Von Heide Seele und Matthias Roth

Heidelberg. Er ist zum dritten Mal in Heidelberg zu Gast nach Ausstellungen in den Jahren 2000 und 2007. Diesmal wurde er eingeladen von der Willibald-Kramm-Preisstiftung. Gerd Ludwig versteht es, sachlich zu darzulegen, was der Betrachter von ihm zu erwarten hat, denn er nennt seine jetzige Präsentation "Begegnungen - Fotografien".

So lapidar das klingen mag, so wenig Überflüssiges zeigen Ludwigs Bilder. Mit dieser Einstellung weist er sich als begnadeter Fotograf aus, der sein Metier mit Leib und Seele betreibt. Dazu ist er ein weit gereister Mann, denn seine Lichtbilder geben interessante Einblicke in viele Länder der Welt. Wir entdeckten nur eine Aufnahme aus Deutschland.

Der ausliegenden Liste lässt sich entnehmen, wo Ludwig schon überall war: in Portugal und Kambodscha, in Mexiko City und New York, in Santiago de Compostela und in der Karibik, in Taschkent und Usbekistan, auch in Venedig und Madrid, Indien und Irland -, womit sicher noch nicht alle Orte aufgezählt sind.

Gerd Ludwig in seiner Ausstellung in der Stadtbücherei. Foto: Philipp Rothe

Natürlich hat auch dieser Fotospezialist seine Vorbilder. Zu ihnen gehört August Sander, aber ebenso Henri Cartier-Bresson. "Doch ihre Zeiten sind wohl vorbei", betonte Ludwig mit bekümmerter Miene und bedauerte, dass damit auch ein Teil des visuellen Gedächtnisses verloren geht. Heute würden ihn zum Beispiel Eltern fragen, ob er ihr Kind mit Hund ablichten könne. Dass ein solches Ansinnen nicht böse gemeint ist, sieht er ein, aber trotzdem empfindet er derlei Erfahrungen als schmerzlich.

Diese erste Ludwig-Schau der Willibald-Kramm-Preis-Stiftung verteilt seine Arbeiten an drei Wände, und alle Bilder weisen dasselbe Format auf. Sie belegen, dass Ludwig von dem Menschen wie auch seiner Gestalt anhaltend fasziniert zu sein scheint. Es ist gewiss symbolhaft, dass die Figuren alle Schatten werfen. Sie sind auf der Straße unterwegs, und oft entsteht der Eindruck, als würden sie ein Geheimnis bergen.

Zeichenhafte Schemen

Mit dem diesjährigen Willibald-Kramm-Preis wurde der Mannheimer Maler Edgar Schmandt in den Räumlichkeiten der Kanzlei Tiefenbacher in Rohrbach-Süd ausgezeichnet. Der 90-Jährige, der in Berlin geboren wurde und 1956 nach Mannheim kam, fühlte sich gesundheitlich leider nicht in der Lage, zur Preisübergabe und Vernissage persönlich nach Heidelberg zu kommen. Doch Milan Chlumsky, Vorsitzender der Krammpreis-Stiftung und seit vielen Jahren mit dem Werk Schmandts vertraut, ließ die Persönlichkeit in seiner Eröffnungsrede lebendig werden und gab tiefe Einblicke in Person und Werk, die offenbar stark miteinander korrespondieren.

Die zu sehenden Werke umfassen, auf drei Stockwerke verteilt, Teile aus drei Zyklen. "Schizothym" im Format 90x 90cm und "Phänotyp" (100x100cm) schuf Schmandt Anfang der 1970er Jahre. Es sind meist offene, mitunter skizzenhafte Arbeiten auf grobem Nessel- oder Leinenstoff. Die Motive sind selten wirklich figürlich, der zeichnerische Strich dominiert, in jedem Falle sind sie nicht leicht zu deuten. So erkennt man einen mit leichten Pinselstrichen hingeworfenen Reiter, doch weder Pferd noch die auf ihm sitzende Figur sind wirklich fassbar. Der Perdekopf wurde mit schnellen Kreisen wieder unkenntlich gemacht und wirkt dadurch wie ein Schemen von geradezu beuysscher Rätselhaftigkeit.

Diese Bilder wirken selten spontan hingeworfen. Eher wie ein nach langem Denkprozess sich plötzlich äußernder Schrei. Es wird dann nichts penibel ausgeführt, bleibt eher wie der Rest eines Gedankengebäudes auf der Leinwand: den ausgebrannten Häusergerippen im zerbombten Berlin ähnlich, die Schmandts Jugendtage prägten. Der Zyklus "Das Haus..." und Beispiele aus "Kopf für Prinzhorn" zeigen den malerischen Hauptgegenstand des Malers, den menschlichen Kopf als "Zentrale für Macht und Ohnmacht des Menschen".

Info: Gerd Ludwig bis 27. Juni in der Heidelberger Stadtbücherei. Edgar Schmand bei Tiefenbacher, Im Breitspiel 9. www.kramm-stiftung.de