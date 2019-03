Exponat von Stefanie Kettel in der Heidelberger Galerie p13. Foto: Friederike Hentschel

Von Heide Seele

Das Motto der 1981 in Adenau geborenen Künstlerin klingt so íntellektuell wie auch einige ihrer Arbeiten wirken. Es lautet "Man soll ja denken, dass man Gedanken wie diese die ganze Zeit denkt". Darüber lässt sich reflektieren wie auch über die Schaustücke selbst, denn Vordergründiges weiß Stefanie Kettel zu vermeiden. Sie ist nicht zum ersten Mal bei Kristina Hoge zu Gast und zeigt jetzt ein knappes Dutzend an Malereien, Collagen und Objekten, die aufgrund ihrer luftigen Hängung vielsagende Ein- und Durchblicke gestatten.

Kettel hat einen eigenen Kosmos entwickelte, und sie bewegt sich mühelos zwischen der Historie (anhand ehrwürdiger Monumente) und der Gegenwart und denkt dabei die Zukunft mit. Abstrakte Elemente versteht sie, mit figürlichen Darstellungen in Einklang zu bringen, und es gehört nicht allzu viel Sensibilität dazu, um die Intentionen der einstigen Schülerin von Hermann Nitsch nachvollziehen zu können. So symbolisiert etwa eine Figur die Vergangenheit, das sie umgebende formale Ambiente dagegen verweist auf die Gegenwart.

Landschaften geben oftmals das verbindende "Link" zwischen den unterschiedlichen Zeiten ab, fallen mal eher geometrisch aus oder verweisen zum Beispiel mit trauten Bergszenen auf die Kindheit zurück.

In diesem Zusammenhang sei Kettels Hintersinn erwähnt, mit dem sie einem ihrer Bücher folgenden Satz voranstellt: "Als wenn sich nach langem Warten alle Erkenntnisse im Kopf zu einer einzigen Frage zusammengefügt hätten." Eine kaum zu übersehende Spezialität der Künstlerin, die sie im Zusammenhang mit utopischen Architekturentwürfen verrät, ist ihre Beschäftigung mit Prismen, denn sie bevorzugt farbiges Glas mit seiner preziösen Wirkungskraft.

Dazu verfügt ihr Oeuvre über eine erzählerische Komponente, die ebenso wenig zu übersehen ist wie ihre langjährige Erfahrung mit unterschiedlichen Techniken. Zu den weiteren Charakteristika ihres Schaffens zählen die etwas kryptisch-umständlichen Bildtitel wie zum Beispiel dieser: "es bedeutet nichts anderes als dass ein solches Ereignis ganz unbedeutend wird" oder "offenbar eine unbedingte Notwendigkeit, über die man nachdenken darf".

Zum Nachdenken bietet die Schau denn auch Anlass genug. Auffällig ist - neben Kettels Vorliebe für den Mix aus unterschiedlichen Techniken und ihrem Faible für Collage oder Japanpapier -, dass ihre Ansätze impulsiv, auch eigenwillig und utopisch erscheinen und dass sie bevorzugt Frauen malt.

Seit etwa einem Jahr pflegt die einstige Schülerin von Hermann Nitsch und Simon Starling an der Frankfurter Städelschule eine Farbwahl, die Assoziationen an glitzernde Edelsteine weckt, und eine wahre Augenfreude ist ihr frisches, saftiges Grün.

Info: Stefanie Kettels Ausstellung bei p13 in Heidelberg, Pfaffengasse 13, läuft bis 31. März.