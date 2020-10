Heidelberg. (voe) Es geht ruckzuck: Im oberen Foyer des Heidelberger Theaters sitzt eine Gruppe von Mitarbeitern, die in Windeseile die frisch gedruckte Programmvorschau für den Versand eintüten. Eine begehrte Ware bei den Kulturaficionados der Region. Die Broschüre enthält die wichtigsten Informationen über die bis Ende Februar geplanten Produktionen. Hier ein knapper Überblick.

> Musiktheater: "Was frag ich nach der Welt!" heißt ein Barockprogramm beim "Winter in Schwetzingen", dabei geht es um die großen existentiellen Fragen, die Regie übernimmt Claudia Isabel Martin (Premiere: 27. 11.) Am 5. Dezember folgt der Gospel-Abend "Over my Head I Hear Music", am 17. Januar Alban Bergs musikalisch äußerst anspruchsvolle Oper "Lulu", gespielt in der Kurzfassung des Komponisten. Der Heilbronner Intendant Axel Vornam übernimmt die Regie. Nahziel ist die Musical-Gala "Broadway Forever" am 18. November.

> Schauspiel: Um Willkür, Unrecht, Wut und einen geradezu anarchischen Rachefeldzug dreht sich alles in Kleists "Michael Kohlhaas", den Markus Dietz am 12. Dezember inszeniert. Insideransichten über den Theaterbetrieb verspricht die Deutsche Erstaufführung von Miroslava Svolikovas Stück "Der Sprecher und die Souffleuse" am 17. Dezember. Am 20. Februar folgt die Uraufführung von Luise Vogts "Villa Abendsonne", ein Rechercheprojekt zum Thema Altenpflege. Die Autorin arbeitet dabei mit Experten aus dem Mathilde-Vogt-Haus zusammen. Am 26. Februar ist die Premiere von Wolfgang Borcherts Nachkriegsstück "Draußen vor der Tür" geplant ist. Über Jahrzehnte war es Pflichtlektüre in den Schulen, heute wird es kaum noch gespielt. Noch im November inszeniert Hausherr Holger Schultze das von bitterer Komik und Gedankentiefe getragene "Endspiel" Samuel Becketts, ein Klassiker des absurden Theaters (19. 11.).

> Tanz: "Zusammen" nennt der Choreograf Iván Pérez seinen zweiteiligen Tanzabend, der am 23. Dezember im Zwinger 1 geplant ist. Erforscht werden darin Paarbeziehungen. In der bewährten Kooperation mit dem Unterwegstheater geht vom 5. bis zum 13. Februar die vierte Heidelberger Tanzbiennale über die Bühne. Bleibt zu hoffen, dass die internationalen Gastspiele angesichts steigender Infektionszahlen tatsächlich realisiert werden können: "Auch in der aktuellen Situation wird die Tanzbiennale Heidelberg Wege finden, den Austausch zwischen Künstler*innen und Publikum zu ermöglichen", heißt es dazu in der Programm-Vorschau.

> Junges Theater: Die Geschäftsführende Dramaturgin Lene Grösch verspricht sich besonders viel von dem Projekt "Und außerdem sind Borsten schön" nach Nadia Buddes gleichnamigem Bilderbuch. Geeignet ist diese Produktion schon für die Allerkleinsten ab drei Jahren (10. 1.). Am 21. Februar folgt die Premiere von Martin Baltscheits "Krähe und Bär".

