Stuttgart. (hv) Entertainer Harald Schmidt (61) präsentiert sich fünf Jahre nach seiner Late-Night-Show im Fernsehen in Stuttgart als Comedian auf der Bühne. In der kommenden Spielzeit 2019/2020 wird er im Staatstheater die Show-Reihe "Echt Schmidt" präsentieren. Dort will sich Schmidt an sechs Terminen jeweils ab 21 Uhr in seiner "Show der ehrlichen Worte" vor allem "informiert und scharfzüngig durch unsere Gegenwart kommentieren".

Harald Schmidt über seine neue Reihe am Schauspiel Stuttgart: "In der Oper habe ich alles erreicht. Jetzt möchte ich im Schauspiel radikal an meine Grenzen gehen." Schmidt verabredete per Handschlag mit Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski mehrere Abendveranstaltungen. Unter den Arbeitstiteln "Echt! Schmidt?", "Echt? Schmidt!", "!Echt Sch?midt" und "@cht ???scmidt" wird derzeit ein Konzept erarbeitet, das dann zu einem Projekt werden kann.

Proben, feste Texte und andere Leute auf der Bühne wird es nicht geben. "Für sowas schmeißen wir im Staatstheater kein Geld raus", sagte Schmidt. Nach ersten Plänen wird er auf der Bühne stehen und das Publikum unten sitzen. "Wir wollen alte Gewohnheiten dystopisch bearbeiten", verriet der Nürtinger. Er will mit der Show an seine Late-Night-Erfolge bei Sat1 und in der ARD anknüpfen. Die Premiere von "Echt Schmidt" ist für den 28. September geplant. Was genau an den Abenden passiert? "Ich lass mich selbst überraschen", so Schmidt.

Info: Termine: 28. September; 31. Oktober; 12. Dezember; 5. März; 11. Mai; 19. Juni 2020.