fernsehinterview geweint. Aber ist ein Veteran, der nicht um die eigenen Leute trauert, überhaupt noch ein Patriot? Das ist nur eine Frage, die quält. Beide Szenen werden auf eine große Eckleinwand im Alten Saal des Heidelberger Theaters projiziert – und entfalten wie viele aufwühlende Momente in "Campo Minado" (Minenfeld) eine Wirkung, die die Besucher im Innersten trifft.

Warum haben wir eigentlich diesen Krieg geführt? Eine Antwort darauf können die sechs Veteranen Ruben, Gabriel und Marcelo auf argentinischer Seite und die Briten Lou, David und Sukrim nicht geben. Es ist beeindruckend, was der Autor und Regisseur Lola Arias auf die Beine stellt: Ehemalige Soldaten springen über ihren Schatten und stehen sich als Zeitzeugen in diesem dokumentarischen Projekt fast 40 Jahre später erneut gegenüber. Damit wird Vergangenheit, die immer noch nachwirkt, greifbar.

Der Zugang zum Stück ist nicht leicht, es dauert, bis man hinter die Fassade der sechs Figuren blicken kann. Wie ein kompliziertes Puzzle fügen sich die vielen Einzelteile nach und nach zusammen. So werden einzelne Kriegserlebnisse kraftvoll erzählt, als Ruben den Untergang des argentischen Kreuzers General Belgrano schildert, bei dem 323 Menschen starben. Ohrenbetäubend laut ist der Einschlag der Torpedos, in Rot gehüllt die Bühne. Ein Schlagzeug dient als Rettungsboot. Fast erfroren, musste Ruben mehrere Tage bis zu seiner Rettung auf dem Meer ausharren.

Unterstützt werden die vielen kleinen Einzelgeschichten durch Live-Videos. Sie ermöglichen Nahaufnahmen wie bei der Therapiesitzung zwischen Marcelo und David – hierbei wird klar, dass die Wunden noch ziemlich tief sitzen. Oder Sukrim, der nach dem Krieg nicht zur Ruhe kam und auf dem Erdball unterwegs war. Alles verfolgbar auf einer aufblasbaren Weltkugel. Er hatte damals als Gurkha-Elitesoldat sein Kampfmesser gezückt und war bei den Argentiniern gefürchtet.

Neben dem Blick auf die verschiedenen Orte, die Gefechte in Goose Green, den Angriff auf Port Stanley oder die Kämpfe auf Mount Harriet, spielt Musik eine große Rolle in den Leben der sechs Protagonisten. Wie eine kleine argentisch-englische Rockband verwandeln die Jungs das Theater teilweise in ein Konzerthaus. Der Beatles-Song "Get Back" oder das Heavy-Metal-ähnliche Anti-Kriegslied mit flackernden Licht zeigen, wie sehr musikalische Aufarbeitung verbinden kann.

Und dann sind da noch die britische Premierministerin Margaret Thatcher und der argentinische Amtskollege Leopoldo Galtieri: Mit Masken dargestellt und unterlegt mit historischen Tonaufnahmen, schwadronieren sie heroisch über den Kampf um die Inseln. Für die Soldaten wirken die Worthülsen wie blanker Hohn. Wenn man glaubt, die Schwermut überwiege alles – alte Fotos und bewegende Tagebucheinträge verstärken das Gefühl – hellen leichte Momente die Stimmung auf, etwa wenn die alten Männer über das jeweilige Fehlverhalten des Gegenübers streiten.

"Campo Minado" katapultiert die Besucher mitten in den Schmerz des Krieges. Wie ein lebendig gewordener Dokumentarfilm, bei dem sich alle wieder in die Augen schauen können. Und das ist die positive Nachricht des Abends.