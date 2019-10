Von Heribert Vogt

Heidelberg. Saustark ist das nicht, was in dieser tierischen Revolution passiert, sondern eine ausgemachte Schweinerei. Und zwar im doppelten Sinn: Denn es sind die Schweine, die sich an die Spitze des Umsturzes setzen, aber was sie daraus machen, ist unter aller Sau. George Orwells desillusionierender Polit-Klassiker "Animal Farm - Farm der Tiere" hatte nun in der Inszenierung von Luise Voigt im Marguerre-Saal des Heidelberger Theaters Premiere. Und die dystopische Fabel von 1945 begegnete auf der Bühne so frisch wie brennend aktuell.

Orwell hat das Geschehen zunächst dem Verlauf der Russischen Revolution nachempfunden: Nachdem die alte Ordnung in Trümmern liegt, bildet sich eine andere Struktur, durchgeführt von einer neuen Elite, die alles unternimmt, um ihre mangelnde Legitimation zu festigen - mit noch schlimmeren Zuständen als unter der ursprünglichen Herrschaft. Aber darin liegt zugespitzt auch ein universelles Geschichtsmuster, demzufolge Veränderungen stets neue gesellschaftliche Phasen einleiten.

Und dieses Muster wirft in unserer extrem bewegten Zeit so vielfältige wie elementare Fragen auf: Welche neuen politischen Strukturen werden sich in Zukunft in den USA oder in Europa herausbilden? Oder welche Führung werden wir nach dem gegenwärtigen Umbruch der Parteien in Deutschland bekommen? Steht eine Diktatur der Computer bevor? Oder werden die Reichen hierzulande immer reicher? Etwa Letzteres ergab vor wenigen Tagen eine neue Studie.

In der Heidelberger Inszenierung ist noch ein anderes schlimmes Regiment am Ruder: die hoch technisierte Massentierhaltung. Im Bühnenbild von Stefanie Grau spielen sich die Geschehnisse auf einer englischen Farm in einer computergesteuerten Großraumhalle mit Dauer-Neonlicht ab. Aber so zeichnen sich auch die vorgeführten Mechanismen der Macht und die gnadenlos arbeitende Revolutionsmaschinerie klar und hart ab.

Auf der "Herren-Farm" sind es zunächst die elenden Umstände, welche die Tiere aufbegehren lassen. Old Major, der preisgekrönte Eber, hat einen Traum, den er vor seinem Tod noch weitergeben will: Die Botschaft zielt auf den "Sturz des Menschengeschlechts". Die Revolution der Tiere verspricht eine goldene Zukunft ohne Bevormundung und Unterdrückung. Und so wird der alte tyrannische Besitzer gemeinsam vom Hof gejagt. Dieser wird die "Farm der Tiere".

Da die Schweine einfach die Schlauesten sind, übernehmen sie fortan das Management. Aber nach einem Zwischenhoch kommt durch allmählich Privilegien der neuen Führungskaste die Wende zum ganz Schlechten. Erst geht es schlicht ums Fressen, dann ist der Schweinestall nicht mehr gut genug. Bald wird kein Widerspruch mehr geduldet, und schließlich werden Andersdenkende hingerichtet. Zugleich bricht in der neuen Elite politischer Kannibalismus aus, Rivalen werden weggebissen - bis die neue Lichtgestalt, der große Führer, am Ende übrig bleibt. Die Revolution frisst ihre Kinder.

Der früh abtretende Pracht-Eber Old Major wird klasse von Olaf Weißenberg gegeben, der sich auch in der Rolle des Massentierhalters als wahre Rampensau zeigt. Später wird das Schwein Napoleon (nomen est omen) das neue Alphatier, heimtückisch dargestellt von Daniel Friedl. Art- und Kampfgenosse Schneeball (Raphael Gehrmann) ist rasch weg vom Fenster, während Fetzer das Ferkel (Andreas Seifert) als Sprachrohr der Schweine erst unsicher quiekt, dann aber an seinen Aufgaben wächst und zu gefährlicher inquisitorischer Schärfe findet.

Währenddessen werden die Guten auf der Farm immer stärker ausgebeutet und von dem neuen Joch niedergedrückt. Protagonist der tierischen Arbeiterklasse und größter Sympathieträger ist das Pferd Boxer (Friedrich Witte), ein echtes Kraftpaket mit nicht sehr viel Hirn, aber umso mehr Herz. Zu ihm gesellen sich die Stuten Kleeblatt (Lisa Förster) und Mollie (Sheila Eckhardt). Die Ziege Muriel (Magdalena Neuhaus), der alte Esel Benjamin (Hans Fleischmann) und der Hund (Jonah Moritz Quast) sind weitere Weggefährten.

Unter der schweinischen Terrorherrschaft reift schließlich die berühmte Erkenntnis: "Alle Tiere sind gleich, doch einige sind gleicher." Ein bitterer Tatbestand. Aber trägt nicht schon die utopische Losung "Alle Tiere sind gleich" das Unheil in sich? Denn die Tiere sind nicht gleich: weder in ihrer Natur noch in ihrem Verhalten. Vielmehr gibt es die größten Unterschiede: in Sachen Intelligenz, Stärke oder Geschlecht. Und alle Darsteller geben sich die größte Mühe, durch Mimik und Gestik in irgendwie kleidungslos wirkendem schlichten Outfit (Kostüme: Nina Kroschinske) tierische Individuen zu zeichnen - die dann unaufhaltsam unter die rein rationalen Räder der Revolution kommen.

Die ganze Katastrophen-Story wird episch dargeboten. Und nicht nur das, sondern auch das Revolutionslied "Tiere Englands" (Musik: Björn SC Deigner) erinnert stark an Bertolt Brecht. Aber wie bei diesem Dramatiker unter allen negativen Umständen stets noch der Glaube an die urwüchsige Kraft der Gemeinschaft und damit die Möglichkeit zum Besseren mitschwingt, so ist das auch in dieser Orwell-Inszenierung der Fall.

Und wenn hier schließlich mit "Mauern und Zäunen um die gesamte Insel" England für Abschottung gesorgt wird, mithin der bevorstehende Brexit winkt, so ist auch diese historische Phase nicht für immer in Stein gemeißelt, sondern enthält gemäß Orwells Lehrstück bereits das Potenzial für weitere Veränderungen. Aber das betrifft nicht nur die europäische Schlacht um England, sondern die ganze Welt in ihrem aktuellen Wandel.

Orwells "Farm" ist seit Langem im allgemeinen Bewusstsein verankert, die "gleicheren Tiere" genießen geradezu sprichwörtlichen Ruhm. Und so durchläuft man als Zuschauer einen Wahrnehmungsprozess, in dem das als bekannt Registrierte langsam, aber sicher Sprengkraft für die Gegenwart gewinnt. An diesem Theaterabend voller Zwischentöne lautet die zentrale Empfehlung vielleicht bezüglich aller Veränderungen: wachsam bleiben und Augenmaß bewahren.

Langer starker Applaus, ein Buh.

Info: Termine: 18., 21., 25. Oktober, 3., 11. November. www.theaterheidelberg.de