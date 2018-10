Heidelberg. (RNZ) Die neue Spielzeit hat längst begonnen, doch auch ein Blick in die letzte Theatersaison zeigt, dass das Theater und Orchester Heidelberg erfolgreich war wie selten zuvor. Es verzeichnet für 2017/18 zahlreiche Nominierungen von renommierten Kritikern aus dem deutschsprachigen Theaterraum. Auch Einladungen zu nationalen und internationalen Festivals und Gastspielen - weit über den deutschsprachigen Raum hinaus - beweisen das.

Die jüngst veröffentlichte Umfrage in der Zeitschrift "Opernwelt" brachte dem Theater und Orchester Heidelberg erstmals sieben Nennungen in den unterschiedlichen künstlerischen Kategorien ein. "Die deutsche Bühne" nennt das Haus acht Mal in neun verschiedenen Bereichen. Bereits zum 7. Mal in der siebenjährigen Intendanz von Holger Schultze wurde eine Arbeit für den wichtigsten Theaterpreis "Faust" nominiert. Zum 1. Mal überhaupt reiste eine Inszenierung ("Beben") zu den Mülheimer Theatertagen (wir berichteten). Auf dem Reiseplan der Schauspieler stehen bzw. standen Brasilien, Mexiko, Chile, Kuba und Ungarn.

Kritikerumfrage in der Fachzeitschrift "Opernwelt":

1 Nennung als Opernhaus des Jahres

2 Nennungen der Wiederentdeckung des Jahres ("Mitridate" beim "Winter in Schwetzingen")1 Nennung Sänger des Jahres: Martin Piskorski in der Titelrolle in "Faust (Margarete)"

1 Nennung beste Nachwuchskünstlerin Shavar Lavi als Farnace in "Mitridate"

1 Nennung Regisseur des Jahres Lorenzo Fioroni für "Don Giovanni"

1 Nennung Aufführung des Jahres "Don Giovanni".

Nennungen in der diesjährigen Umfrage "die deutsche bühne":

1 Nennung Kategorie "Gesamtleistung"

2 Nennungen Kategorie "Tanz" für Nanine Linning und "Dusk" (Dance Company am Theater und Orchester Heidelberg)

1 Nennung Kategorie "Das innovative Format" für Elias Grandy (musikalische Leistung) sowie Martin G. Berger (Regie) und "Faust (Margarete)" von Charles Gounod.

2 Nennungen Kategorie "Abseits der Zentren".

1 Nennung Kategorie "Oper" Gounods "Faust (Margarete)".

Einladungen zu Festivals

"Beben" und "Nimby | Not in my backyard" bei den Mülheimer Theatertagen und in Mexiko, Kuba und Brasilien, Santiago de Chile, São Paulo, und Budapest.