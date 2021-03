Von Isabelle von Neumann-Cosel

Heidelberg. Einen Tag, nachdem im März 2020 der Spielbetrieb des Theaters der Stadt Heidelberg eingestellt wurde, hätte die Premiere des Tanzabends "Momentum" stattfinden sollen. Seitdem sind die Heidelberger Tänzer nicht mehr öffentlich aufgetreten – auch nicht während der kurzen Atempause zwischen erstem und zweitem Lockdown. Ein Jahr später fand die geplante Premiere nun online statt: mit einem Film aus dem vorhandenen Videomaterial.

Im Nachhinein ist ein solcher Zusammenschnitt eine ziemlich herausfordernde Aufgabe, die in diesem Fall gut gelöst wurde. So bietet der Film die seltene Gelegenheit, brandneue Stücke zu sehen, die nicht von Corona gezeichnet sind – weder inhaltlich noch von den teils absurden Trainingsvorgaben des letzten Jahres.

Als Titel für den dreiteiligen Tanzabend hat der Heidelberger Tanzchef Iván Pérez "Momentum" gewählt – die englische Entsprechung der physikalischen Größe Impuls. Freilich – in den hier gezeigten Stücken gibt es keinen simplen Schwung und keine einfache Wucht der (Körper-)Masse. In allen drei Choreografien sind die Bewegungsimpulse fragil und artifiziell, fremdgesteuert durch Kräfte von außen oder innen.

Iván Pérez hat in diesem Tanzabend eine große Bühne für Yi-Wei Lo bereitet. Die taiwanesische Tänzerin aus dem hauseigenen Ensemble hat nicht nur das Eröffnungsstück mit dem Titel "Zhòng" choreografiert, sondern glänzte auch als Solistin im langen Duo "Kick the Bucket", das Pérez selbst beisteuerte. Es ist das Revival einer Arbeit aus dem Jahr 2011, die für ihn zum entscheidenden Karrierekick werden sollte. Ein Paar testet hier die Grenzen der eigenen emotionalen wie physischen Kräfte und der Beschränkungen durch das Gegenüber aus – für die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse, aber auch Rollenzuschreibungen in einer Paarbeziehung sind Pérez dabei differenzierte, originelle Bewegungsfindungen geglückt.

Yi-Wie Lo kreierte selbst ein Trio für drei Tänzerinnen, die sich nur unter größten Mühen einer von außen verordneten Dreisamkeit entziehen. Mit der Verwendung unterschiedlich langer Papp-Röhren, die als Verhau, als begrenzende Wand oder diffiziler Untergrund dienen, beweist sie ein geschicktes Händchen für ein anpassungsfähiges Bühnenbild. Anfangs kommen ihre drei Protagonistinnen wie ein Körper mit zwölf Gliedmaßen daher – sie verschlingen sich zu fantastischen Körperknäueln oder werden zur zweiköpfigen Hydra. Eine Pappröhre als Verbindungsglied zwischen zwei Tänzerinnen lässt gegenseitige Abhängigkeit augenscheinlich werden – der eigenständige aufrechte Gang ist ein weiter Weg.

Davon sind die Tänzer im Stück "Crash" von Astrid Boons, Hauschoreografin am Korzo Theater in Den Haag, weit entfernt. Förmlich niedergestreckt von zu viel Reizüberflutung versuchen sieben Tänzer das verlorene innere Gleichgewicht wiederzufinden – erst einmal auf Händen und Füßen. Aber die unsicheren Gliedmaßen wollen die Körper nicht mehr stützten und schon gar nicht tragen. Selbstverständliche Koordination ist diesen Körpern fremd geworden. Die meiste Zeit sind die Tänzer*innen dabei auf sich allein gestellt – erst am Ende versucht ein Mann mit aller Kraft, seine Partnerin aufzurichten. In allen Hebefiguren bleibt sie dabei mit dem Rücken zu ihm – so gelingen eindringlich befremdliche, unendlich mühsame Bewegungsmuster.

Der Tanz fehlt allen – nicht nur in Heidelberg: Die Online-Premiere wurde von einem internationalen Publikum hundertfach gestreamt.

Info: Ab Samstag, 20. März, um 20 Uhr ist der Tanzabend für 24 Stunden noch einmal unter www.theaterheidelberg.de abrufbar. Ab 19 Uhr bietet sich die Möglichkeit, ein Online-Gespräch mit den Choreografen zu führen. Eine Anmeldung dazu ist möglich unter tanz@theater.heidelberg.de.