In einer wüsten Gegend entscheidet sich das Schicksal für Alceste (Sophie Junker, Mitte) Foto: Susanne Reichardt

Von Matthias Roth

Schwetzingen. Die Geburt der deutschen Oper wurde schon oft gefeiert, mit Schweitzers „Alceste“ (1773) oder „Rosamunde“ und Holzbauers „Günther von Schwarzburg“ (beide 1777). Als „Singspiele“ deklariert, wurden sie als Vorläufer zu Mozarts „Entführung“ (1783) wertgeschätzt. Doch liest man das Kleingedruckte der Programmhefte oder CD-Einspielungen, heißt es dann doch historisch korrekt „Wiedergeburt“, und zwar einer rund 60 Jahre zuvor schon in Hamburg praktizierten Mode, Opern mit deutschem Text zu singen. Man erinnert sich an Reinhard Keisers „Creusus“ (1711), der in den 1990ern eine Sensationsentdeckung war.

Jetzt kann man die Bekanntschaft machen mit „Die getreue Alceste“ von Georg Caspar Schürmann, 1719 in Braunschweig-Wolfenbüttel erstmals aufgeführt. Beim „Winter in Schwetzingen“ ist dieses hinreißende Werk – eine wahre Schatzhebung – im Rokokotheater zu hören. Es eröffnete nicht nur das diesjährige Barockfestival, sondern zugleich eine mehrjährige Serie deutschsprachiger Opern, die das Heidelberger Operndirektoren-Duo Thomas Böckstiegel und Ulrike Schumann künstlerisch verantworten.

Schürmann ist auch Kennern kaum geläufig. Der Komponist, der gleichzeitig Sänger war und die Operngeschicke in Braunschweig über mehr als 50 Jahre lenkte, wird gerade wiederentdeckt: Seine „Alceste“ gibts es schon auf CD. Musikalisch ein Kosmopolit, der es mit Händel, Telemann und vor allem Keiser locker aufnehmen kann und dem auch Steffani nahesteht, sind es heute vor allem seine deutschsprachigen Werke, die ihn in den Fokus geraten lassen. Die Musik ist koloraturenreich für die Sänger und farbintensiv fürs Orchester, sie kann heiter sein und tiefschürfend.

Das Urdeutsche an diesem Libretto ist neben der Sprache die eiserne Gattenliebe und -treue: Das wäre nur als Komödie denkbar für Italiener oder Franzosen – obwohl auch Lully und andere sich des ernsten Stoffs annahmen. Schürmanns Werk spitzt den antiken Mythos zu und lässt Admetos’ Braut Alceste von einem heimlichen Verehrer entführen und von einem weiteren wieder aus der Unterwelt retten.

Am Ende aber verzichten beide Heißsporne zugunsten der treuen Gattenliebe. Dramatischer Höhepunkt ist die Selbstentleibung Alcestes im zweiten Akt, die durch Suizid ihrem tödlich verwundeten Gatten das Leben zurückgeben kann: Die Götter haben’s so beschlossen. Hier zeigt sich Schürmanns ganze kompositorische Kunst. Aber es zeigen sich auch die Tücken der barocken deutschen Sprache, die dann doch Übertitel braucht.

Regisseur Jan Eßinger versetzt die drei Akte stilsicher in eine eskalierende Party der 1960er Jahre, nach dem Sturm in eine wüste Gegend und schließlich in die Unterwelt: Benita Roth steuert Bühne und Kostüme bei, die für sich bezaubern und trotz moderner Anleihen barocken Flair verbreiten. Eßinger vertraut den Sängerinnen und Sängern, überlädt die durch gezielte Striche vereinfachte und auf zweieinhalb Stunden reduzierte, aber dennoch personenreiche Handlung nicht mit zusätzlichen Assoziationen. (Heidelberger Fassung von Haru Kitamika nach der Edition von Ira Hochman.)

Es steht also die Musik im Vordergrund und die liegt in Händen von formidablen Vokalisten sowie dem Philharmonischen Orchester Heidelberg unter der kundigen Leitung von Christina Pluhar: Es ist der Einstand der Barockspezialistin als Operndirigentin.

Sie dirigiert mit ausgreifenden Gesten und gibt jeden Akkord der Generalbassgruppe im Secco-Rezitativ vor, was die Sache etwas steif macht. Insgesamt aber produziert sie einen sehr lebendigen Klang mit den „informiert“ spielenden Philharmonikern.

Mit samtig glänzendem, lupenreinem Sopran singt Sophie Junker die Alceste, und ein Countertenor mit enormem Stimmumfang: Rupert Enticknap, ist ihr Verlobter Admetos. Licomedes (mit feinem Tenor: Stefan Sbonnik) entführt die Braut und Hercules (Ipca Ramanovic) holt sie mit feuriger Inbrunst aus dem Totenreich zurück. Elisabeth Breuers leichter Sopran ist ideal für die verliebte Hyppolite, und Emmanuelle de Negri gibt Alcestes Gouvernante Cephise mit höchst nuancenreicher Stimme. Herausragend auch die Stipendiaten des „Schwetzinger Opernstudios“: Aline Quentin als schlaksiger Cleantes, Lars Conrad als nimmermüder Liebeswerber Strato sowie Baiba Urka und Maximilian Haschemi als Götter in der Unterwelt.

Info: Nächste Aufführungen am 5. und 15. Dezember. Karten: 06221-58 200 00