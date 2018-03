Dörte Lyssewski (links) und Igor Levit am Flügel bei der Heidelberger Erstaufführung von Schönbergs "Ode an Napoleon". Foto: sv

Von Matthias Roth

Heidelberg. "How easily things get broken" (Wie leicht die Dinge zerbrechen), dieser Gedanke aus Leonard Bernsteins "Mass" beeindruckte Norbert Lammert, den ehemaligen Bundestagspräsidenten, schon in jungen Jahren. Er war nun einer der zentralen Sätze seiner Rede zur Eröffnung des "Standpunkte"-Festivals im Rahmen des Heidelberger Frühling, und Lammert betonte dabei die Fragilität dessen, was wir unter Freiheit und Demokratie verstehen. "Freiheit", so sein Fazit, "ist ein Versprechen, das sich nicht von selbst einlöst."

Denn Freiheit sei kein Naturzustand, sondern ein "Produkt der Zivilisation". Und mit Blick auf die USA, die lange ein Synonym für Freiheit waren, zitierte Lammert den ehemaligen US-Präsidenten Obama, der mahnte, die Demokratie seit dann am meisten bedroht, wenn sie alle für selbstverständlich halten. Die Musik der USA ist einer der Schwerpunkte dieses "Standpunkte"-Programms, das bis Sonntag zahlreiche Begegnungen beim Frühling ermöglicht.

Am Anfang des Konzerts stand die Rezitation des wunderbaren Volksliedtextes "Die Gedanken sind frei", der in die Sammlung "Des Knaben Wunderhorn" einging und in der 48er-Revolution eine bedeutende Rolle spielte. Arnold Schönbergs wahrlich selten live zu hörende "Ode an Napoleon", geschrieben 1942 im amerikanischen Exil, markierte dann den Beginn des Eröffnungskonzerts. Ihr liegt ein 19 Strophen langes Gedicht Lord Byrons zugrunde, der darin seine Enttäuschung über Napoleon verarbeitet und George Washington als neuen Helden der Freiheit feiert.

Schönbergs streng durchkomponiertes Stück für Sprechstimme, Klavier und Streichquartett bringt seine ganze Verachtung der damaligen Diktatoren Europas zum Ausdruck, und wenn er zur "Blume Austrias" die Geigen wienerisch schluchzen, schlägt sein Humor in Zynismus um. Trotz Verstärkung war Dörte Lyssewskis Sprechstimme leider nicht überall deutlich vernehmbar. Umso mehr musikalische Detailarbeit lieferten Igor Levit (Klavier) und das Jack Quartet. Es könnte sich um eine Heidelberger Erstaufführung des Werkes gehandelt haben.

Beethovens Napoleon-Verehrung nahm bekanntlich 1804 ein abruptes Ende, als er seine fertige dritte Sinfonie ("Eroica") wutentbrannt umwidmete. Nicht ganz so konkret politisch lassen sich die heroischen Variationen für Klavier op. 35 deuten, die Beethoven zwei Jahre vorher schrieb und dabei ein Thema benutzte, das auch in der Sinfonie vorkommt. Deutlich wurde in Igor Levits Wiedergabe Beethovens Standpunkt, dass Freiheit vor allem auch die Freiheit des Individuums bedeutet: Hier ist es die kraftvolle, man könnte sagen: mutwillige Sprengung jeder vorgegebenen musikalischen Form. Levit feierte diesen großartigen Befreiungsakt der Musik mit schier unbändiger pianistischer Dynamik, die sich gegen Schluss in pures Dynamit verwandelte.

Ein fast noch jugendlicher Beethoven trat später mit dem zweiten Klaviertrio aus Opus 1 auf die Bühne: Die Stipendiaten Benjamin Beilmann (Violine) Jakob Stepp (Cello) und Fabian Müller (Klavier) spielten das G-Dur-Werk musikalisch solide, aber ohne jenen Impetus, den man auch mit dem jungen Beethoven durchaus verbindet: War er doch zur Zeit der Komposition dieses Stücks kaum älter als seine jetzigen Interpreten.

Direkt nach der Pause machten der Klarinettist Julian Bliss und das Quartet Gerhard noch mit einem vielsätzigen Werk des Amerikaners David Bruce (*1970) bekannt: "Gumboots" (Gummistiefel) beginnt mit einem klanglich bezaubernd vielfarbigen Satz für Bassklarinette und Streicher, der zwischen meditativer Versenkung und schimmernder Tonmalerei changiert.

Später wandelt sich das Stück ins Tänzerische und bezieht sich auf die Sklavengesänge in den Goldminen Südafrikas, wo die Arbeiter in Gummistiefeln tanzten. Das Werk ist musikalisch gut gearbeitet und verwendet häufig ungerade Taktzahlen oder mehrschichtige Rhythmen. Es war in jedem Fall also eine Bereicherung für das hoch interessierte Publikum in der Heidelberger Stadthalle.