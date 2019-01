Die Kritik an Putin und am Patriarchat ging oft unter die Gürtellinie: das "Pussy Riot Theater" in Ludwigshafen. Foto: Alfred Gerold

Von Andrea Döring

Ludwigshafen. "Riot Days", "Tage des Aufstands", heißt die Performance, in der das russische Protestkollektiv "Pussy Riot Theater" die Geschichte der weltberühmten feministischen Aktionskünstlerinnen erzählt. Im Ludwigshafener Kulturzentrum "Das Haus" konnten die Zuschauer am Schicksal von Pussy Riot Anteil nehmen. Mit einem "Punkgebet" baten maskierte Aktivistinnen 2012 in der Moskauer Christi-Erlöser-Kathedrale den Herrn um Erlösung von Putin und seinem Regime und wurden dafür zu harten Strafen im Arbeitslager verurteilt.

In rasendem Tempo zeigten vier Künstler die Aktionen von Pussy Riot und die Reaktionen des russischen Staats in einer Mischung aus Texten, punkigen Klängen, Videos und Tanz, der nicht leicht zu folgen war. Schon vor Ende der einstündigen Show verließen viele Zuschauer den längst nicht ausverkauften großen Saal.

Umsturz, Aufruhr und eine Verbesserung der Gesellschaft wollte Pussy Riot hundert Jahre nach der Russischen Revolution erreichen. Der Anspruch von Aljochina und Jana Burkot, Sprechgesang und Tanz, Trompeter Oleg Larionov und Tänzer Kirill Masheka ist es, mit den Auftritten auf ihrer Europa-Tournee den Pussy-Riot-Protest aus Russland in die Welt zu tragen. "Wir waren getrieben vom Glauben - dem plötzlichen Glauben daran, dass Veränderungen möglich sind", heißt es in Maria Aljochinas 2017 erschienenem Buch "Tage des Aufstands", in dem sie die Erfahrungen in den Jahren von der Band-Gründung 2011 bis zu ihrer Haftentlassung 2013 verarbeitet.

Texte aus dem Buch laufen auf Deutsch und Englisch über die Leinwand, gleichzeitig gibt es oft die berühmten Videos zu sehen, während die vier Künstler auf Russisch singen, schreien und tanzen. Es ist schwer zu entscheiden, wo man hingucken und hinhören soll. Laute Technobeats und Trompetenklänge heben Aussagen hervor.

"Um den Heiligsten nicht zu betrüben, müssen Frauen gebären und lieben. Mutter Gottes, Jungfrau, werde Feministin. Mutter Gottes, Jungfrau, vertreibe Putin!", hieß es in der Gebets-Parodie der feministischen Künstlerinnen in Russlands größter und wichtigster orthodoxer Kirche, die häufig auf der Leinwand abläuft. Fünf Mitglieder von Pussy Riot tanzten in neonfarbenen Kleidern mit Häkelmasken vor den Gesichtern am Altar der Christi-Erlöser-Kathedrale und knieten in Gebetshaltung auf dem Boden. Gebet und Masken kamen auch in Ludwigshafen zum Einsatz. Nackte Oberkörper zeigten aber nur die Männer.

Mit entblößtem Oberkörper, das Gesicht versteckt, an öffentlichen Orten ohne Genehmigung einen schrillen Auftritt hinlegen und das Video im Netz teilen, war die Guerilla-Taktik der Band. Sie nutzte die Aufmerksamkeit, die Frauenkörper in einer männlich dominierten Öffentlichkeit erregen. "Den orthodoxen Glauben an einen harten Penis" kritisierte Pussy Riot, zu Deutsch Muschi-Krawall, auch bei ihrem Auftritt im "Haus". Wie bei ihrer ersten Skandalaktion auf dem Roten Platz geht ihre Kritik an Putin und dem Patriarchat oft unter die Gürtellinie. "Putin pisst sich ein", skandierten sie in Moskau wie in Ludwigshafen.

Gegen das Rollenbild des "echten Mannes", das nicht nur in Russland kultiviert wird, protestiert Pussy Riot. Sie stehen in der Tradition der Riot Grrrls, einer US-amerikanischen Hardcore-Punk-Bewegung in den 1990er Jahren, die gegen männliche Dominanz in der Musik und in der Gesellschaft kämpfte. "Es gilt, Männer und Frauen vom Druck dieser Rollen zu befreien", heißt es in Aljochinas Buch und auf der Bühne. "To behave as punk as possible", fordert der Produzent des Spektakels, Alexander Cheparukhin, das Publikum auf. Dem geht die Musik zumeist jedoch nicht in die Beine. Die Botschaft ist beim Publikum im gesetzteren Alter, darunter zahlreiche Ludwigshafener Lokalpolitiker von CDU und SPD, längst angekommen.

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist auch in Deutschland noch in weiter Ferne. Neue Impulse gab es bei dem Auftritt nicht. Die unverhältnismäßige Reaktion des russischen Staats auf die Proteste gehört an die Öffentlichkeit. Es ist wichtig, über politische Justiz, das Vorgehen der Polizei und die Behandlung von Gefangenen in russischen Straflagern zu berichten. Die Wege, die das Pussy Riot Theater dafür gewählt hat, sind zwar kreativ, gehen aber nicht in die Tiefe. Den Aktivistinnen ist nach schweren Jahren finanzieller Erfolg zu gönnen. Doch tragen Pussy Riot mit dieser Form wirklich ihren Protest in die Welt oder tragen sie vielleicht nur ihre Haut zu Markte?