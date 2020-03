Szene aus Hans Gáls Oper „Die heilige Ente“, die erstmals in Heidelberg zu sehen ist. Im Bild die Solisten Han Kim und Lars Conrad (Mitte, am Boden) und Mitglieder des Opernchors. Foto: Susanne Reichardt

Von Jesper Klein

Heidelberg. Nein, dieses Stück ist bei weitem keine Kinderoper, auch wenn der Titel zunächst den Anschein erwecken mag. Hans Gáls "Die Heilige Ente" steckt voller Symbolik und Anspielungen. Der österreichisch-britische Komponist hatte das Bühnenwerk Anfang der 1920er-Jahre auf ein Libretto von Karl Michael von Levetzow und Leo Feld komponiert. Das "Spiel mit Göttern und Menschen", wie es im Untertitel heißt, war zunächst ein voller Erfolg. Von sechs Theatern wurde es unmittelbar aufgegriffen, weitere Aufführungen folgten. Nachdem die Musik des jüdischen Komponisten von den Nationalsozialisten verboten worden war, blieb Gál, im Gegensatz zu Franz Schreker oder Erich Wolfgang Korngold, eine Renaissance bisher verwehrt.

Tatsächlich ist diese Heidelberger Produktion die erste große szenische Inszenierung des Stücks seit 1933 – kaum zu glauben! Es war also ein besonderer Premierenabend im Heidelberger Theater. Und der begann zunächst als Standbild, mit drei über allem thronenden Götterstatuen, die, zum Leben erweckt, sich aus Langeweile einen Spaß erlauben: Sie lassen die titelgebende Ente des Kulis Yang (Winfrid Mikus) verschwinden, die dieser beim Mandarin (Ipca Ramanovic) abliefern soll. Überhaupt ist die Ente recht scheu und selten zu sehen. Es entspinnt sich zunächst eine klassische Liebesgeschichte mit Standes-Problematik.

Der Kuli Yang und die Gattin des Mandarin Li (Carly Owen) können nicht zueinander finden, das wird im Duett der "falschen" Liebenden recht schnell deutlich. Im Opiumrausch vertauschen die Götter dann die Köpfe von Kuli und Mandarin. Nun droht dem Mandarin die Todesstrafe, der Kuli ist mit neuer Macht ausgestattet. Es ist eine abenteuerliche Märchengeschichte, deren Witz im wortverspielten Libretto steckt.

Die Regisseurin Sonja Trebes schiebt die Symbolik dieses Stoffs, von der man im Programmheft lesen kann (die Mandarin-Ente als Symbol für eheliche Treue, die "goldenen Gitterstäbe", die Li besingt, und vieles anderes), weitgehend beiseite. Sie erzählt die Geschichte geradlinig und nah am Libretto – bei diesem unbekannten Stoff eine nachvollziehbare Entscheidung. Das Geschehen spielt sich zunächst in einem recht abstrakten Raum um den Göttersockel herum ab, die Verwechslungsgeschichte dann als ziemlich bunter Kontrast vor Mohnblumen-Kulisse. Das asiatische Kolorit wird vorsichtig eingesetzt, es zeigt sich etwa in von der Decke hängenden Lampions. Gál selbst vermerkte dazu in den Notizen zur Inszenierung: "Kostüm und Maske ohne Anspruch auf chinesische Echtheit möglichst charakteristisch für die Figur des Trägers. Die ernsten Figuren (der Kuli Yang, der Mandarin) ohne jedes grotesk-bizarre Beiwerk!"

Auch die Musik bleibt frei von Fernost-Anklängen, sie klingt für ihre Entstehungszeit überraschend tonal, die Melodien sind eingängig. Johannes Brahms zählte für Gál zu den wichtigsten Komponisten.

Dietger Holm führte das Philharmonische Orchester so verlässlich durch die Partitur, wie das Ensemble auf der Bühne sang. Besonders in den Nebenrollen hinterließen Wilfried Staber als Bonze vor allem gesanglich und João Terleira als um die Ente besorgter Haushofmeister vor allem spie-lerisch Eindruck. Am Ende wird den Göttern klar: Menschengehirne vertauschen, das ist keine gute Idee. Und bei der Auflösung der Situation spielt wieder die Ente eine entscheidende Rolle. Für den Kuli Yang winkt sogar eine Zukunft am Hof des Mandarin, als "Entenbonze ersten Ranges". Ente gut, alles gut.

Info: Nächste Vorstellungen am 13. und 30. März. Kartentelefon: 06221 / 58.200 00.