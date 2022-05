Von Wolf H. Goldschmitt

Blitzgescheite Texte sind das Markenzeichen seiner "Talking Heads". Zu einem Spitzenplatz hat es nie gereicht, aber die energiegeladenen Songs "Once in a Lifetime" und "Road to Nowhere" werden heute noch im Radio gespielt. Zehn Alben lang hält die Beziehung der Gruppe mit jenem Exzentriker aus Schottland, der in den USA seine Heimat gefunden hat. Inzwischen verschafft sich der Kopf der Artrocker Respekt nicht allein als Musiker. David Byrne wird heute 70. Und die einstige Ikone des Post-Punk sieht fast immer noch aus wie der schlaksige Anzugträger, den man aus den Achtzigern kennt. Nur zappelt er längst nicht mehr ruckartig über die Bühne. Er selbst beschreibt sich als "eigenartigen, verschlossenen jungen Mann an der Grenze zum Asperger-Syndrom".

Hätte New York eine Stimme, würde sie vielleicht so lakonisch klingen wie die von David Byrne: recht brüchig, zuweilen hysterisch und trotzdem easy. Der Herr mit den inzwischen grauen Haaren bleibt zeitlebens einer, der nicht wirklich singen kann – zumindest nicht im traditionellen Sinn: er musste schon den Schulchor verlassen, weil er die Töne meilenweit verfehlte. Daran hat sich nie etwas geändert. Aber, der Bursche traut sich was. Wer ruft schon aus purer Neugier für das Böse: "Hey, Psycho Killer, Qu’est-ce que c’est?" Diese provokante Frage wird zum ersten kleinen Charterfolg der "Sprechenden Köpfe".

Auf dem Cover des "Time Magazine" werden seine vielseitigen Talente aufgezählt: "Rock’s Renaissance Man: Singer, Composer, Lyricist, Gitarrist, Film Director, Writer, Actor, Video Artist, Designer, Photographer". Seit der Trennung von den "Heads" hat der Besitzer einer Online-Radiostation und Chef des Plattenlabels "Luaka Bop" elf Soloalben veröffentlicht, aufgenommen mit Brian Eno, St. Vincent, Arcade Fire und De La Soul. Er schreibt Theaterstücke und Fernsehsendungen. Für die Mitarbeit an Bernardo Bertoluccis Film "Der letzte Kaiser" heimst der Vielseitige einen Oscar für die beste Originalkomposition ein. Er komponiert mit Fatboy Slim eine wahnwitzige Operette über Imelda Marcos, malt, schreibt Bücher über Musik, die Kunst des Radfahrens und entwirft sogar Fahrradständer. Auch das größte Lob der TV-Welt wird ihm zuteil: Er taucht als er selbst in "Die Simpsons" auf.

Wie Ex-Roxy-Music-Star Brian Eno, sein Freund und Kollege seit 40 Jahren, hat Byrne ein so ereignisreiches Leben geführt, dass der Ausstieg des Gitarre spielenden Frontmanns aus den "Talking Heads" nur zwangsläufig erscheint. Auf Dauer engt ihn der gedämpfte Minimalismus der Band ein. Sein Blick auf die Dinge fasst der Jubilar auf "Everybody’s Coming to My House" treffend zusammen: "Wir sind doch nur Touristen in diesem Leben / Nur Touristen, aber die Aussicht ist schön." Iggy Pop grüßt augenzwinkernd.