Klaus Gassmann (vorne, Zweiter von rechts) hat sich mal wieder eine großartige Produktion einfallen lassen. Seine „Women in Blues“ feierten gemeinsam mit 400 Fans ein Genre, das in seiner Geschichte viele herausragende Interpretinnen gefunden hat. Foto: Gerold

Von Peter Wiest

Mannheim. Sie haben den Blues – und wie! Sechs stimmgewaltige Damen, dazu sieben hervorragende Musiker. Alle zusammen mit Preziosen aus 100 Jahren Musikgeschichte: Es war eine stellenweise schon fast berauschende Premiere, die Klaus Gassmanns neue Produktion "Women in Blues" im Luisenpark feierte.

Rund 90 Minuten Musik vom Allerfeinsten und dazu auch noch eine sehenswerte Bühnenpräsenz: Genau das Richtige für einen Abend im herrlichen Ambiente der Seebühne. Um die 400 Zuschauer hatten das Glück, an der nach Corona-Vorgaben ausverkauften Veranstaltung dabei sein zu können – und gaben stehende Ovationen. "Women in Blues" ist eine Verneigung vor der schieren Kraft des Blues. Und natürlich auch vor den Interpretinnen, die diese Musik in den zurück liegenden 100 Jahren gesungen und ihr damit eine ganz besondere Bedeutung gegeben haben.

Der "Neckarbrückenblues" durfte nicht fehlen

Namen wie Etta James, Nina Simone, Aretha Franklin, natürlich auch Janis Joplin und aus der jüngeren Zeit Amy Winehouse oder Joss Stone stehen dabei im Blickpunkt mit längst zu Klassikern gewordenen Songs wie "Feeling Good", "I’d rather go blind" oder "Me And Mr. Jones". So wird die Show einerseits zu einer Hommage an den Blues, andererseits an die Sängerinnen, die ihn geprägt und damit auch Diskriminierung, Rassismus und die Benachteiligung von Frauen gebrandmarkt haben.

Wie sehr gerade auch Frauen den Blues haben, ihn singen und verkörpern können, bewiesen auf der Seebühne alle sechs Sängerinnen. Sie interpretierten das Genre auf ihre ganz persönliche Art. Absolut stimmgewaltig waren sie, wobei Lisa Benjamin und Donniele Graves für die besonderen Gänsehaut-Momente sorgten: Benjamin mit einer durchdringlichen Version von Erma Franklins "Gotta find me a Lover", Graves mit einer speziell für diese Show umarrangierten Interpretation von "Summertime".

Menoosha Susungi riss das Publikum mit B.B. Kings "The Thrill is gone" zu wiederholtem spontanem Applaus hin; Flore Mayima begeisterte mit Joss Stones "Super Duper Love". Die als "Special Guest" eigens aus Italien eingeflogene Daria Biancardi sang sich schließlich nicht nur bei Donny Hathaways "I love you more than you’ll ever know" förmlich die Seele aus dem Leib und offenbarte ihre facettenreiche Stimmgewalt. Höhepunkt mit Lokalkolorit auf der Seebühne war der spezielle Mannheimer oder besser "Monnemer" Blues, wie ihn die 2017 verstorbene Joy Fleming geprägt hat. Dass ihr schon legendäres Stück "Neckarbrückenblues" bei so einem Konzert nicht fehlen durfte, war natürlich klar. Ihr Publikum damit von den Seebühnen-Bänken zu reißen, gelang Susan Horn als weiterer besonderer Gast-Sängerin bei diesem Heimspiel vorzüglich. Im Dialekt und mit stimmlich überzeugenden Wort- sowie Gesangs-Eskapaden ging sie aus sich heraus. Und sie schickte die Bluesfans ausdauernd "schun widder riwwer unn niwwer iwwer die Brick".

Hinter den großen Stimmen der "Women of Blues" stand an diesem Abend eine großartige Band. So war die Show eine der gelungensten Premieren der vergangenen Jahre. Und die auf der Bühne genossen es mindestens so sehr wie das Publikum, dass wieder Live-Konzerte mit echter Interaktion möglich sind. Auch Klaus Gassmann unterstrich, wie schön es sei, "nach eineinhalb Jahren endlich wieder auf der Bühne stehen zu können." Und die Begeisterung auf den Rängen zu spüren. Da gewährten die "Women in Blues" die geforderten Zugaben nur zu gerne.

Info: Die Show "Women in Blues" ist am 8. Januar 2022 im Mannheimer Capitol zu Gast.