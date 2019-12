Was für ein Kuddelmuddel auf der Couch (von links): Marco Albrecht, Nicole Averkamp und Hendrik Richter in Yasmina Rezas Verbalschlacht „Der Gott des Gemetzels“ auf der Bühne des Marguerre-Saals. Foto: Susanne Reichardt

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Schöne Bescherung! Ausgerechnet der seltene Kokoschka-Bildband wird durch Annettes Mageninhalt in Mitleidenschaft gezogen. Die Gute findet nämlich die ganzen Streitereien einfach nur zum Kotzen. Herrje, nun muss der bibliophile Schatz umständlich gereinigt, geföhnt und mit einem Duftwässerchen besprüht werden. Und dann landet auch noch Alains bestes Stück, sprich: das Smartfon mit all den geschäftswichtigen Kontakten des dauertelefonierenden Anwalts, mitten in einer Blumenvase, weil sich sein herzallerliebstes Temperamentsteufelchen auch noch auf diese Weise Luft verschaffen muss. Klarer Fall: Zwischen Alain und Annette steht es nicht zum Besten, sie sollten lieber einem Paartherapeuten auf die Bude rücken als einem anderen Ehepaar, das ebenfalls nicht mehr so richtig miteinander harmoniert. Denn auch zwischen Véronique und Michel, den beiden Gastgebern, kriselt es in Yasmina Rezas Verbalschlacht "Der Gott des Gemetzels" ganz gewaltig.

Seit seiner Uraufführung 2006 läuft das Stück der französischen Bestsellerautorin wie geschnitten Brot. Nur "Kunst", ihr komödiantisch zugespitzter Streit über ein Werk der postmodernen Malerei, läuft noch einen Tick besser. Beides, die "Kunst" und das "Gemetzel", waren auch schon im hiesigen Zimmertheater Kassenschlager.

Holger Schultze, der Intendant des Heidelberger Theaters, knüpft daran an, indem er das Kammerspiel auf die große Bühne des Marguerre-Saals wuchtet. Breitwand-Format statt schnuckeliger Bonboniere, auch das kann funktionieren. Zwei Paare, beide Angehörige des ach so gesitteten Bildungsbürgertums, geraten also im "Gott des Gemetzels" aneinander. Ursache sind die beiden abwesenden Söhne, die sich draußen im Park gekloppt haben. Wie das eben so vorkommt bei elfjährigen Machos. Blöd nur, dass dabei zwei Schneidezähne Brunos zu Bruch gegangen sind. Ferdinand, der andere Raufbold, hat zu kräftig zugeschlagen. Nun soll die Tat gesühnt werden. Unbedingt. Aber bitte nur mit streitschlichtenden Worten und einsichtigen Entschuldigungen. Genau darum dreht sich alles in Yasmina Rezas Stück, das vor acht Jahren von Roman Polanski mit einer höchst prominenten Besetzung verfilmt wurde: Christoph Waltz, Kate Winslet, Jodie Foster und John C. Reilly waren vor der Kamera mit von der Partie.

In Holger Schutzes Inszenierung treten Nicole Averkamp, Marco Albrecht, Katharina Quast und Hendrik Richter in deren Fußstapfen. Ganz schön mutig – aber ihr Mut wird durch den kräftigen Publikumsapplaus belohnt. Das Darsteller-Quartett agiert auf dem angeschrägten Balkon eine Pariser Wohnung ganz schön schräg (Bühnenbild: Martin Fischer). Der Blick reicht weit über die Dachlandschaften bis zur fernen Skyline der Büroviertel, während auf dem Balkon-Boxring die ganze bornierte Engstirnigkeit von vier uneinsichtigen Egoisten vor Augen geführt wird. Schadenfreude, das zeigt sich auch hier, ist eine der schönsten Freuden.

Dass sich Yasmina Reza beim "Gott des Gemetzels" an Edward Albees "Wer hat Angst vor Virgina Woolf" orientiert hat, ist unstrittig. Hier wie da treffen zwei zerstrittene Paare aufeinander, und in beiden Stücken spielt auch eine Überdosis Alkohol eine gewisse Rolle. Bei Reza gewinnt man allerdings den Eindruck, es handele sich bloß um süßlichen, etwas zähflüssigen Eierlikör. Albees ätzender Whisky on the rocks wird nicht nur in ganz großen Gläsern ausgeschenkt, er erhitzt die Gemüter des Publikums auch sehr viel stärker.

Trotzdem dürfte "Der Gott des Gemetzels" auch bei den weiteren Vorstellungen für beschwipste Publikumsgefühle sorgen. Bleibt aber noch ein Weihnachtswunsch: dass sich Holger Schultze zusammen mit diesen vier Darstellern in zwei, drei Spielzeiten Albees höherprozentigem Bühnenstoff widmen möge.

Info: Weitere Vorstellungen am 27. Dezember 2019 und am 29. Februar 2020.