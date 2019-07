Von Klaus Welzel

Lörrach. Der Wettergott hatte es gut gemeint mit den Fans von Iggy Pop. Denn pünktlich zum Konzertauftakt am Sonntagabend in Lörrach schüttete es wie aus Kübeln. Schirme hatten die Initiatoren des stimmungsvollen Stimmen-Festivals in der Altstadt verboten, Jacken hielten nur mäßig trocken. Und so war es nach den ersten, harten, sehr, sehr guten Songs völlig egal, was da von oben kam. Wichtig war nur noch der Mann auf der Bühne.

Ein Vulkan. 72 Jahre alt, mit einer Dynamik, die nur noch Staunen macht. James Newell Osterberg, einst Schlagzeuger der Iguanas, von denen er seinen Künstlernamen hat. Heute gilt er als der "Godfather des Punk". Wie wahr. Los geht es mit einem Song seiner früheren Band The Stooges: "I Wanna Be Your Dog". Mit Hunden hatte es der Sohn eines deutsch-irisch-englisch-stämmigen Lehrers schon immer. Hunde stehen für das Animalische, die Liebe, den Ursprung. Bellend wird der Sänger am Bühnenrand von seiner Crew scheinbar zurückgehalten. Und dann, als die letzten Streicherklänge des Intros verebben, stürzt er mit nacktem Oberkörper nach draußen.

Los geht es, auf ins Publikum. Spuckend, singend, schreiend. Das Heer der Grauhaarigen, längst dem Punk-Alter entschwunden, tanzt Pogo, trinkt Bier, wirft die halb vollen Becher quer über die Köpfe. Doch stopp! Die späten 70er sind längst vorbei. Die Eintrittspreise liegen bei knapp 80 Euro. Der Becherwerfer wird mit harter Hand abgeführt. Ebenso wie die Frauen, die versuchen die Bühne zu stürmen. Obwohl es dazu allen Grund gibt. Vor allem als Iggy Pop seinen größten Hit "The Passenger" bereits als Song Nummer drei spielt. Eigentlich könnte man jetzt gehen. Das Beste so früh?

Knapp zwei Stunden später wird klar: "Passenger" ist ein wunderbarer Song, aber diese Show, die nur auf einen einzigen Sänger ausgerichtet ist, die bietet mehr. Keinen Schnickschnack. Keine tolle Lightshow. Videoscreens? Unnötig. Nur ein silberfarbener Vorhang hinter der Bühne. Davor spielt die Musik. Und sie spielt laut.

Während seiner ersten Karriere tat der Sänger alles, um sich zu zerstören. Er kotzte ins Publikum, trank, nahm Drogen. War am Ende. Bis ihn sein Freund, David Bowie, in den 70ern aus dem Elend herausholte. Ihm 1977 den Song "China Girl" schenkte, den Pop verhunzte und den Bowie sechs Jahre später zum Welthit machte (die Tantiemen füllen Pops Kasse bis heute). So nimmt es kaum Wunder, dass an diesem verregneten Abend im Südbadischen gleich vier gemeinsame Songs von Bowie und Pop zu hören sind - und eine großartige, sehr coole Version von Bowies "The Jean Genie". Geht mehr?

Die laszive Freundlichkeit des Stars, dessen Haut inzwischen so alt aussieht, wie sie nun einmal ist, wirkt Wunder: Gerade die knalligen Songs, oft in Punkmanier gespielt, wirken kein bisschen aggressiv. Aber sie halten das Publikum auf Trab, das den Star in puncto Tanzen deutlich abhängt. Wobei ein sichtbares Hüftleiden dann doch Mitleid abtrotzt: dieses schonungslose Leben gegen den eigenen Körper hinterlässt Spuren, die schon beim Zuschauen ziemlich wehtun.

Wenn dann alles gesungen ist. Wenn dieser nicht altern wollende Großvater, der seine zweite Ehefrau aus dem Publikum bei einem Konzert in Tokio fischte (und sich fortan als athletischer Rocker präsentierte), wenn dieses Energiebündel dann doch ein bisschen erschöpft wirkt, dann sind alle wunschlos glücklich: Der große Zampano, seine exquisite Band, die Fans auf dem Lörracher Marktplatz und die Kneipiers, die an diesen Festivalabenden vermutlich den Umsatz des Jahres machen.

Doch dann kommt er wieder. Springt. Schreit. Fuchtelt so typisch mit den Armen. Der Beat beginnt zu stampfen. Und mit kräftiger, geradezu atemberaubender Stimme setzt Iggy Pop zu "Red Right Hand" an. Der Song stammt von Nick Cave - noch so ein Rebell. Und er rundet Pops einziges Deutschlandkonzert ab. Ein letztes Bellen. Ton aus. Es regnet wieder etwas stärker. Wie schön.