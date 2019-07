Von Marion Gottlob

Schon mit drei Jahren hat Sonia Lyn Becker ihre Mutter immer wieder gebeten: "Mama, ich möchte gerne Geige lernen." Ihre Mutter Karoline Becker hatte mit der Tochter immer wieder Konzerte besucht, unter anderem die bekannten Familienkonzerte des Heidelberger Theaters und die Neujahrskonzerte in der Stadthalle. Mit knapp fünf Jahren durfte Sonia dann tatsächlich Geige spielen. Nun hat die 16-jährige Jugendliche den ersten Preis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" gewonnen, der heute überreicht wird: "Ich habe mich echt gefreut - die Konkurrenz war groß."

Sonia wohnt in einem Haus in der Altstadt. Steile Stufen führen zu der Wohnung auf zwei Stockwerken. Sie lächelt: "Wenn ich müde von der Schule nach Hause komme, dann beiße ich manchmal schon die Zähne zusammen." Die Musikerin besucht das St. Raphael-Gymnasium und verfügt auch über eine gute mathematische Begabung. Sie interessiert sich für Betriebswirtschaft und Unternehmensführung - aber nur am Rande.

Als ihre Freundin eingeschult wurde, blieb Sonia "allein" zurück. Zum Trost erhielt sie Geigenunterricht. "Es hat sofort Spaß gemacht." Dann wurde auch Sonia in die Friedrich-Ebert-Grundschule eingeschult. Oft übte sie eine Stunde täglich, bevor sie sich auf dem Weg zur Schule machte. Ihre Mutter sagt: "Mit dem Üben kamen die Fortschritte. Das wurde zur Motivation zum weiteren Üben." Mit acht Jahren wechselte Sonia zu dem Lehrer, der sie bis heute unterrichtet: Viorel Tarara entdeckte das musikalische Potenzial des Kindes. Auf Anhieb gewann Sonia im Jahr 2013 einen ersten Preis im Regionalwettbewerb "Jugend musiziert". Damals konnte das acht Jahre alte Mädchen die Bedeutung eines solchen Wettbewerbs noch nicht erfassen. Sie lächelt: "Ich habe einfach gespielt."

Nach der vierten Klasse wechselte Sonia auf das St. Raphael-Gymnasium. Nun folgte ein Wettbewerb nach dem anderen. Im Jahr 2016 gewann sie beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" einen zweiten Preis: "Das war aufregend." Sie spielte unter anderem "Clair de Lune" von Claude Debussy. Daraufhin förderte die Landfried-Stiftung das Nachwuchstalent, sodass Sonia an Meisterklassen teilnehmen und vor Wettbewerben zusätzliche Stunden in Anspruch nehmen konnte. Ihre Mutter fügt hinzu: "Diese Hilfe war sehr willkommen."

2018 gewann die Geigerin einen dritten Preis beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" im Duo Klavier und Geige - und nun folgte der erste Preis. Sonia spielte das melodische Menuett aus der Sonate e-Moll von Mozart (KV 304), es folgten "Introduction et Rondo Capriccioso" von Camille Saint-Saëns und das innige Gebet "Preghiera" von Henri Wieniawski. Ihr Markenzeichen ist die tiefe Musikalität. Sie wird sehr still: "Ich glaube, das trägt man in sich."

Doch dann lächelt sie wieder. Sie erzählt von Konzerten, bei denen sie mit ihrem Spiel das Publikum in Bann zog: "Wenn ich die Zuhörer verzaubern kann, dann macht mich das glücklich. Ich baue mit dem Spiel eine Spannung auf - nach dem letzten Ton dauert diese Spannung an. Die Zuhörer bleiben ganz still - nach dieser Stille setzt der Applaus ein."

Was macht ein Musiker, wenn mal etwas schiefläuft? Einmal fielen bei Sonia die langen Haare auf die Saiten der Geige, ein anderes Mal brach die Schulterstütze. Sonia hat mit ihrem Lehrer trainiert, was man tun kann: "Weiterspielen - mutig sein."

Seit 2018 ist Sonia Lyn Becker Mitglied in der Jungen Philharmonie Rhein-Neckar und ist mit dem Ensemble in der Stadthalle aufgetreten, also genau dort, wo sie mit drei Jahren Konzerte besucht hat. Ihre Geige aus einer rumänischen Werkstatt von 1982 ist eine Leihgabe ihres Lehrers: "Ich bin sehr dankbar, noch eine Weile auf dieser schönen Geige zu spielen. Für die Zukunft wünsche ich mir eine weitere passende Leihgabe zu finden und Konzerte zu spielen". Nun übt sie das Violinkonzert in d-Moll von Sibelius.