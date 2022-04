Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Im Vergleich zur Premiere am Vorabend sei er nervöser gewesen, gibt Leon Wieferich zu, als die Inszenierung zu Ende ist. Der Grund dafür sitzt dem Schauspieler an einer langen Tafel gegenüber: junge Frauen und Männer; einige mit Abzeichen am Jackett, einer sogar mit "Couleurband". Eine Umfrage im Amtsstübl des Vereins Alt-Heidelberg zeigt: Weniger als ein Viertel der 40 Zuschauer haben nichts mit Studentenverbindungen am Hut – alle anderen sind "korporiert".

Nicht unbedingt das klassische Theaterpublikum, dafür aber die wörtlich genommene Zielgruppe von "saufen fechten heidelberg". Denn im 75-minütigen Stück des Instituts für Kontrolle und Exzess (Ida Feldmann, Naomi Kean, Goldie Röll, Finn Tubbe und Leon Wieferich) geht es um die 29 aktiven Studentenverbindungen der Stadt: Corps, Landsmannschaften, christliche Verbindungen, Turnerschaften, besonders aber die Burschenschaften, die in großen Häusern in Schlossnähe residieren.

Ein aufgeladenes Thema, nicht erst seit dem Spätsommer 2020, als ein Vorfall am Kurzen Buckel deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte: Ein Gast der Burschenschaft Normannia soll damals antisemitisch beleidigt, mit Münzen beworfen und Gürteln geschlagen worden sein.

Von dieser düsteren Episode ist am Sonntagabend aber erst mal nichts zu spüren. Im Gegenteil: Mit glänzenden Augen und breitem Lächeln begrüßt Leon Wieferich seine Gäste. Er schwärmt von der eingeschworenen Gemeinschaft im "Bund", von den preiswerten Zimmern, und kündigt immer wieder eine Hausführung an, die aber nie so richtig in die Gänge kommt. Es gibt einfach zu viel zu erzählen. Schließlich hat der Protagonist des Einmannstücks eine Transformation erlebt. Früher sei er nach Partys alleine nach Hause geschlichen, während die Kumpel mit den Mädels knutschten, verrät er. Jetzt sei aber alles anders.

Jetzt wisse er, wie er zu leben (in "bundsbrüderlicher" Freundschaft), trinken (am besten aus der "Heidelberger Kralle" heraus) und gehen (stolz das Kinn hoch, "dass selbst die Wand, auf die du zuläufst, Respekt bekommt") hat. Sprechen vor Publikum? Gar kein Problem mehr bekräftigt der Bursche und kippt sich in beachtlichem Tempo das erste Oettinger hinter die Binde. Viele sollen folgen! "Man muss Herr über das Bier werden", wird Wieferich später philosophieren – "eins mit dem Pils sein". Dass er mitten im Stück das stille Örtchen aufsuchen muss, geschenkt.

Ja, zunächst ist die Stimmung gelöst. Als der Alleinunterhalter in rasantem Rapper-Tempo die Gruppierungen und Positionen im Verbindungswesen herunterbetet, raunen die anwesenden Studenten anerkennend. Nichteingeweihte verstehen dagegen nur Bahnhof. Egal. Jetzt wird erst mal "O alte Burschenherrlichkeit" gesungen und angestoßen.

Das Stück "saufen fechten heidelberg" ist eine durch und durch immersive Theatererfahrung. In großem Maße liegt das an der stimmungsvollen Örtlichkeit, die die Theatermacher mit scheinbar historischen Accessoires aufgehübscht haben. In der Mitte des Raums tigert Wieferich so nah an seinen Gästen vorbei, dass man sich verleitet fühlt, die eigene Bierflasche vor Spucketropfen zu schützen.

Aber nicht nur das: Wenn der junge Mann enthusiastisch zum Mitsingen, Mitraten und Aufstehen animiert, fällt es schwer, Nein zu sagen. Geschickt deutet die Inszenierung so die Verbindung aus Hierarchie und Wir-Gefühl an, die das Lebensgefühl eines Burschen ausmacht. Dass alle dem Taktgeber mit der Mütze folgen, wäre aber eine Fehlannahme. Die "echten" Verbindungsstudenten sorgen immer wieder mit Gemurmel und gemeinsam belachten eigenen Jokes für Unruhe.

Es hätte schlimmer kommen können. Noch kurz vor der Premiere stand zu befürchten, dass "Korporierte" die Aufführungen im Amtsstübl aktiv sabotieren. Illustriert wird das im Programmheft, in dem Netzkommentare, die das Theater Heidelberg aus Verbindungskreisen erhalten hat, abgedruckt sind. In den teils sexistischen Posts fallen Wörter wie "Tittenbuxen".

Passenderweise kommen in der zweiten Hälfte immer mehr fragwürdige Komponenten des Verbindungsalltags zum Vorschein. Wieferich eskaliert bei einer ekelerregenden Partyszene im Stroboskopfeuer. Später quittiert er als "Alter Herr" (per Videoeinspieler) die Frage nach weiblichen Verbindungsmitgliedern mit schallendem Gelächter. Noch eindrucksvoller sind die stummen Momente: Als der Mime einen ausgestopften, mit Verbindungsmütze drapierten Fuchs befragt: "Was sagt ihr dazu, dass ihr eine Kaderschule der Neuen Rechten seid?" Der Fuchs schweigt. Dann flimmert zu den Klängen von "Die Gedanken sind frei" ein rückwärts abgespielter Fackelmarsch über die Leinwand.

Der emotionale Höhepunkt schließlich, als der aufgewühlte Protagonist noch einmal den Normannia-Skandal rekapituliert. Schuldzuweisungen, Halbgeständnisse, Fluchtimpuls: Leon Wieferich windet sich wie ein angeschossenes Tier. Bald darauf ist es vorbei.

Zum Abschluss seiner fulminanten Performance trägt der Schauspieler das Verbindungswesen zu Grabe. Eine Utopie für viele, für die Mehrheit der Zuschauer am Sonntagabend jedoch das Gegenteil. Im Publikumsgespräch geben die Studenten zu, dass das Stück gut recherchiert sei. Gleichzeitig glauben sie, dass die schönen Seiten des Lebens in Gemeinschaft zu kurz gekommen seien. Ein "Alter Herr" hätte sich gewünscht, dass man den Lernfleiß der Verbindungsmänner stärker würdigt. Immerhin kurz herrscht so etwas wie Einigkeit: Als eine Studentin darauf verweist, dass weibliche Studierende ein vergleichsweise neues Phänomen seien und man in puncto Sexismus Geduld mit Verbindungen haben müsse, rollt der halbe Saal kollektiv die Augen.